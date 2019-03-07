Huawei подала иск против властей США из-за обвинений в слежке

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Китайская компания Huawei подала иск против правительства США из-за обвинений об использовании ее технологий властями КНР в целях слежки. Иск подан в окружной суд Техаса.

Huawei подала в суд на власти США в связи с запретом на приобретение и использование ее продукции американскими государственными органами. Компания отвергает обвинения в связях с правительством Китая.

США ввели эти ограничения в августе 2018 года по соображениям национальной безопасности - соответствующее распоряжение подписал президент Дональд Трамп.

Huawei подала иск в суд штата Техас, поскольку там находится ее американская штаб-квартира. Введенные против нее в США запреты компания считает противоречащими конституции.

В компании уверяют, что США не предоставили доказательств в поддержку данного запрета и отрицают связи с правительством Китая. Huawei утверждает, что "не принадлежит" властям Китая, не контролируется ими и не находится под их влиянием.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Руководитель Huawei Гуо Пин обвинил власти США в лицемерии

"Конгрессу США не удалось представить доказательств, подтверждающих [правомерность] их запретов в отношении продукции Huawei. Мы вынуждены перейти в судебную плоскость в качестве крайней меры, - заявил заместитель председателя совета директоров компании Гуо Пин, выступая на пресс-конференции в штаб-квартире компании в китайском Шэньчжэне. - Запрет не только незаконный, но и ограничивает [право на] участие Huawei в честной конкуренции на рынке и наносит ущерб американским потребителям".

Пин обвинил правительство США в введении общественности в заблуждение относительно Huawei, и поставил под сомнение мотивацию американских властей.

"Может быть, правительство США считает, что оно выиграет от подавления Huawei. Но правда в том, что ограничение работы Huawei в сетях 5G в США и других странах только наносит ущерб их национальным интересам, - сказал он. - Мы ждем судебного решения и верим, что оно будет в пользу Huawei и всего народа США".

Что происходит с Huawei?

Иск Huawei - попытка компании отбиться от обвинений в том, что ее продукции представляет глобальную угрозу безопасности. Этим она занимается последние несколько месяцев.

Правообладатель иллюстрации Anadolu Agency Image caption Huawei - основной игрок на рынке сетей пятого поколения

Huawei - одна из крупнейших китайских IT-компаний и ключевой игрок на рынке сетей 5G. Ее смартфоны конкурируют с продукцией Apple и Samsung. Пин считает, что снятие запрета заставит власти США начать переговоры с Huawei и позволит разрешить существующие проблемы.

Наряду с США в прошлом году правительства других стран, в том числе, Австралии и Новой Зеландии, также запретили телекоммуникационным компаниям использовать оборудование Huawei в мобильных сетях поколения 5G, ссылаясь на проблемы с безопасностью у компании.

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Вашингтон годами подозревал, что правительство Китая может использовать оборудование Huawei, чтобы шпионить за другими странами, но не предоставлял конкретных доказательств этим обвинениям. Huawei описывает себя как компанию, принадлежащую сотрудникам, и отрицает, что какой-либо из ее продуктов представляет угрозу безопасности.

Одновременно в конце прошлого года в Канаде задержали финансового директор Huawei Мэн Ваньчжоу, которую подозревают в нарушении режима санкций против Ирана. 1 марта в Оттаве заявили, что начали процесс экстрадиции топ-менеджера в США.

В январе американские власти обвинили Huawei в промышленном шпионаже и мошенничестве, связанном с нарушением антииранских санкций. Как заявили в минюсте США, инженеры Huawei похитили технологии у компании T-Mobile. В Вашингтоне также считают, что китайская компания продолжает вести бизнес в Иране, несмотря на санкции. В компании эти обвинения отвергают.