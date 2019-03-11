На выставке собак Crufts лучшим стал папийон Дилан

  • 11 марта 2019
Папийон Дилан Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Название породе Дилана дали уши животного, напоминающие крылья бабочки

Папийон из Бельгии по кличке Дилан назван лучшим на крупнейшей ежегодной выставке собак Crufts, прошедшей в Бирмингеме. Шотландский терьер из России стал победителем в своей породе.

Дилан в воскресенье обошел шестерых финалистов в борьбе за приз Best in Show, главную награду в конкурсе.

За престижный главный приз также боролись трехлетний бассет-гриффон Майк из Уоллингфорда, трехлетний шотландский терьер Ева из России и Бирли, ши-тцу из Таиланда.

По подсчетам, на выставку привезли около 27 тыс. собак, за место в финале боролись более 200 различных пород.

"Я избалован выбором, но мое внимание привлекла эта прекрасная собака, у которой есть все, что вы ищете в породе, плюс индивидуальные черты характера", - говорит судья Дан Эриксон.

Название эта порода получила из-за оттопыренных ушей собаки, напоминающих крылья бабочки (папийон по-французски - бабочка).

Собака этой породы впервые за историю конкурса Crufts получила главную награду.

трехлетний шотландский терьер Ева из России Правообладатель иллюстрации BeatMedia
Image caption Трехлетний шотландский терьер Ева из России тоже боролась за главный приз
Dylan in the arms of his owner Kathleen Roosens Правообладатель иллюстрации Aaron Chown/PA
Дилан с хозяйкой Правообладатель иллюстрации Christopher Furlong/Getty Images

На ежегодной выставке, прошедшей в Национальном выставочном центре Бирмингема, выступило 3611 собак из других стран.

Трехлетний шотландский терьер по имени Ева стал победителем в своей породе. Ева приехала из России вместе со своей хозяйкой Валентиной Поповой.

"Я так взволнована победой в группе здесь, на Crufts", - цитирует россиянку официальное сообщение выставки.

Шестилетний немецкий боксер Дейв Правообладатель иллюстрации Oli Scarff/AFP/Getty Images
Image caption Среди финалистов был также шестилетний немецкий боксер Дейв из английского Банбери
ирландский водяной спаниель Лютер Правообладатель иллюстрации Oli Scarff/AFP/Getty Images
Image caption Лютер, трехлетний ирландский водяной спаниель из Терсби, также стал финалистом

Четырехдневное шоу стало 128-м в истории выставок Crufts.

Йоркширский терьер Правообладатель иллюстрации Christopher Furlong/Getty Images
Image caption Йоркширский терьер терпеливо ожидает своей очереди
Бобби Джо Правообладатель иллюстрации Christopher Furlong
Image caption У Бобби Джо есть собственный аккаунт в "Инстаграме"
Мальтийская болонка прогуливается по сцене Правообладатель иллюстрации Christopher Furlong/Getty Images
Image caption Мальтийская болонка прогуливается по сцене
Мальтийская болонка перед выходом на сцену Правообладатель иллюстрации Christopher Furlong/Getty Images
Image caption Другая болонка только готовится к выходу
Хозяин готовит бобтейла к выходу на сцену на второй день выставки Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Хозяин готовит бобтейла к выходу на сцену на второй день выставки
Английский кокер-спаниель Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Английский кокер-спаниель
Собака самоедской породы на второй день выставки Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Собака самоедской породы на второй день выставки
Собаки породы ши-тцу перед судьями Правообладатель иллюстрации Hannah McKay/Reuters
Image caption Собаки породы ши-тцу перед судьями
Хозяйка с собакой породы бишон фризе Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Хозяйка с собакой породы бишон фризе после участия в одном из конкурсов

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