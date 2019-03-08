Космический корабль Dragon компании SpaceX возвращается на Землю

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption Crew Dragon был неделю пристыкован к МКС

Частный космический корабль Crew Dragon, разработанный компанией SpaceX, расстыковался с МКС и возвращается на Землю.

Ожидается, что приводнение у побережья Флориды состоится в 13:45 по Гринвичу (17:45 мск). Капсулу ожидает спасательное судно "Серчер".

Капсула оборудована теплозащитным экраном, защищающим от сгорания в атмосфере Земли. Она должна приводниться на четырех парашютах примерно в 450 км от мыса Канаверал.

На борту космического корабля нет людей, есть лишь манекен, покрытый всевозможными датчиками.

Пока что весь полет шел в полном соответствии с планом. Crew Dragon провел неделю в стыковке с МКС.

Media playback is unsupported on your device Новый успех SpaceX: что нужно знать о космическом корабле Dragon

Если Crew Dragon благополучно приводнится, НАСА может одобрить будущие полеты с экипажами.

Первый подобный полет может состояться уже в июле, хотя велика вероятность того, что дата будет перенесена, так как сейчас инженеры будут внимательно анализировать все данные нынешнего полета к МКС.

С тех пор, как восемь лет назад США перестали использовать шаттлы, американцы не могли самостоятельно отправлять своих астронавтов в космос и полагались на Россию и ее ракеты-носители "Союз".

НАСА надеется, что эта ситуация измениться благодаря усилиям двух коммерческих компаний.

Кроме SpaceX, НАСА также частично финансирует Boeing, который разрабатывает свой собственный космический корабль Starliner.

Ожидается, что Starliner будет впервые запущен в космос в апреле этого года, но без экипажа.

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption Судно "Серчер" дожидается возвращения космического корабля у берегов Флориды

НАСА надеется, что в будущем сможет покупать пассажирские места у этих компаний, чтобы отправлять астронавтов на МКС.

Но так как речь идет о коммерческих компаниях, они смогут также продавать пассажирские места и частным лицам.

НАСА уже решила, кто из ее астронавтов отправится в космос на Crew Dragon после того, как тот пройдет дополнительные испытания.

За возвращением космического корабля можно следить в режиме реального времени на YouTube.