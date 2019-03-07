Скандал в Голливуде: Уилл Смит "недостаточно черный" для роли отца Серены Уильямс

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сообщения о том, что Уилл Смит может сыграть отца Винус и Серены Уильямс, вызвали дискуссию о "колоризме" как разновидности расизма

Сообщения о том, что Уилл Смит рассматривается на роль отца знаменитых теннисисток Винус и Серены Уильямс в биографическом фильме, вызвали гнев части публики. Многие критикуют этот выбор по той причине, что Смит недостаточно темнокожий, чтобы сыграть Ричарда Уильямса.

В ход пошел новый термин "колоризм" - разновидность расизма, при которой среди людей одной расы преимущества получает тот, у кого кожа относительно светлее.

77-летний Ричард Уильямс - легендарная фигура в мире спорта. Не имея опыта игры в теннис, он взялся тренировать своих дочерей с раннего детства и самостоятельно довел их до вершин мирового тенниса.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ричард Уильямс был личным тренером Винус и Серены и довел своих дочерей до высших титулов мирового тенниса

Внешне Ричард Уильямс выглядит крайне суровым и похож на глыбу. И да, оттенок его кожи темнее, чем у Уилла Смита.

Актер пока никак не прокомментировал споры о "колоризме" в связи с возможным назначением на эту роль.

"Колоризм" существует внутри любой расы, среди белых или азиатов в не меньшей степени, чем среди чернокожих.

Его проявления вредны тем, что люди с наиболее темным цветом кожи реже видны на кино- и телеэкранах и модных подиумах; они хуже представлены в Голливуде и Болливуде, их дискриминируют на сайтах знакомств.

Более того, "колоризм" может вызывать психологические комплексы и вести к ущебу для здоровья, если человек прибегает к опасным химических методам высветления кожи.

Выбор Уилла Смита на роль Ричарда Уильямса еще официально не подтвержден. О кастинге 50-летнего актера сообщило сетевое голливудское издание Deadline.

"Подсознательные колористы"

Отклик в соцсетях был неблагоприятным для Смита. Известный в США спортивный обозреватель Кларенс Хилл-младший сразу же намекнул на "колоризм" и написал, что Уилл Смит - плохой выбор.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Многие критикуют выбор на эту роль Уилла Смита, заявляя, что он недостаточно темнокожий, чтобы сыграть Ричарда Уильямса

Публика тут же нашла более подходящих кандидатов на роль - например, Идриса Эльбу или лауреата "Оскара" Махершалу Али.

"Я люблю Уилла Смита больше, чем кто-либо, но почему не попробовать Махершалу Али и кого-нибудь с более темной кожей - как у человека, которого они будут играть?" - пишет пользователь "Твиттера" Re Moon.

"Зачем они отбеливают папашу Уиллом Смитом? Нас постоянно подсознательно кормят колоризмом, и мы это едим", - вопрошает другой пользователь.

Впрочем, Идрис Эльба и Махершала Али - актеры чрезвычайно востребованные, и совсем не факт, что у них нашлось бы время на этот фильм, отмечают другие.

"Скандал глупый: спрос на Махершалу Али и Идриса Эльбу гораздо выше. Они целят на роль Джеймса Бонда, а не папы Серены", - написал один из пользователей "Твиттера".

Image caption Ричард Уильямс, любивший фотографировать дочерей на корте, - благодатный материал для актера

Есть и другое мнение: кастинг на роль папы Уильямса - хорошая идея, ведь в итоге знаменитый чернокожий актер будет играть знаменитого чернокожего деятеля спорта. В чем проблема?

"Как будто Брэда Питта предлагают снять в роли Ричарда Уильмса в гриме blackface. Уилл Смит знаменитый чернокожий актер, исполняющий роль знаменитого чернокожего деятеля спорта. Почему "колоризм" вообще обсуждается в данном случае?" - недоумевает пользовательница "Твиттера" Малика.

(Blackface - типичный для Голливуда 20-40-х годов грим для белых актеров, карикатурно изображавший чернокожих с помощью гуталина и преувеличенно большого красного рта. Сейчас он считается оскорбительным проявлением расизма - прим. Би-би-си.)

Не первый случай

Правообладатель иллюстрации RLJ Entertainment Image caption Актриса Зои Салдана в жизни намного светлее, чем Нина Симон, роль которой она исполнила в 2016 году

Это не первый случай голливудских споров о "колоризме". В 2016 году звезда "Стартрека" и "Аватара" Зои Салдана сыграла роль легендарной певицы и активистки движения за расовое равноправие Нины Симон.

Нина Симон прославилась как исполнительница во множестве жанров - от джаза и блюза до поп-музыки. Она скончалась в 2003 году в возрасте 70 лет.

Правообладатель иллюстрации Netflix Image caption Нина Симон была легендой музыки и борьбы за гражданские права в США

Семья Симон публично высказывала возмущение тем, что на ее роль была выбрана женщина, чертами и цветом лица мало напоминающая Нину. Несмотря на это, они выразили любовь и уважение к Салдане как актрисе.

Экранный грим Салданы, темнокожей актрисы карибско-доминиканского происхождения, включал кудрявый парик и очень темный тон для лица.