Убийство брата Ким Чен Ына: суд снял обвинения с одной из подозреваемых

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Суд в Малайзии освободил из-под стражи одну из подозреваемых в отравлении брата Ким Чен Ына нервным токсином VX в аэропорту Куала Лумпура в 2017 году.

Ким Чон Нам был убит в феврале 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура, где дожидался вылета в Макао.

Видеозапись запечатлела момент убийства, на кадрах было видно, как к мужчине в светлом пиджаке и джинсах подходят две женщины и набрасывают ему что-то на лицо. Затем мужчина подходит к сотрудникам аэропорта, после чего ему становится плохо.

Малайзийская полиция почти сразу же задержала по делу о громком отравлении гражданку Вьетнама Доан Ти Хуонг и гражданку Индонезии Сити Айсию.

Именно последнюю освободили из-под стражи в понедельник.

Суд над другой подозреваемой Доан Ти Хуонг перенесли на три дня.

Сити Айсия ранее говорила, что думала, что участвует в розыгрыше. По ее словам, ей заплатили 400 малазийских ринггитов (около 90 долларов США), чтобы она "подшутила над Ким Чон Намом", брызнув ему на лицо "детское масло".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Ким Чон Нам скончался по пути в больницу

Нервно-паралитический токсин VX причислен ООН к химическому оружию массового поражения. Его называют самым токсичным из всех искусственно синтезированных человеком химикатов.

В случае признания вины Сити Айсия могла грозить смертная казнь.

По версии прокурора, они вступили в сговор с агентами Северной Кореи, чтобы убить опального бывшего министра КНДР, единокровного брата лидера страны Ким Чен Ына.

Адвокаты настаивали на том, что обе девушки были лишь пешками в шпионской игре.

Media playback is unsupported on your device Убийство Ким Чон Нама: все подозреваемые

Международное политическое убийство

В деле об убийстве Ким Чон Нама, по версии обвинения, замешаны граждане нескольких стран, включая КНДР и США.

За несколько дней до убийства Ким Чон Нам встречался с неким гражданином США, говорится в судебном решении.

Также к убийству имеют отношение четверо мужчин, которых власти Малайзии считают агентами КНДР.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Эти подозреваемые, предположительно, граждане Северной Кореи, успели покинуть Малайзию и сейчас находятся на свободе

Вскоре после убийства полиция Малайзии объявила, что разыскивает четверых выходцев из Северной Кореи.

Эти четверо подозреваемых покинули страну вскоре после нападения на Кима. Малайзия обратилась в Интерпол, который выпустил в отношении четверых подозреваемых "красный циркуляр", подразумевающий немедленное задержание в любой стране мира.

Также был задержан гражданин КНДР, подвозивший девушек до аэропорта, но его быстро освободили и разрешили ему выехать из Малайзии.