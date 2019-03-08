Подозреваемые в убийстве следователя Шишкиной арестованы

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Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Абдулазиза Абдулазизова, подозреваемого в убийстве следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной. Также арестован 17-летний житель Петербурга, которого обвиняют в посредничестве при передаче заказа на убийство.

По версии следствия, первокурсник медицинского вуза Абдулазиз Абдулазизов 2000 года рождения был исполнителем убийства. Посредником при организации преступления выступил 17-летний житель Санкт-Петербурга.

Заседания проводились в закрытом режиме. Как удалось выяснить Би-би-си, следствие настаивало на заключении Абдулазизова под стражу, поскольку считает, что на свободе у него могли остаться сообщники. Защита настаивала на домашнем аресте. В итоге суд отправил Абдулазизова под стражу до 7 мая.

По словам пресс-секретаря суда Юноны Царевой, Абдулазизову предъявлено обвинение в убийстве следователя и незаконном обороте оружия. Второму задержанному предъявлено обвинение в посредничестве при совершении преступления. Он также арестован до 7 мая.

О задержании подозреваемых стало известно 7 марта. По данным Русской службы Би-би-си, обвиняемые жили в соседних домах и общались в интернет-чате - и следователи считают, что именно через интернет было организовано убийство.

Убийство Евгении Шишкиной

Подполковник Шишкина работала в органах внутренних дел с 1991 года. СМИ сообщали, что она вела резонансные дела, связанные с незаконным оборотом наркотиков, экономическими преступлениями и мошенничеством.

Шишкина была убита утром 10 октября у своего дома в поселке Архангельское Красногорского района Подмосковья. Неизвестный мужчина выстрелил в нее дважды, когда она шла к парковке. Шишкина умерла от ранения в шею.

Александр Карабанов, чье адвокатское бюро представляет интересы родственников Шишкиной, говорил, что угрозы могли идти от хакера Ярослава Сумбаева. Шишкина расследовала дело о мошенничестве с его участием. Об этом же рассказывали два источника Би-би-си, знакомые с деталями расследования.

Как сообщал Следственный комитет, на протяжении нескольких месяцев перед убийством она получала угрозы и несколько раз сообщала о них руководству в рапортах, однако от предложенной государственной защиты отказывалась.

Угрозы из Азии

О том, что следствие проверяет на причастность к убийству уроженцев Средней Азии, Би-би-си узнала в феврале от руководителя петербургской компании "Интернет-розыск" Игоря Бедерова.

По его словам, по просьбе следствия он установил, что аккаунт в мессенджере Telegram, с которого угрожали Шишкиной, мог быть зарегистрирован на номер телефона гражданки Таджикистана, посещавшей Петербург. По словам Бедерова, это позволило следователям выйти на след.

Сам аккаунт содержал в названии адрес Шишкиной, последний раз он был онлайн в конце 2018 года. Тот факт, что этот номер телефона фигурирует в деле, Би-би-си подтвердил другой источник, знакомый с ходом расследования. Сейчас аккаунт удален.