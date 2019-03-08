Цветы и газ. В кофейню феминисток в Петербурге пришли прокремлевские активисты

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В Петербурге участники прокремлевского движения "Сеть" сумели пройти в кофейню для женщин несмотря на протесты персонала. Одному из активистов распылили в лицо газовый баллончик.

Активисты молодежного прокремлевского движения "Сеть" накануне 8 марта пришли в петербургскую кофейню "Симона", доступ в которую для мужчин закрыт. Они вели видеосъемку, ролик позже был опубликован на канале движения в YouTube.

Активисты с букетами тюльпанов настаивали, что пришли поздравить посетительниц с международным женским днем, хотя сотрудницы кофейни требовали от них немедленно покинуть помещение. Через несколько минут активисты направились к выходу, но в этот момент в сторону одного из них сотрудница кофейни распылила газовый баллончик.

"Мы сегодня готовились к 8 марта, рисовали плакаты. У нас были гости. Около 17:00 в помещение зашли где-то восемь юношей. Один парень вышел вперед и толкал речь о том, что решил нас поздравить. И все это время они вносили цветы. У нас все в цветах сейчас. Мужчины сорвали наше мероприятие. Мы просили их уйти, но они вышли вперед и стали кричать: "Поздравляю", - рассказала представительница кофейни по имени Юлия агентству Росбалт.

В пресс-релизе на сайте "Сети" говорится, что дверь в кофейню мужчинам открыла заранее пришедшая туда жена одного из них. Там же сказано, что из-за распыленного газа один из участников акции получил ожог сетчатки глаза.

"Мы поддерживаем феминисток в их борьбе за равноправие. Они делают очень важное дело. Любая форма ущемления прав женщин - это чудовищно, архаично и недопустимо. Однако, мы категорически не согласны с методами некоторых из них. Бороться с дискриминацией через дискриминацию - это неэффективно, странно и неэтично", - говорится в заявлении "Сети".

Движение известно акциями в поддержку действующей власти. В 2015 году оппозиционер Алексей Навальный сообщал, что "Сеть" получила 70 млн рублей из казны в виде грантов. В последние годы движение не получало финансирования из Фонда президентских грантов.

Кофейня только для женщин

Кофейня-коворкинг для женщин "Симона" открылась в Петебурге в начале февраля. Доступ внутрь закрыт для мужчин с 11 до 19 часов.

За прошедший с открытия месяц заведение столкнулось с несколькими случаями проявления назойливого внимания со стороны мужчин. Корреспондент петербургского издания "Фонтанка" переодевался женщиной, чтобы проникнуть внутрь и написать об этом репортаж.

В заведение также пытался прорваться депутат Госдумы Виталий Милонов, но ему это не удалось.