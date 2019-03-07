Разработчика "Новичка" заподозрили в краже. До этого его обвиняли в педофилии

Ученого Владимира Углева, который был одним из разработчиков нервно-паралитического вещества "Новичок", вызвали на допрос в качестве подозреваемого в мелкой краже, рассказал он Би-би-си. По его словам, речь идет об уголовном деле о краже в одном из санаториев Краснодарского края.

Как рассказал Углев Би-би-си, сотрудники правоохранительных органов позвонили ему утром 7 марта и вызвали его на допрос по делу о мелкой краже в одном из санаториев Краснодарского края. Что именно украдено из санатория и каким образом он с ним связан, звонившие не уточнили, рассказал он.

Углев ответил, что явится на допрос только в случае, если ему пришлют повестку. О каком санатории идет речь, он не знает.

Как удалось выяснить Би-би-си, номер, с которого позвонили Углеву, действительно принадлежит МВД. На звонки Би-би-си по этому номеру никто не ответил. В отделе МВД по Анапе, где проживает Углев, комментарий получить также не удалось.

Анонимные угрозы

В феврале к Углеву домой уже приходили с проверкой сотрудники полиции, рассказывал он Би-би-си.

По его словам, 14 февраля он обнаружил у себя в почтовом ящике несколько листовок клеветнического содержания. "Первое объявление я снял и скомкал с дверей офиса, где я работаю. Второе, с того же дома... Третью [листовку] снял у нашего магазина, [не знаю] сколько их еще", - сказал Углев.

На листовках (их копия есть в распоряжении Би-би-си) была напечатана фотография химика, его имя, фамилия и отчество, а также дата его рождения и точный адрес проживания. Эти данные сопровождались сообщением о том, что Углев ("дядя Вова") "знакомится с детьми возле школ, дарит игрушки", а потом "пишет им в "ВКонтакте", просит присылать откровенные фото". Листовки призывали "знать педофила в лицо".

Правообладатель иллюстрации VLADIMIR UGLEV Image caption Фрагмент листовки

По его словам, в тот же день, когда он обнаружил эти объявления, к нему домой пришли трое сотрудников полиции, один из которых был из "отдела секспреступлений против малолетних" (вероятно, имеется в виду подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН). - Би-би-си). Свой визит они объяснили обращениями граждан, сказал ученый.

Как он рассказал, полицейские осмотрели его ноутбук и планшет "на предмет наличия фото с малолетками", а также сделали фотографии его квартиры. Полицейские проводили осмотр без понятых, отметил он.

15 февраля Углев пришел в отделение полиции, где у него взяли отпечатки пальцев, а также задали вопросы общего характера.

Тогда в отделении МВД по Анапе в разговоре с Би-би-си не стали отрицать факт проверки у Углева, но детали сообщить отказались. В Следственном комитете сообщили, что материалов, связанных с Углевым, в ведомство не поступало.

Кто такой Углев?

Углев был научным сотрудником Вольского филиала ГОСНИИОХТ - института, в котором проводилась разработка отравляющих веществ. В их число, в частности, входили вещества группы "Новичок", которым, по данным Британии, в марте прошлого года были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери.

В 1994 году Углев ушел из НИИ. После инцидента в Солсбери химик дал несколько интервью, в которых рассказал, как и где разрабатывался "Новичок", как именно он действует, а также кому могла быть известна его формула.

В апреле 2018 года Углев сообщал, что недалеко от дома в Анапе его сбила машина. По его словам, за рулем автомобиля находился 70-летний житель того же поселка, который объяснил наезд тем, что задумался.