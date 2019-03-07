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В Санкт-Петербурге задержаны двое подозреваемых в убийстве следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной. Ее застрелили в октябре 2018 года в Подмосковье.

По версии следствия, исполнителем убийства был Абдулазиз Абдулазизов 2000 года рождения, а посредником при организации преступления - 17-летний житель Санкт-Петербурга.

Как сообщила Русской службе Би-би-си адвокат семьи Шишкиной Елена Сыропятова, ожидается, что подозреваемых этапируют в Москву. В течение двух суток им должны предъявить обвинение.

В свою очередь Следственный комитет сообщает, что сейчас решается вопрос об аресте подозреваемых. Их могут обвинить в посягательстве на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование и незаконном обороте оружия. Также устанавливаются заказчики убийства.

Угрозы из Азии

О том, что следствие проверяет на причастность к убийству уроженцев Средней Азии, Би-би-си узнала в феврале от руководителя петербургской компании "Интернет-розыск" Игоря Бедерова.

Пропустить Twitter пост , автор: @sledcom_rf В Санкт-Петербурге задержаны двое подозреваемых в убийстве полицейского следователя Евгении Шишкиной в Подмосковье в октябре 2018 года.



Исполнителем преступления является Абдулазиз Абдулазизов 2000 г.р., а посредником 17-летний житель Санкт-Петербурга. Устанавливаются заказчики pic.twitter.com/vKvsVyOPtB — Следственный комитет (@sledcom_rf) 7 марта 2019 г.

По его словам, по просьбе следствия он установил, что аккаунт в мессенджере Telegram, с которого угрожали Шишкиной, мог быть зарегистрирован на номер телефона гражданки Таджикистана, посещавшей Петербург. По словам Бедерова, это позволило следователям выйти на след.

Сам аккаунт содержал в названии адрес Шишкиной, последний раз он был онлайн в конце 2018 года. Тот факт, что этот номер телефона фигурирует в деле, Би-би-си подтвердил другой источник, знакомый с ходом расследования. Сейчас аккаунт удален.

Убийство Евгении Шишкиной

Подполковник Шишкина работала в органах внутренних дел с 1991 года. СМИ сообщали, что она вела резонансные дела, связанные с незаконным оборотом наркотиков, экономическими преступлениями и мошенничеством.

Шишкина была убита утром 10 октября у своего дома в поселке Архангельское Красногорского района Подмосковья. Неизвестный мужчина выстрелил в нее дважды, когда она шла к парковке. Шишкина умерла от ранения в шею.

Александр Карабанов, чье адвокатское бюро представляет интересы родственников Шишкиной, говорил, что угрозы могли идти от хакера Ярослава Сумбаева. Шишкина расследовала дело о мошенничестве с его участием. Об этом же рассказывали два источника Би-би-си, знакомые с деталями расследования.

Как сообщал Следственный комитет, на протяжении нескольких месяцев перед убийством она получала угрозы и несколько раз сообщала о них руководству в рапортах, однако от предложенной государственной защиты отказывалась.

Билетное дело

В феврале стало известно, что Генеральная прокуратура России направила в Грузию официальный запрос об экстрадиции 28-летнего Ярослава Сумбаева. В России его обвиняют в мошенничестве: по версии следствия, в 2013-2014 годы группа хакеров, в которую он входил, похищала средства туроператоров, оформляя от их имени фиктивные железнодорожные билеты. Расследованием этого дела занималась убитая подполковник Евгения Шишкина.

Всего по "билетному делу" проходит 29 человек, оно объединяет около 60 эпизодов мошенничества в отношении 31 компании. Уроженца Астрахани Ярослава Сумбаева следователи считают "мозгом" этой операции. Также он находился во всероссийском и международном розыске по делу о скимминге - хищении с чужих банковских карт с использованием фальшивых считывающих устройств для банкоматов.

В Грузии он был арестован в ноябре 2018 года по обвинению в незаконном приобретении огнестрельного оружия и использовании поддельного паспорта.

Процесс над другими фигурантами начался 29 октября 2018 года. На скамье подсудимых трое обвиняемых - житель Кингисеппа Максим Матюшев, уроженец Новосибирска Андрей Жданов и красноярец Кирилл Калабухов.

Image caption Подсудимых на процессе о мошеннической покупке железнодорожных билетов Андрея Жданова (слева) и Максима Матюшева (справа) заводят в зал

По версии следствия, группа взламывала электронную почту туроператоров и сервисов по продаже билетов в Петербурге, Казани, Уфе, Хабаровске и других городах.

Через взломанные имейлы злоумышленники получали доступ к одной из систем РЖД, где оформляли железнодорожные билеты на третьих лиц. Когда потом эти подставные покупатели сдавали билеты в кассы железнодорожных вокзалов, полученные деньги злоумышленники делили между собой, полагают следователи.

Компании работали с РЖД по предоплате, поэтому, когда третьи лица сдавали билеты, компания ничего не теряла. Убытки несли компании-агенты по продаже билетов.

Совокупный ущерб 31 компании оценивается в 17,5 млн рублей (265 тыс. долларов). Матюшева, Калабухова и Жданова задержали в октябре 2014 года.