Image caption Хадиджа Исмайлова, известный журналист расследователь, - пожалуй, самая известная участница акции

8 марта в Баку группа молодых активистов попыталась провести акцию в защиту прав женщин. Полиция отобрала плакаты. Есть задержанные.

Несколько десятков молодых активистов попытались провести акцию в защиту прав женщин в центре Баку у памятника Освобожденной женщине Востока - известном советском монументе, изображающем женщину, сбрасывающую паранджу.

Акция не была согласована с властями, и в 2 часа дня, когда несколько человек попытались поднять плакаты с лозунгами, полиция отобрала их а затем стала оттеснять участников собрания к ближайшей станции метро.

Участники выкрикивали лозунг: "Прекратить насилие против женщин".

Хотя в основном в акции участвовали девушки, полиция задержала лишь трех молодых людей.

На акцию пришли также несколько человек, которых активисты посчитали провокаторами.

Один из них называл активистов иностранными наймитами, явившись с плакатом, на котором было фото вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, жены президента Ильхама Алиева. Еще несколько женщин оскорбляли активисток.

"Мы пришли сюда только высказаться, рассказать о равноправии, о домашнем насилии, и нам должны дать возможность это сделать, - сказала одна из участниц по имени Саида. - Мы хотели в мирной форме рассказать о роли женщины в обществе, а нам отвечают, что мы нарушаем тут порядок".

"Полиция в праздничный день не стала нас трогать, но вместо этого напустила на нас женщин", - сказала Фаргана, другая участница акции.

"Тебе просто мужик нужен, могу достать", - кричала женщина на Гюльнару, одну из активисток.

Как рассказали Би-би-си наблюдатели, а также известная журналист-расследователь Хадиджа Исмайлова, подобная акция за права женщин в Азербайджане проводилась в Международный день женщин впервые,

Image caption Едва плакаты появлялись в чьих-то руках, полиция немедленно их отбирала

Image caption На акции задерживали только мужчин

Image caption Акция продолжалась около сорока минут, пока активистов теснили ко входу в метро

Image caption Полицейский подкрадывается, чтобы забрать плакат