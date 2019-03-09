Информатора Wikileaks Челси Мэннинг снова отправили в тюрьму

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мэннинг оказалась под стражей за неуважение к суду

Бывшая аналитик военной разведки США Челси Мэннинг, отсидевшая семь лет за раскрытие секретных документов, опять оказалась в тюрьме. Ее отправили в изолятор за отказ давать показания о Wikileaks на суде.

Федеральный суд в Александрии штата Вирджиния постановил заключить Мэннинг под стражу из-за ее отказа давать показания по делу Wikileaks. По американским законам отказ от дачи показаний на процессе может расцениваться как неуважение к суду и грозит тюремным заключением.

Мэннинг в ходе короткого заседания подтвердила судье, что не намерена давать показания, поскольку выступает против засекреченности процесса и самого расследования, а также потому, что она, по ее словам, уже рассказала все, что ей известно о Wikileaks, военному трибуналу, который рассматривал ее дело.

Она также отметила, что прокуроры предоставили ей иммунитет в обмен на то, что она даст показания, но это исключило ее возможность пользоваться пятой поправкой к конституции, которая разрешает не свидетельствовать против себя. Судье Клоду Хилтону Мэннинг сказала, что примет любое решение.

"Мне не впервой"

Мэннинг знала, что ее могут взять под стражу. Накануне заседания она опубликовала заявление, в котором рассказала, что 6 марта появилась на секретных слушаниях перед большим жюри (расширенная коллегия присяжных).

"Все основные вопросы касались того, как я раскрыла [секретную] информацию в 2010 году - я отвечала на них в своих показаниях во время трибунала", - сообщила Мэннинг. Она добавила, что на все вопросы жюри она ответила заявлением, что они нарушают ее права. Мэннинг отметила, что команда ее адвокатов будет добиваться снятия режима секретности с процесса по делу Wikileaks, а сама она готова к любым последствиям своего решения.

Адвокаты просили суд избрать Мэннинг меру пресечения в виде домашнего ареста, поскольку ей требуется медицинская помощь. Мэннинг сменила пол, раньше она была мужчиной, ее звали Брэдли Мэннинг. Тем не менее, судья Хилтон постановил отправить Мэннинг под стражу до тех пор, пока большое жюри не закончит работу или пока она не передумает и не даст показания. "Надеемся, что она сейчас передумает [и ответит на вопросы жюри]", - сказала прокурор Трейси Маккормик. По словам адвоката Мэннинг Мойры Мельцер-Коэн, ее подзащитная может провести в заключении 18 месяцев.

За тем, чтобы Мэннинг предоставили медицинскую помощь, по убеждению судьи, может проследить Служба федеральных маршалов. По словам прокурора Маккормик, и тюрьма в Александрии, куда отправили Мэннинг, и маршалы заверили власти, что все ее медицинские потребности будут удовлетворены.

"Мне не впервой", - сказала адвокату Челси Мэннинг перед тем, как ее взяли под стражу. Ее отправили в тюрьму Александрии, штат Вирджиния. Адвокат Мэннинг Мойра Мельцер-Коэн считает заключение ее подзащитной под стражу актом жестокости.

"Подробная информация о месте заключения госпожи Мэннинг не будет раскрываться по соображениям безопасности и конфиденциальности", - заявила шериф Александрии Дана Лоурн. - Мы будем тесно сотрудничать с маршалами США, чтобы обеспечить ей надлежащий уход, пока она остается в нашем учреждении".

В "Твиттере" Челси Мэннинг уже опубликовали адрес ее тюрьмы, призвав сторонников присылать заключенной письма и газеты.

Пропустить Twitter пост 2, автор: @xychelsea ** Chelsea was taken into custody today for resisting a grand jury in the Eastern District of Virginia



Chelsea provided the following statement: pic.twitter.com/tWjEOFyhYn — Chelsea E. Manning (@xychelsea) 8 марта 2019 г.

В микроблоге также появился комментарий Мэннинг на решение суда - она отметила, что не будет участвовать в засекреченном процессе, который, по ее мнению, используется для преследования политических активистов.

Что происходит с делом Wikileaks

Расследование дела Wikileaks продолжается уже несколько лет. Основатель проекта Джулиан Ассанж получил убежище и скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне с августа 2012 года. В 2016 году он говорил, что готов сдаться властям США, если те помилуют его информатора - бывшего американского военнослужащего Челси Мэннинг.

Wikileaks также фигурирует в другом расследовании - о вмешательстве России в президентские выборы в США, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Летом 2016 года проект опубликовал массив электронных писем со взломанных серверов Демократической партии.

Считается, что публикация нанесла удар по рейтингу кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон. Бывший адвокат Трампа Майкл Коэн утверждает, что тот, будучи тогда еще кандидатом в президенты, знал о готовящейся публикации. Трамп это отрицает. Власти США позднее обвинили в хакерской атаке на сервера Демпартии российскую военную разведку - ГРУ. Россия настаивает на своей непричастности.

Кто такая Челси Мэннинг

В 2013 году Мэннинг осудили за передачу секретных данных Wikileaks на 35 лет лишения свободы. Пол и имя она сменила, находясь в тюрьме. По версии следствия, в 2010 году, проходя службу в Ираке, тогда еще Брэдли Мэннинг, младший аналитик разведки, передал тысячи дипломатических депеш и отчетов о военных действиях проекту WikiLeaks, созданному Джулианом Ассанжем. Эта утечка секретных документов стала одной из самых крупных в истории США.

Мэннинг во время предварительных слушаний пояснил, что передал документы в надежде инициировать общественную дискуссию о международной политике и военной стратегии США.

В январе 2017 года уходивший с поста президента Барак Обама смягчил приговор суда. В мае 2017 года Мэннинг вышла из военной тюрьмы в Канзасе.