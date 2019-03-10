В Москве начался митинг против ограничений в интернете

В центре Москвы на проспекте Сахарова начался митинг в поддержку свободного интернета. Поводом для акции стал законопроект о "суверенном интернете", который Госдума приняла в первом чтении в середине февраля.

Акции проходят и в других российских городах. В Москве ее организовали активисты незарегистрированной Либертарианской партии, которая в прошлом году проводила массовую акцию против блокировок мессенджера Telegram, а также Общество защиты интернета.

"Паутина цензуры все больше оплетает нашу жизнь. Мы против принятия закона об изоляции России от международной сети и требуем свободного интернета", - говорится в заявлении организаторов митинга на проспекте Сахарова.

По данным проекта "Белый счетчик", после 14 часов на проспект Сахарова пришли больше четырех тысяч человек. Полиция свою оценку пока не предоставила.

Люди пришли на митинг с разными флагами, в том числе триколорами, а также с плакатами "Спасай интернет - спасай Россию", "Великая Россия - свободный интернет" и "Весна неизбежна".

Задержания и очереди на рамках

За час до запланированного на 14:00 начала митинга полицейские задержали по меньшей мере восемь человек, сообщало издание "ОВД-Инфо".

В руках у задержанных были большие связки синих воздушных шариков. Шары улетели в небо, не поместившись в двери полицейского автозака.

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"Задержаны восемь человек, якобы за использование "летательных средств" - воздушных шариков", - сказал Интерфаксу зампред Либертарианской партии Кирилл Самодуров.

Один из организаторов митинга на проспекте Сахарова Михаил Светов написал в "Твиттере", что полицейские потребовали лицензии на связки воздушных шаров, назвав их "беспилотным летательным средством".

Светов также утверждает, что сотрудники полиции изъяли баннеры и задник сцены. "Никакой символики запрещенной на них не было. Специально нарисовали все максимально аккуратно", - написал он в "Твиттере".

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Митинг начался с опозданием, так как большое количество участников не успевали пройти досмотр на рамках металлоискателей. Те, кому удалось пройти, в какой-то момент начали скандировать "Пропускай, пропускай!"

В Петербурге власти не согласовали митинг против ограничений в интернете. В Хабаровске на митинг пришли несколько десятков человек, он прошел без происшествий, сообщало "Радио Свобода". Согласованный митинг проходит в Воронеже.

С призывами выйти на митинг выступил оппозиционер Алексей Навальный, заявив при этом, что сам по семейным обстоятельствам посетить его не сможет. Администрация мессенджера Telegram со своего официального аккаунта разослала пользователям приглашения на митинг.

Законопроект о "суверенном интернете"

12 февраля Госдума одобрила в первом чтении законопроект об автономной работе интернета в России.

Поправки к законам "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" внесли в Госдуму сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат от ЛДПР Андрей Луговой. В СМИ его стали называть законопроектом о "суверенном интернете".

Законопроект регламентирует маршрутизацию интернет-трафика таким образом, чтобы это сократило до минимума объем передаваемых за рубеж данных, которыми обмениваются российские интернет-пользователи.

По словам авторов документа, его цель в том, чтобы российский сегмент интернета смог продолжить работу даже в случае, если его отключат от общемировой сети и в случае кибератак со стороны Запада. Предполагается, что при возникновении угроз управлять интернетом в России поручат Роскомнадзору.