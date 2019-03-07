Мрачная находка археологов: 140 детей принесли в жертву и вырезали им сердца

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В Перу обнаружено огромное захоронение детей, убитых в качестве массового жертвоприношения в середине XV века - по всей видимости, чтобы умилостивить богов после продолжительного и масштабного наводнения.

Это крупнейшее из известных детских жертвоприношений: в ходе ритуала были убиты по меньшей мере 137 детей - мальчиков и девочек в возрасте от пяти до 14 лет - и трое взрослых, а также около 200 лам или альпака.

Ритуальный нож причудливой формы археологи нашли неподалеку. Судя по останкам, детей убивали резким ударом в грудную клетку - после чего, по всей видимости, у жертвы вырезали сердце. Такая же судьба постигла жертвенных животных.

Однако трое захороненных в той же могиле взрослых - один мужчина и две женщины - были убиты другим способом: им проломили череп. Есть версия, что они исполняли ритуал жертвоприношения (мужчина был очень рослым и физически развитым), по окончании которого от них самих избавились уже без особых церемоний.

Анализ останков показывает, что дети были специальным образом отобраны - многих из них привезли на заклание из отдаленных регионов. Окончательные результаты работы археологов опубликованы в среду в журнале PLOS One.

Страшный ритуал

Массовое захоронение в Перу - примерно в 350 метрах от берега океана - было обнаружено еще в 2011 году, когда жители города Уанчакито наткнулись в окружающих дюнах на кости людей и животных. Изначально археологи насчитали останки 43 детей и 74 лам или альпака, однако более поздние раскопки выявили истинный масштаб произошедшего.

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При этом точное число жертв неизвестно: ученые отмечают, что, помимо 137 детских тел, были найдены и другие фрагменты скелетов, подсчитать которые не представляется возможным. При этом все жертвы на момент убийства были здоровы.

Судя по предварительному анализу ДНК, они прибыли из разных частей древнего государства, растянувшегося вдоль побережья почти на 1000 км. Однако нет никаких оснований предполагать, что это были дети исключительно из низших классов или бедных семей.

Жертв хоронили в строго определенном положении: детей - на спине или на боку, лицом на северо-запад (к морю); лам - в противоположную сторону, головой к горам. При этом детей часто хоронили по трое, располагая их по возрасту - от младшего к старшему.

Некоторых из жертв явно готовили к ритуалу: их лица были расписаны ярко-красной киноварью, а головы более старших детей были обернуты хлопковой повязкой. Жертвенные ламы были аккуратно уложены либо рядом с детскими телами, либо поверх них.

Могилы вырыты в песке, покрытом слоем высохшей грязи, на которой сохранилось множество следов людей, собак и лам. По всей видимости, ритуал состоялся вскоре после продолжительных дождей или наводнения - возможно, жертвоприношение должно было умилостивить богов и обуздать стихию.

Судя по следам, тут встретились две большие группы людей: одна пришла с севера, другая с юга; взрослые были обуты в сандалии, дети шли босиком. После жертвоприношения и похорон группы разошлись обратно.

Послание богам

Человеческие жертвоприношения можно найти во многих древних культурах. Известно, что до прихода испанцев, в XI-XV веках, на территории Перу людей нередко убивали, чтобы захоронить вместе с усопшим правителем, заложить в фундамент монументального архитектурного сооружения или в качестве подношения богам.

Иногда ритуальные убийства были массовыми: в 1970-е годы в ходе раскопок в Чан-Чане - столице древнего государства Чимор - были найдены останки нескольких сотен молодых женщин, убитых для захоронения в царской гробнице.

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Однако о приношении в жертву детей или младенцев известно довольно мало. Самый известный подобный случай - убийство 42 детей в возрасте от двух до семи лет в главном храме ацтеков, ныне известном как Темпло Майор, неподалеку от современного Мехико.

Немало исторических источников утверждают, что массовые убийства детей практиковали инки - например, по случаю коронации или смерти очередного правителя, - однако археологических доказательств этому почти нет.

Испанский монах Антонио де ла Каланча в XVII веке писал, что в Чиморе ритуальные убийства детей происходили во время лунных затмений, когда их приносили в жертву богам наряду с фруктами, кукурузным пивом и крашеным хлопком.

Почему в качестве жертв были выбраны именно дети, ученые точно не знают. Есть версия, что они рассматривались как переходное звено между миром людей и миром духов и считались лучшими посланниками, чтобы передать сообщение богам.

Есть и другая версия: младенческая смертность была очень высока, и лишь очень немногие дети доживали до пяти лет, так что они считались наиболее ценными жертвами.