Леопард напал на женщину в зоопарке. Она делала селфи у его клетки

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Зоопарк подтвердил, что ягуара усыплять не будут

В зоопарке под городом Феникс, штат Аризона, ягуар напал на женщину, пытавшуюся сделать селфи поближе к клетке животного.

Инцидент произошел в субботу. Сообщается, что угрозы жизни пострадавшей женщины нет.

Женщина перелезла через ограждение и направилась к клетке животного, чтобы сделать с ним фото. Когда она подошла достаточно близко, ягуар просунул лапы сквозь прутья решетки и когтями основательно разодрал ей руки.

Директор зоопарка Wildlife World Zoo Мики Оллсон говорит, что заставить людей не лазить через ограждения невозможно.

"Эти барьеры установлены не просто так", - подчеркнул он.

По словам Оллсона, этот ягуар уже однажды нападал на человека, перелезшего через ограждение, но нанес ему менее серьезные раны. Случившееся в субботу - результат "человеческой ошибки", так что усыплять ягуара не будут, добавил он.

На появившемся в интернете видео видно женщину лет тридцати, корчащуюся от боли на земле.

Снявший ролик Адам Уилкерсон рассказал в интервью телеканалу Fox News, что услышал крики о помощи и побежал туда, откуда они доносились.

"Ягуар высунул лапы из клетки и вцепился ей в руки, - сказал он. - Моя мать, находившаяся рядом, решила отвлечь животное, схватила свою бутылку с водой и просунула ее через решетку рядом с ним".

"Ягуар так легко ее отпустил, потому что когти только зацепились в основном за рукава ее свитера. Я тут же схватил ее и оттащил от клетки. А ягуар схватил бутылку".