Задержаны подозреваемые в убийстве следователя Шишкиной в Подмосковье
В Санкт-Петербурге задержаны двое подозреваемых в убийстве следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной. Ее застрелили в октябре 2018 года в Подмосковье.
По версии следствия, исполнителем убийства был Абдулазиз Абдулазизов 2000 года рождения, а посредником при организации преступления - 17-летний житель Санкт-Петербурга.
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Как сообщила Русской службе Би-би-си адвокат семьи Шишкиной Елена Сыропятова, ожидается, что подозреваемых этапируют в Москву. В течение двух суток им должны предъявить обвинение.
В свою очередь Следственный комитет сообщает, что сейчас решается вопрос об аресте подозреваемых. Их могут обвинить в посягательстве на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование и незаконном обороте оружия. Также устанавливаются заказчики убийства.
Угрозы из Азии
О том, что следствие проверяет на причастность к убийству уроженцев Средней Азии, Би-би-си узнала в феврале от руководителя петербургской компании "Интернет-розыск" Игоря Бедерова.
По его словам, по просьбе следствия он установил, что аккаунт в мессенджере Telegram, с которого угрожали Шишкиной, мог быть зарегистрирован на номер телефона гражданки Таджикистана, посещавшей Петербург. По словам Бедерова, это позволило следователям выйти на след.
Сам аккаунт содержал в названии адрес Шишкиной, последний раз он был онлайн в конце 2018 года. Тот факт, что этот номер телефона фигурирует в деле, Би-би-си подтвердил другой источник, знакомый с ходом расследования. Сейчас аккаунт удален.
Убийство Евгении Шишкиной
Подполковник Шишкина работала в органах внутренних дел с 1991 года. СМИ сообщали, что она вела резонансные дела, связанные с незаконным оборотом наркотиков, экономическими преступлениями и мошенничеством.
Шишкина была убита утром 10 октября у своего дома в поселке Архангельское Красногорского района Подмосковья. Неизвестный мужчина выстрелил в нее дважды, когда она шла к парковке. Шишкина умерла от ранения в шею.
Александр Карабанов, чье адвокатское бюро представляет интересы родственников Шишкиной, говорил, что угрозы могли идти от хакера Ярослава Сумбаева. Шишкина расследовала дело о мошенничестве с его участием. Об этом же рассказывали два источника Би-би-си, знакомые с деталями расследования.
Как сообщал Следственный комитет, на протяжении нескольких месяцев перед убийством она получала угрозы и несколько раз сообщала о них руководству в рапортах, однако от предложенной государственной защиты отказывалась.
Билетное дело
В феврале стало известно, что Генеральная прокуратура России направила в Грузию официальный запрос об экстрадиции 28-летнего Ярослава Сумбаева. В России его обвиняют в мошенничестве: по версии следствия, в 2013-2014 годы группа хакеров, в которую он входил, похищала средства туроператоров, оформляя от их имени фиктивные железнодорожные билеты. Расследованием этого дела занималась убитая подполковник Евгения Шишкина.
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Всего по "билетному делу" проходит 29 человек, оно объединяет около 60 эпизодов мошенничества в отношении 31 компании. Уроженца Астрахани Ярослава Сумбаева следователи считают "мозгом" этой операции. Также он находился во всероссийском и международном розыске по делу о скимминге - хищении с чужих банковских карт с использованием фальшивых считывающих устройств для банкоматов.
В Грузии он был арестован в ноябре 2018 года по обвинению в незаконном приобретении огнестрельного оружия и использовании поддельного паспорта.
Процесс над другими фигурантами начался 29 октября 2018 года. На скамье подсудимых трое обвиняемых - житель Кингисеппа Максим Матюшев, уроженец Новосибирска Андрей Жданов и красноярец Кирилл Калабухов.
По версии следствия, группа взламывала электронную почту туроператоров и сервисов по продаже билетов в Петербурге, Казани, Уфе, Хабаровске и других городах.
Через взломанные имейлы злоумышленники получали доступ к одной из систем РЖД, где оформляли железнодорожные билеты на третьих лиц. Когда потом эти подставные покупатели сдавали билеты в кассы железнодорожных вокзалов, полученные деньги злоумышленники делили между собой, полагают следователи.
Компании работали с РЖД по предоплате, поэтому, когда третьи лица сдавали билеты, компания ничего не теряла. Убытки несли компании-агенты по продаже билетов.
Совокупный ущерб 31 компании оценивается в 17,5 млн рублей (265 тыс. долларов). Матюшева, Калабухова и Жданова задержали в октябре 2014 года.