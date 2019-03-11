Пытки в ярославской колонии: "Новая" опубликовала видео с еще двумя заключенными

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"Новая газета" опубликовала новые видео из исправительной колонии №1 Ярославской области, которые могут свидетельствовать об издевательствах над заключенными. О пытках в этой колонии стало известно летом 2018 года, когда газета опубликовала видео с заключенным Евгением Макаровым.

Издание рассказывает о трех роликах, снятых на портативные видеорегистраторы, которые обязаны носить сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

По предположению "Новой газеты", одну из этих записей имела в виду ФСИН, распространившая 16 февраля сообщение об обнаружении "видео, при просмотре которого выявлены факты нарушений действующего законодательства со стороны осужденных и сотрудников" ИК-1.

В пресс-службе управления ФСИН по Ярославской области это подтвердили. "Материалы незамедлительно были направлены в следственные органы для дачи правовой оценки и принятия процессуального решения", - цитирует сообщение РИА Новости.

Как и первые два видео из ярославской колонии, ставшие поводом для возбуждения уголовных дел, ролики передали журналистам правозащитники из фонда "Общественный вердикт".

Новые эпизоды

Как уточняет "Новая газета", на первых двух видео общей продолжительностью в 45 секунд запечатлены события одного и того же дня с интервалом около часа. На этих записях нет эпизодов с избиением.

На первой записи длительностью в три секунды видно снятого со спины полуобнаженного мужчину, который сидит на корточках перед людьми в камуфляжной форме. Один из них говорит: "Выключай", по всей видимости, обращаясь к сотруднику, который вел запись.

На втором видео заключенного со следами побоев на лице заставляют затянуться сигаретой после другого заключенного. "Бери! Кури!" - приказывает голос за кадром. Затем слышно: "Здесь нас сорок - ты один".

По информации фонда "Общественный вердикт", объектом издевательств на видео стал заключенный ИК-1 Павел У. Освободившись из колонии летом прошлого года, он обратился к правозащитникам и рассказал, что события, попавшие на видео, произошли в феврале 2017 года.

По словам Павла У., тогда его отправили в штрафной изолятор из-за конфликта с сотрудником колонии, а после освобождения из ШИЗО он отказался идти в дежурную часть для физического наказания. За отказ подчиниться его привели в кабинет, где избивали другого заключенного, раздели, завязали рот полотенцем и положили на парту.

"Когда меня положили на парту - я закрыл глаза. И мне голову держали. Потом киянкой стали по жопе бить, по ягодицам, и фанерной доской били, и по пяткам были резиновой палкой. Два раза я терял сознание, тогда меня снимали с парты и обливали водой, чтобы я очухался", - рассказывал осужденный.

После этого его заставили выкурить сигарету, прикуренную заключенным "с пониженным социальным статусом". К таким заключенным, объясняет газета, "часто причисляют людей, переживших гомосексуальный контакт с сокамерником". "Сотрудники, подвергнувшие пыткам заключенного и заставившие его взять сигарету", говорится в статье, преследовали цель изменить социальный статус и самого Павла У.

На третьем видео, которое передали газете правозащитники, запечатлено избиение заключенного на построении. По информации фонда, имя этого заключенного - Павел Соколов, а избивает его уже уволенный сотрудник администрации колонии, на видеорегистратор которого и снято видео.

Избиение произошло в октябре 2016 года, а за год до этого Соколов пережил операцию на головном мозге после перелома основания черепа, пишет "Новая газета".

Дело Макарова

О фактах издевательств над заключенными в ярославской колонии №1 стало известно летом 2018 года, после того как "Новая газета" опубликовала видео пыток Евгения Макарова. После этого Следственный комитет возбудил дело о превышении сотрудниками ФСИН должностных полномочий.

Затем "Новая газета" опубликовала еще одно видео издевательств над заключенными ярославской ИК-1, после чего было возбуждено еще одного дело.

В общей сложности после этих видео были взяты под стражу 15 сотрудников ФСИН.

Кроме того, ФСИН заявила об организации специальной комиссии для проверки случаев применения насилия в колониях. Как заявил генпрокурор Юрий Чайка, сложившаяся в исправительных учреждениях обстановка "требует немедленного вмешательства".

20 февраля Кировский районный суд Ярославля отправил под домашний арест бывшего врио начальника колонии №1 Дмитрия Николаева.

По данным фонда "Общественный вердикт", другие сотрудники колонии, ранее арестованные по резонансному делу о пытках, рассказали на допросе, что Николаев и его заместитель якобы разрешили "воспитательную работу" с Макаровым. Николаев до сих пор работал заместителем начальника отдела режима и надзора управления ФСИН по Ярославской области.