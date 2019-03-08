Герой скандального ролика Руслан Горринг задержан Следственным комитетом

Image caption Тот самый ролик: Руслан Горринг играет в онлайн-игру PUBG и общается с кем-то из знакомых

Бывший первый заместитель главы госхолдинга "Росгеология" Руслан Горринг задержан в качестве подозреваемого в рамках уголовного дела о мошенничестве.

Как сообщила информагентствам представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, Горринг был задержан в московском аэропорту Внуково, откуда его отправили на допрос к следователю.

Горринг заинтересовал прессу и общественность после широко разошедшегося в интернете отрывка из трансляции на стриминговом сервисе Twitch, в которой участвовал человек, похожий на 40-летнего Горринга и говорящий о себе в третьем лице как о Руслане Израиловиче (это отчество топ-менеджера, согласно сайту "Росгеологии").

Сначала он играет в компьютерную игру, часто используя матерные выражения, затем общается с появившейся в комнате с ним девушкой, также не стесняясь в выражениях.

Герой видеоролика рассказывает о своих интимных связях с сотрудницами "Росгеологии", называя имена четырех из них.

Кроме того, он хвастается тем, что сначала уволил сотрудницу "Росгеологии" за то, что та заказала ему авиабилет не первого, а бизнес-класса, а потом "помиловал", отправив работать в филиал госкорпорации.

На следующий день после скандала последовало увольнение.

Сам Горринг после этого инцидента заявил РБК, что на видео изображено его "личное общение с друзьями в личное время" и добавил: "Кому-то не нравилось, как мы жестко действуем в интересах компании".

Он не уточнил, кого конкретно имеет в виду.

Кто такой Руслан Горринг

Горринг родился в августе 1978 года. Окончил суворовское военное училище и военный университет министерства обороны, после службы в армии занимал руководящие должности в зарубежных горнодобывающих компаниях и инвестиционных фондах, по данным агентства Прайм.

Заместителем генерального директора "Росгеологии" Горринг стал в 2015 году. С октября 2018 года возглавлял блок развития и коммерческой деятельности.

Государственный холдинг "Росгеология", объединяющий государственные геологоразведочные предприятия, был создан в 2011 году. 100% госкорпорации принадлежит государству в лице Росимущества, решения по управлению "Росгеологией" принимает правительство, писала РБК.