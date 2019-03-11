На выставке собак Crufts лучшим стал папийон Дилан
Папийон из Бельгии по кличке Дилан назван лучшим на крупнейшей ежегодной выставке собак Crufts, прошедшей в Бирмингеме. Шотландский терьер из России стал победителем в своей породе.
Дилан в воскресенье обошел шестерых финалистов в борьбе за приз Best in Show, главную награду в конкурсе.
За престижный главный приз также боролись трехлетний бассет-гриффон Майк из Уоллингфорда, трехлетний шотландский терьер Ева из России и Бирли, ши-тцу из Таиланда.
По подсчетам, на выставку привезли около 27 тыс. собак, за место в финале боролись более 200 различных пород.
"Я избалован выбором, но мое внимание привлекла эта прекрасная собака, у которой есть все, что вы ищете в породе, плюс индивидуальные черты характера", - говорит судья Дан Эриксон.
Название эта порода получила из-за оттопыренных ушей собаки, напоминающих крылья бабочки (папийон по-французски - бабочка).
Собака этой породы впервые за историю конкурса Crufts получила главную награду.
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На ежегодной выставке, прошедшей в Национальном выставочном центре Бирмингема, выступило 3611 собак из других стран.
Трехлетний шотландский терьер по имени Ева стал победителем в своей породе. Ева приехала из России вместе со своей хозяйкой Валентиной Поповой.
"Я так взволнована победой в группе здесь, на Crufts", - цитирует россиянку официальное сообщение выставки.
Четырехдневное шоу стало 128-м в истории выставок Crufts.
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