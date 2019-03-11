СМИ России: губернаторы-технократы ослабляют регионы

В обзоре российских газет 11 марта:

"Ведомости": новый губернатор - зачастую хуже предыдущего

Две трети регионов стали менее устойчивыми при назначенных центром губернаторах-технократах, констатируют "Ведомости", ссылаясь на подсчеты фонда "Петербургская политика". За точку отсчета был взят показатель устойчивости региона за полгода до назначения каждого нового губернатора, объясняет руководитель фонда Михаил Виноградов.

Более устойчивой с приходом нового губернатора ситуация стала в 12 из 37 регионов. Лучшие показатели - в Пермском крае (там индекс вырос в 1,5 раза - с 4,6 до 7 баллов по 10-балльной шкале), Карелии и Рязанской области (прирост в 1,3 балла), куда в феврале 2017 года были назначены Максим Решетников, Артур Парфенчиков и Николай Любимов. Во всех этих случаях сказался эффект от замены прежних губернаторов, отмечают исследователи. Еще в девяти субъектах прирост составил от 0,2 до 0,8 балла.

В 24 субъектах индекс социально-политической устойчивости снизился, наиболее заметно (на 1,5-1,7 балла) - в Липецкой (Игорь Артамонов) и Кемеровской (Сергей Цивилев) областях, а также в Алтайском крае (Виктор Томенко).

Снижение индекса устойчивости зафиксировано в трех регионах, руководителями которых прошлой осенью неожиданно стали как раз не президентские технократы, а оппозиционеры. Владимирская область после победы Владимира Сипягина (ЛДПР) потеряла 2,2 балла, Хабаровский край, где выиграл еще один либерал-демократ, Сергей Фургал, - 2,4 балла, а Хакасия, которую возглавил коммунист Валентин Коновалов, - 3,1 балла.

По итогам исследования Виноградов делает вывод, что "новая практика назначения губернаторов не обрушивает систему, но и не создает какой-то большой добавленной стоимости". Новые губернаторы, как правило, не становятся сильными аллергенами для населения и "эффект от замены губернатора, который надоел, срабатывает", продолжает Виноградов.

Попадание в число лидеров Пермского края странно: регион при новом губернаторе точно не стал динамично развивающимся, недоумевает политолог Константин Калачев. В целом же ротация губернаторов, которую проводили в том числе для снятия напряжения в обществе, - "это как таблетка от головной боли: снимает симптомы на какое-то время, но не решает проблему", считает эксперт.

"Философского камня найти не удалось. Где-то поменяли шило на мыло. Понятно, что в какой-то момент боль публики купируется, потому что возникает новая надежда, новые планы, рисуется образ будущего, который должен помочь поднять социальное самочувствие и социальный оптимизм. Но потом же все возвращается на круги своя и в основном, как правило, ничего не меняется. И каждый новый начальник зачастую оказывается хуже предыдущего", - подчеркивает Калачев.

"Коммерсант": методов борьбы с черными коллекторами нет

Незаконные колл-центры по сбору долгов, выявленные недавно в России, были созданы одной из микрофинансовых организаций (МФО). Для большей эффективности взыскания черные коллекторы представлялись сотрудниками различных силовых структур и Федеральной службы судебных приставов (ФССП), а также угрожали жизни и здоровью должников, пишет "Коммерсант".

О выявлении незаконных колл-центров сообщил на встрече с профессиональными взыскателями в феврале замдиректора ФССП России Игорь Савенко. "Выявлены случаи создания незаконных колл-центров, которые действуют в интересах микрофинансовых организаций, - отмечал он. - В настоящее время органы внутренних дел, а также специалисты ФССП России проводят проверки по данным фактам".

Газета рассказывает о созданной в Санкт-Петербурге группе компаний (ГК) "Росденьги", в структуре которой существуют отделы, занимающиеся незаконной коллекторской деятельностью. В целях возврата просроченной задолженности по займам, выданным МФО, входящими в данную ГК, были созданы колл-центры, расположенные в арендуемых офисных помещениях с рабочими местами на 50-100 сотрудников. По словам гендиректора коллекторского агентства ЭОС Антона Дмитракова, это сопоставимо с колл-центром крупного агентства из реестра ФССП.

Эксперты отмечают, что наибольшая доля нелегальных взысканий исходит именно от МФО или черных кредиторов. "Зачастую жаловаться в ФССП или полицию малоэффективно, так как нелегальных коллекторов сложно идентифицировать", - говорит гендиректор "Юридического бюро №1" Юлия Комбарова.

По словам партнера юридической компании "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрия Горбунова, по мере роста уровня закредитованности населения и просрочки число нарушений увеличивается и часть кредиторов "заинтересована во взыскании долга любыми способами".

"На нелегальных кредиторов приходится львиная доля жалоб на неэтичное обращение, но судебных дел по ним единицы, - говорит президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. - Власти и общественность большие надежды возлагают на ужесточение ответственности за осуществление такой деятельности и запрет судебного взыскания по долгу организациями вне реестра ФССП". Однако, признает он, пока системного подхода к борьбе с такими "коллекторами" просто нет.

"Ведомости": болельщики вернулись как туристы

Каждый десятый иностранный болельщик вернулся в Россию после ЧМ-2018 в качестве туриста. "Коммерсант" пишет, что этому способствовало продление безвизового въезда в Россию для иностранцев по паспортам болельщиков чемпионата мира по футболу (Fan ID).

По данным Сбербанка, возвращение болельщиков обеспечило 5,4% общего въездного потока иностранных туристов в страну. А общие траты возвратившихся туристов по банковским картам в августе - декабре 2018 г. составили не менее 9,9 млрд руб.

По данным минкомсвязи, всего за период чемпионата было заказано 1,83 млн паспортов болельщика, из них иностранными гражданами - 843 000. По данным Федеральной службы безопасности, всего в период проведения чемпионата в Россию по Fan ID въехало более 633 000 человек.

Возможностью вернуться в Россию без визы воспользовались граждане практически всех стран мира, говорится в сообщении Сбербанка. Но больше всего болельщиков вернулось из США, Германии и Казахстана.

10% вернувшихся - это отличный результат, история с Fan ID сработала, считает пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. По ее словам, на днях РСТ направил в Ростуризм и минэкономразвития письмо с предложением упростить процедуру оформления российских виз иностранцам и ввести систему выдачи им электронных виз.

В качестве алгоритма функционирования такой системы нужно применить механизм Fan ID, говорит Тюрина, в перспективе в этих целях может быть использована создаваемая в настоящее время платформа электронной путевки с учетом особенностей документооборота в сфере въездного туризма.

Ранее президент Владимир Путин говорил, что опыт выдачи электронных виз нужно расширять. Сейчас въезжать по ним в регионы Дальнего Востока могут граждане 18 государств, при этом покидать эти регионы они не могут.

Сегодня Ростуризм рассматривает разные инициативы для облегчения визового режима для иностранцев, говорит его представитель, опыт с внедрением Fan ID доказал успешность и может стать элементом разрабатываемого подхода получения электронных виз иностранцами.

"Эффект сработал, иностранцы хотят путешествовать по России", - говорит вице-президент ассоциации туроператоров АТОР Дмитрий Горин, он полагает, что в случае облегчения визового режима турпоток в Россию может увеличиться на 30%.

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Обзор подготовила ОльгаКараулова, Служба мониторинга Би-би-си