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Верховный суд Чечни выступил против списания с жителей республики 9 млрд рублей долгов за газ, удовлетворив апелляционную жалобу компании "Газпром межрегионгаз Грозный" на решение районного суда Грозного. В "Газпроме" считают, что нет доказательств того, что эта задолженность "безнадежная".

Апелляцию рассматривала коллегия в составе трех судей, передает ТАСС. "Решение Заводского районного суда города Грозного отменить, принять новое решение. Исковые требования заместителя прокурора удовлетворить частично", - сказал председательствующий судья.

В январе этого года Заводской районный суд Грозного постановил списать долги населения за газ в 9,353 млрд рублей. С иском в суд обратилась республиканская прокуратура, где сочли задолженность населения "безнадежной к взысканию", а попытки взыскать ее - угрозой социальной напряженности. "Газпром межрегионгаз Грозный" подал апелляционную жалобу.

Решение вызвало общественный резонанс. Как минимум в шести регионах депутаты региональных законодательных собраний и общественных организаций обратились в местные прокуратуры с требованием, чтобы прокуроры добились списания долгов за газ, которые накопились у населения.

В своих обращениях депутаты ссылались на чеченский прецедент. "Чем чеченцы лучше липчан?" - объяснил свое обращение депутат областного совета Липецкой области Олег Хомутинников. Другие депутаты тоже выступали за равноправие регионов.

В "Газпроме" также называли решение грозненского суда несправедливым. "Решение о списании задолженности будет воспринято добросовестными плательщиками, которых абсолютное большинство, как несправедливость по отношению к ним", - цитировало РИА Новости зампреда правления "Газпрома" Валерия Голубева (сейчас он уже ушел на пенсию).

"Газпром" сразу пообещал обратиться в суд с апеляционной жалобой на это решение. Общую сумму задолженностей в Чечне в компании оценили на более чем в 16 млрд рублей, а долгов, которые могли быть признаны безнадежными и списаны по иску - в 9,3 млрд рублей.

Спустя несколько дней после решения грозненского суда Генпрокуратура России заявила, что считает необоснованным иск чеченской прокуратуры о списании долгов за газ.

Глава Чечни Рамзан Кадыров при этом заявлял, что "суд не списал ни одного рубля задолженности" жителей, а работа по взысканию долгов с населения региона "не приостанавливалась ни на один час".

"Суд обязал навести порядок в вопросах взыскания задолженности. А окончательная сумма может быть установлена только после проведения полной инвентаризации дебиторской задолженности [компанией] "Газпром межрегионгаз Грозный", - говорилось в сообщении пресс-службы Кадырова.

Проблема долгов за газ и свет сохраняется в Чечне на протяжении многих лет, долги накапливались с начала 2000-х, когда в республике проходили боевые действия.

В мае прошлого года Кадыров поручил составить список людей, которые не могут сами оплатить свои счета за электричество. А в июне он писал во "ВКонтакте", что в священный для мусульман месяц Рамадан погашена задолженность более 3 тысяч малоимущих абонентов.