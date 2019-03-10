Леопард напал на женщину в зоопарке. Она делала селфи у его клетки
В зоопарке под городом Феникс, штат Аризона, ягуар напал на женщину, пытавшуюся сделать селфи поближе к клетке животного.
Инцидент произошел в субботу. Сообщается, что угрозы жизни пострадавшей женщины нет.
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Женщина перелезла через ограждение и направилась к клетке животного, чтобы сделать с ним фото. Когда она подошла достаточно близко, ягуар просунул лапы сквозь прутья решетки и когтями основательно разодрал ей руки.
Директор зоопарка Wildlife World Zoo Мики Оллсон говорит, что заставить людей не лазить через ограждения невозможно.
"Эти барьеры установлены не просто так", - подчеркнул он.
По словам Оллсона, этот ягуар уже однажды нападал на человека, перелезшего через ограждение, но нанес ему менее серьезные раны. Случившееся в субботу - результат "человеческой ошибки", так что усыплять ягуара не будут, добавил он.
На появившемся в интернете видео видно женщину лет тридцати, корчащуюся от боли на земле.
Снявший ролик Адам Уилкерсон рассказал в интервью телеканалу Fox News, что услышал крики о помощи и побежал туда, откуда они доносились.
"Ягуар высунул лапы из клетки и вцепился ей в руки, - сказал он. - Моя мать, находившаяся рядом, решила отвлечь животное, схватила свою бутылку с водой и просунула ее через решетку рядом с ним".
"Ягуар так легко ее отпустил, потому что когти только зацепились в основном за рукава ее свитера. Я тут же схватил ее и оттащил от клетки. А ягуар схватил бутылку".