Французский кардинал признан виновным в сокрытии педофилии

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Кардинал Барбарен отрицает свою вину

Самый высокопоставленный кардинал Франции Филип Барбарен был приговорен к шести месяцам условного заключения за то, что скрывал информацию о священниках, совершавших акты сексуального насилия над несовершеннолетними.

Барбарен был признан виновным в том, что не сообщал властям о подобных случаях в 1980-е и 1990-е годы.

Сам кардинал отрицает свою вину, а его адвокаты заявили, что намерены подать апелляцию.

Филип Барбарен, который ранее был архиепископом Лиона, во время оглашения приговора в зале суда отсутствовал. Ранее, во время судебного процесса, он сказал: "Я не понимаю, в чем я виновен. Я никогда не пытался скрывать информацию о подобных ужасающих фактах".

Что говорит обвинение?

Обвинение касается дела священника Бернара Прейната, которому сейчас 73 года. В прошлом он в течение многих лет руководил группой бойскаутов в окрестностях Лиона. Десятки мужчин утверждают, что в детстве они стали жертвами сексуального насилия с его стороны.

Адвокат Прейната заявляет, что он признает свою вину, но подчеркивают, что срок давности данных преступлений истек. Прокуратура утверждает, что, как минимум, по нескольким эпизодам священник может быть привлечен к ответственности. Против него открыто уголовное дело.

Некоторые из жертв Прейната подали заявления против кардинала Барбарена и еще пятерых человек, обвиняя их в бездействии. Они воспользовались возможностью во французском законодательстве, позволяющей выдвинуть частное обвинение, минуя прокуратуру, которая не стала открывать дела в отношении кардинала.

Что говорит сторона защиты?

Кардинал Барбарен заявил в суде, что слышал о подобных слухах еще в 2010 году. Но он добавил, что ему стало известно о сексуальном насилии со стороны отца Прейната лишь в 2014 году, после разговора с одной из жертв.

Он уведомил об этом Ватикан. Год спустя он запретил священнику работать с детьми, но не стал сообщать об этом полиции.

Обвинения стали известны общественности в 2015 году. На основе этой истории был снят фильм "Божья благодать", которому в феврале было разрешено выйти в прокат после длительной судебной тяжбы.

Французский телеканал BFMTV назвал этот судебный процесс первым серьезным судом над педофилом в католической церкви Франции.

Другие страны

Обвинения в педофилии со стороны католических священников звучат в многих странах.

Две недели назад австралийский кардинал Джордж Пелл, который еще недавно считался третьим по влиятельности иерархом всей католической церкви, был признан виновным в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних.

Суд признал, что в 1996 году Пелл совершил насильственные действия в отношении двух мальчиков из хора в комнатах собора в Мельбурне. Кардинал свою вину не признал и сейчас обжалует этот вердикт.

В феврале папа Франциск созвал конференцию по вопросу о борьбе с педофилией в церкви. Он призвал к конкретным действиям, а не лишь словам осуждения, и назвал тех, кто совершает подобные преступления, "инструментами дьявола".