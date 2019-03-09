МИД России обвинил сотрудника посольства США в попытке пронести мину в аэропорт

Правообладатель иллюстрации Marina Lystseva/TASS

В багаже сотрудника посольства США в московском аэропорту Шереметьево нашли мину с взрывателем, но без взрывчатого вещества, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел России.

По данным ведомства, инцидент произошел утром 9 марта на входе с улицы в терминал D. При просвечивании багажа у сотрудника американском дипмиссии "был выявлен предмет, похожий на минометную мину", говорится в сообщении.

Прибывшие на место взрывотехники подтвердили, что это "мина с взрывателем, но без взрывчатого вещества, хотя его следы присутствовали внутри корпуса", сообщает МИД.

Власти США пока не комментировали ситуацию. В пресс-службе посольства США в Москве не ответили на звонок Би-би-си.

По информации российского министерства, американец покидал Россию по окончании командировки и утверждал, что приобрел пустую мину для личной коллекции. Поскольку он опоздал на рейс, ему помогли переоформить билет, и он вылетел в Нью-Йорк, но без мины.

В сообщении также утверждается, что сотрудник, у которого нашли мину, может иметь непосредственное отношение к американской армии, а его действия ведомство называет провокацией.

Ни имя сотрудника посольства, ни модель мины, предположительно изъятой в аэропорту, пока не известны.