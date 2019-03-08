Герой скандального ролика Руслан Горринг задержан Следственным комитетом
Бывший первый заместитель главы госхолдинга "Росгеология" Руслан Горринг задержан в качестве подозреваемого в рамках уголовного дела о мошенничестве.
Как сообщила информагентствам представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, Горринг был задержан в московском аэропорту Внуково, откуда его отправили на допрос к следователю.
Горринг заинтересовал прессу и общественность после широко разошедшегося в интернете отрывка из трансляции на стриминговом сервисе Twitch, в которой участвовал человек, похожий на 40-летнего Горринга и говорящий о себе в третьем лице как о Руслане Израиловиче (это отчество топ-менеджера, согласно сайту "Росгеологии").
Сначала он играет в компьютерную игру, часто используя матерные выражения, затем общается с появившейся в комнате с ним девушкой, также не стесняясь в выражениях.
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Герой видеоролика рассказывает о своих интимных связях с сотрудницами "Росгеологии", называя имена четырех из них.
Кроме того, он хвастается тем, что сначала уволил сотрудницу "Росгеологии" за то, что та заказала ему авиабилет не первого, а бизнес-класса, а потом "помиловал", отправив работать в филиал госкорпорации.
На следующий день после скандала последовало увольнение.
Сам Горринг после этого инцидента заявил РБК, что на видео изображено его "личное общение с друзьями в личное время" и добавил: "Кому-то не нравилось, как мы жестко действуем в интересах компании".
Он не уточнил, кого конкретно имеет в виду.
Кто такой Руслан Горринг
Горринг родился в августе 1978 года. Окончил суворовское военное училище и военный университет министерства обороны, после службы в армии занимал руководящие должности в зарубежных горнодобывающих компаниях и инвестиционных фондах, по данным агентства Прайм.
Заместителем генерального директора "Росгеологии" Горринг стал в 2015 году. С октября 2018 года возглавлял блок развития и коммерческой деятельности.
Государственный холдинг "Росгеология", объединяющий государственные геологоразведочные предприятия, был создан в 2011 году. 100% госкорпорации принадлежит государству в лице Росимущества, решения по управлению "Росгеологией" принимает правительство, писала РБК.