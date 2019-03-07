Абрамович ушел с Первого канала. Как он получил акции и почему продал

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption Ранее Абрамович продавал акции Первого канала из-за обновленного закона о СМИ, по которому иностранцы (у него есть гражданство Израиля) не может владеть больше 20% СМИ

Спустя почти два десятка лет один из самых богатых участников российского списка журнала Forbes Роман Абрамович полностью продал принадлежащие ему акции Первого канала, контроль над которым принадлежит государству. Акционером канала он стал, когда купил акции у Бориса Березовского.

Абрамович, замыкающий десятку самых богатых российских бизнесменов, больше не является акционером одного из самых популярных в России телеканалов. 20% акций компании "ОРТ-КБ", принадлежащей ему, теперь выкуплены "ВТБ Капиталом" - инвестиционным подразделением государственного банка ВТБ.

"Сделку закрыли вчера", - сообщил Интерфаксу глава ВТБ Андрей Костин. В официальном сообщении "ВТБ Капитала" говорится, что сделка "является частью успешного бизнеса прямых инвестиций группы ВТБ, включающего медиа-сегмент".

Представитель Абрамовича лишь подтвердил Би-би-си факт сделки, не раскрыв ее деталей. ВТБ также не раскрывает коммерческих условий сделки.

Сейчас государство напрямую и косвенно контролирует 51% акций Первого канала. До 2010 года Абрамович был вторым по величине акционером телеканала. Его доля составляла 49%. Как он их получил и как продал?

Березовский и Абрамович

В январе 2001 года Березовский продал 49% ОРТ - так раньше назывался телеканал - Абрамовичу за 175 млн долларов, писал "Коммерсант".

История покупки акций Первого канала довольно подробно обсуждалась в Высоком суде Лондона в 2011-2012 года в рамках дела "Березовский против Абрамовича".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Высоком суде Лондона в качестве свидетеля со стороны Абрамовича выступал экс-глава президентской администрации Александр Волошин (на фото слева), ранее связанный с компаниями Березовского

Березовский тогда требовал у Абрамовича компенсации в 5,5 млрд долларов за то, что тот якобы заставил его продать принадлежащие ему акции российских компаний, среди которых был и ОРТ. Гораздо дешевле, по его мнению, чем они стоили.

В суде выступал бывший глава президентской администрации Александр Волошин. Он, как писали "Ведомости", подтвердил, что в конце августа 2000 года по просьбе Березовского организовал для него встречу с президентом Владимиром Путиным, "на которой тот потребовал, чтобы олигарх прекратил участвовать в жизни ОРТ и отошел от управления телеканалом".

Волошин рассказывал, что встреча длилась "минут пять". "Путин предупредил, что Березовский не должен влиять на ОРТ и что журналисты не будут больше подчиняться его инструкциям. Больше на этой встрече ничего не обсуждалось. Всем все было ясно. Не было необходимости что-то еще обсуждать. Березовскому не понравилось это решение, но это его проблема", - сказал в суде Волошин, выступавший свидетелем со стороны Абрамовича.

Волошин при этом подчеркивал, что "никаких угроз на этой встрече не было, потому что не было необходимости". "Нам ничего не нужно было получить от Березовского, мы и так все решили", - цитировали его "Ведомости".

Правообладатель иллюстрации TASS/PA Photos Image caption Березовский утверждал, что на встрече с Путиным ему поставили ультиматум: либо он передает акции ОРТ государству, либо его ждет судьба Владимира Гусинского

У Березовского была другая версия. Из судебных документов следовало, что он и его партнер Бадри Патаркацишвили просили за этот пакет акций в общей сложности 300 млн долларов, а власти потребовали от него безвозмездной передачи этого актива.

Березовский также утверждал, что ультиматум Кремля звучал так: или он отдает пакет, или его ждет судьба Владимира Гусинского, который побывал в СИЗО, а затем расстался со своим телеканалом НТВ.

Березовский проиграл суд.

Абрамович и Ковальчук

В 2010 году Абрамович продал 25% Первого канала Национальной медиа группе (НМГ). Сумма сделки составила 145 млн долларов.

НМГ подконтрольна структурам банка "Россия" Юрия Ковальчука, бизнесмена из ближнего круга Путина, и структурам бизнесмена Алексея Мордашова. У НМГ на тот момент уже были телеканалы РЕН ТВ и "Петербург - Пятый канал".

У Абрамовича после сделки осталось 24%.

Зачем именно НМГ потребовалось входить в капитал уже третьего по счету федерального телеканала, в окружении Ковальчука обсуждали неохотно, писал "Коммерсант". "Покупатель решил расстаться с частью своего пакета, а у НМГ появились свободные средства", - сообщала газета со ссылкой на источник, близкий к акционерам банка "Россия"

Абрамович и иностранцы в СМИ

Летом 2018 года стало известно, что Абрамович продал еще 4% Национальной медиа группе. До этого у Абрамовича случились проблемы с продлением британской визы - и он получил гражданство Израиля.

Причина: ограничения, которые накладывает на владельцев закон о СМИ. По нему иностранцы и лица с двойным гражданством не могут иметь в собственности более 20% в российских СМИ.

Новая сделка

Зачем Абрамович расстался с оставшимися 20% акций?

Финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека полагает, что продажа может быть обусловлена разными причинами. "Наиболее вероятная - новые бизнес-интересы. Не исключено, что миллиардер решил вложить средства от продажи акций Первого канала в другой, более выгодный с его точки зрения бизнес", - полагает эксперт.

Кроме того, добавляет Дейнека, владение неблокирующим пакетом "вряд ли целесообразно".

Эксперт оценивает 20% Первого канала в 170-210 млн долларов.

В "ВТБ Капитале" не уточняют, стало ли приобретение 20% акций Первого канала долгосрочной инвестицией или же эту долю банк намерен в дальнейшем продать.

В официальном сообщении компании приводятся слова первого зампреда ВТБ Юрия Соловьева. Он заявил, что Первый канал "имеет колоссальные позиции на рынке", а "произошедшая цифровая трансформация" СМИ открывает перед телеканалом "новые возможности".

Первый канал не публикует отчетность с 2016 года. В 2015 году компания получила 26,5 млрд рублей выручки и 5,2 млрд рублей субсидий из бюджета, но при этом очередной раз завершил год с убытком, говорит аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.

"Думаю, что без субсидий стоимость бизнеса можно оценивать исходя из стоимости чистых активов - примерно 15,4 млрд рублей. За эту сумму его можно, грубо говоря, ликвидировать, распродав активы", - сказал он Би-би-си. Впрочем, очевидно, что компания играет "крайне важное значение для властей и потому реальная стоимость гораздо выше", оговаривается он.

ВТБ несколько месяцев назад уже совершил крупную сделку на рынке ТВ.

В конце 2018 года стало известно, что ВТБ и НМГ купили у Ивана Таврина холдинг "СТС Медиа". Гендиректор НМГ Ольга Паскина тогда говорила, что сделка укрепит позиции НМГ на телерынке. В итоге НМГ после сделки стала крупнейшим игроком на телевизионном рынке с долей 24% зрителей, подсчитывали "Ведомости".