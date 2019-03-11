На выставке собак Crufts лучшим стал папийон Дилан

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Название породе Дилана дали уши животного, напоминающие крылья бабочки

Папийон из Бельгии по кличке Дилан назван лучшим на крупнейшей ежегодной выставке собак Crufts, прошедшей в Бирмингеме. Шотландский терьер из России стал победителем в своей породе.

Дилан в воскресенье обошел шестерых финалистов в борьбе за приз Best in Show, главную награду в конкурсе.

За престижный главный приз также боролись трехлетний бассет-гриффон Майк из Уоллингфорда, трехлетний шотландский терьер Ева из России и Бирли, ши-тцу из Таиланда.

По подсчетам, на выставку привезли около 27 тыс. собак, за место в финале боролись более 200 различных пород.

"Я избалован выбором, но мое внимание привлекла эта прекрасная собака, у которой есть все, что вы ищете в породе, плюс индивидуальные черты характера", - говорит судья Дан Эриксон.

Название эта порода получила из-за оттопыренных ушей собаки, напоминающих крылья бабочки (папийон по-французски - бабочка).

Собака этой породы впервые за историю конкурса Crufts получила главную награду.

Правообладатель иллюстрации BeatMedia Image caption Трехлетний шотландский терьер Ева из России тоже боролась за главный приз

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На ежегодной выставке, прошедшей в Национальном выставочном центре Бирмингема, выступило 3611 собак из других стран.

Трехлетний шотландский терьер по имени Ева стал победителем в своей породе. Ева приехала из России вместе со своей хозяйкой Валентиной Поповой.

"Я так взволнована победой в группе здесь, на Crufts", - цитирует россиянку официальное сообщение выставки.

Правообладатель иллюстрации Oli Scarff/AFP/Getty Images Image caption Среди финалистов был также шестилетний немецкий боксер Дейв из английского Банбери

Правообладатель иллюстрации Oli Scarff/AFP/Getty Images Image caption Лютер, трехлетний ирландский водяной спаниель из Терсби, также стал финалистом

Четырехдневное шоу стало 128-м в истории выставок Crufts.

Правообладатель иллюстрации Christopher Furlong/Getty Images Image caption Йоркширский терьер терпеливо ожидает своей очереди

Правообладатель иллюстрации Christopher Furlong Image caption У Бобби Джо есть собственный аккаунт в "Инстаграме"

Правообладатель иллюстрации Christopher Furlong/Getty Images Image caption Мальтийская болонка прогуливается по сцене

Правообладатель иллюстрации Christopher Furlong/Getty Images Image caption Другая болонка только готовится к выходу

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Хозяин готовит бобтейла к выходу на сцену на второй день выставки

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Английский кокер-спаниель

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Собака самоедской породы на второй день выставки

Правообладатель иллюстрации Hannah McKay/Reuters Image caption Собаки породы ши-тцу перед судьями

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Хозяйка с собакой породы бишон фризе после участия в одном из конкурсов

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