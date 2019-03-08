Умер новорожденный ребенок сбежавшей из Британии в ИГ Шамимы Бегум
Корреспондент Би-би-си на Ближнем Востоке Квентин Соммервилл подтвердил новость о смерти новорожденного сына Шамимы Бегум в лагере беженцев.
Об этом ему сообщил Мустафа Бали, официальный представитель преимущественно курдской группировки "Демократические силы Сирии", под чьим контролем находится лагерь.
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Ранее о неподтвержденных слухах сообщал адвокат Бегум Тасним Акунджи.
Медицинские работники в лагере рассказали Би-би-си, что у ребенка, родившегося около двух недель назад, были трудности с дыханием, очевидно, вследствие легочной инфекции.
В четверг его осмотрел доктор, после чего его отправили в больницу, но, несмотря на усилия врачей, днем он скончался.
Первый ребенок Бегум тоже умер от инфекционного заболевания во время пребывания на подконтрольной боевикам ИГ территории ("Исламское государство" - организация, запрещенная в России).
Кто такая Шамима Бегум
Шамима Бегум в 15-летнем возрасте уехала с двумя подругами из Лондона в Сирию, где примкнула к "Исламскому государству". Там она вышла замуж за джихадиста, приехавшего в Сирию из Нидерландов.
Шамима попала на первые страницы британских газет несколько недель назад.
Девушка нашлась в сирийском лагере для беженцев, где дала интервью корреспонденту газеты Times Энтони Ллойду. В нем она заявила, что беременна и хочет вернуться в Лондон.
Затем Бегум дала интервью Би-би-си, в котором выразила надежду на то, что британские власти позволят ей вернуться домой. При этом она продолжала поддерживать многие идеологические установки ИГ.
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После этого, как сообщали члены семьи Бегум, британское министерство внутренних дел лишило ее британского гражданства и права на возвращение. По закону, подобное решение может быть принято главой МВД ввиду общественной опасности гражданина и только при условии, что лишенный не останется лицом без гражданства.
В какой степени это последние условие соблюдено, до конца неясно: чиновники МВД посчитали, что Шамима Бегум имеет право на гражданство Бангладеш, которое имелось у ее матери, однако сама она в этой стране никогда не была и бангладешские власти заявляли, что не обязаны и не намерены предоставлять ей гражданство.
В Британии также нет консенсуса относительно лишения Бегум гражданства - в частности, лидер оппозиции Джереми Корбин в конце февраля заявлял, что она имеет право вернуться на родину.