Пассажирский "Боинг 737" разбился по пути из Эфиопии в Кению

Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший из Аддис-Абебы в кенийскую столицу Найроби, потерпел крушение утром в воскресенье. На борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Связь с авиалайнером 737-800MAX пропала через десять минут после взлета.

Об этом агентству Рейтер сообщил представитель эфиопской авиакомпании.

"Подтверждается, что это произошло в 8:44 [утра]", - сказал он.

Информации о жертвах пока нет, но премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али в "Твиттере" выразил "глубокие соболезнования" семьям погибших.

В заявлении авиакомпании, опубликованном в "Фейсбуке", говорится, что самолет, выполнявший рейс ET 302/10 из столицы Эфиопию в столицу Кении, потерпел крушение в районе города Дэбрэ-Зэйт в центральной части Эфиопии.

Самолет марки Boeing 737-800MAX с регистрационным номером ET-AVJ вылетел в 08:38 по местному времени из международного аэропорта Боле в Найроби, сказано в заявлении.

Связь с авиалайнером была потеряна в 08:44.

Ведутся поисково-спасательные работы, "у нас нет информации о выживших или возможных причинах авиакатастрофы", говорится в сообщении Ethiopian Airlines.

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