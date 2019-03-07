Рубен Варданян назвал расследование OCCRP смесью "круглого с зеленым"

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Бывший глава инвестиционного банка "Тройка Диалог" Рубен Варданян прокомментировал опубликованное в понедельник международное расследование, в котором утверждалось, что он управлял сетью офшорных компаний, через которые из России были выведены миллиарды долларов.

По словам банкира, в расследовании "смешалось все: вырванная из контекста информация, интерпретации и вымысел - круглое и зеленое".

В документах, доступ к которым получил Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), утверждалось, что в период между 2005 и 2011 годами в сеть офшорных компаний, управлявшуюся "Тройкой", могло быть направлено более 3,35 млрд евро; выведено было предположительно 3,5 млрд евро.

Журналисты утверждали, что деньги, выведенные через сеть из более чем 70 офшорных компаний, могли направляться в том числе в Благотворительный фонд принца Уэльского на реставрацию исторического поместья XVIII века Дамфрис-Хаус в Шотландии.

Между 2009 и 2011 годами Благотворительный фонд принца Уэльского получил три платежа на общую сумму 202 тысячи долларов через литовский банк Ukio, который был закрыт в 2013 году, говорилось в расследовании.

"Неверно оценивать деятельность "Тройки" вне исторического, экономического и делового контекста, меряя ее мерками сегодняшнего дня", - заявил в своем комментарии Варданян, пояснив, что "Тройка" создавалась "в начале 1990-х, когда инвестиционно-банковской индустрии не существовало, да и вся страна находилась в ситуации стартапа".

"Еще раз подчеркну, что на протяжении всей своей истории "Тройка" делала все, чтобы действовать в полном соответствии с принципами законности и прозрачности, с международными стандартами, а порой и задавала планку выше принятых стандартов", - заявил банкир.

Известно, что Варданян много лет поддерживал филантропические и деловые отношения с принцем Чарльзом. Например, в 2010 году он посетил мероприятие в Виндзорском замке, посвященное армянской культуре. Там выступал принц Чарльз, говоривший о планах реставрации Дамфрис-Хауса.

Какова реакция на раследование OCCRP?

Расследование об офшорах, которыми якобы управляла "Тройка Диалог", OCCRP опубликовал 4 марта.

Публикации по материалам расследования вышли у Би-би-си, The Guardian, Suddeutsche Zeitung, Berlingske, "Медузы" и других изданий.

Через офшоры, как утверждают в расследовании, с 2006 года до начала 2013 года могли вывести более 4,5 млрд долларов. Эта схема называлась "Тройка Ландромат".

В расследовании консорциума журналистов также упоминались банки Raiffeisen, Citi Group, ING и Deutsche Bank.

После выхода расследования в Центральной прокуратуре по противодействию экономическим преступлениям и коррупции Австрии сообщили ТАСС, что получили заявление инвестиционного фонда Hermitage Capital Management о возможной причастности Raiffeisen Zentralbank (RZB) к отмыванию денег.

Фонд подал заявление в прокуратуру Австрии о подозрительных транзакциях через RZB со счетов литовского банка Ukio Bankas (упоминается в расследовании OCCRP) и отделения Danske Bank в Эстонии, якобы полученных в результате махинаций по уклонению от уплаты налогов в России.

В итоге акции Raiffeisen упали на Лондонской бирже почти на 15 процентов за два дня. Bloomberg пишет, что акции ING во вторник упали на 3,3%, в первой половине дня 6 марта они продолжили падение, упав еще на 5%. Затем акции немного выросли, но не отыграли падение.