Правообладатель иллюстрации Pier Marco Tacca Image caption У авиационных властей Казахстана появились вопросы и к другим самолетам семейства Boeing 737

На следующий день после катастрофы Boeing 737 MAX 8 компании Ethiopian Airlines власти сразу нескольких стран заявили, что либо приостановят полеты этого типа лайнеров, либо заставят авиакомпании провести дополнительные тренинги для пилотов. Российские компании пока собираются летать на новых "Боингах".

10 марта самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян.

Днем 11 марта на месте крушения лайнера авиакомпании Ethiopian Airlines обнаружили оба самописца - параметрический, фиксирующий полетную информацию, и речевой с записью разговоров пилотов. Поисковая операция продолжается - на месте собирают фрагменты лайнера, который при столкновении с землей полностью разрушился.

Эта катастрофа стала вторым крушение самолета этого типа за полгода - в конце октября 2017 года Boeing 737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту. По предварительным данным, тогда пилоты не смогли справиться с автоматической системой, которая предотвращает задирание носа самолета, потерю тяги и срыв в штопор.

После катастрофы агентство Рейтер сообщало, что производитель планировал выпустить дополнение к программному обеспечению модели 737 MAX, чтобы предотвратить катастрофы, подобные индонезийской. Компания Boeing заявила, что обновила инструкции по итогам инцидента и что самолеты 737 MAX безопасны для полетов.

На фоне второй катастрофы авиакомпания Ethiopian Airlines утром 11 марта приостановила полеты самолетов Boeing 737 MAX 8. Ее примеру последовали власти Китая, где используется более 90 самолетов этого типа - они есть во флоте авиакомпаний Air China, China Eastern Airlines и China Southern Airlines.

Индонезия также решила приостановить полеты на самолетах Boeing 737MAX 8, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на министерство транспорта страны. Временный запрет на полеты Boeing 737MAX 8 будет действовать со вторника.

Самолеты вернутся на службу только после того, как будут проверены и сертифицированы, сказала генеральный директор гражданской авиации страны Полана Прамести.

Полеты двух своих самолетов приостановила также авиакомпания Cayman Airways.

Вслед за этим и власти других стран начали реагировать на катастрофу. Так, рекомендации авиавластей Казахстана относятся ко всему семейству Boeing 737. Всем авиакомпаниям страны предписано "провести тренинги, разработать процедуры, а также включить в программу тренажерной подготовки действия экипажей в ситуациях при неправильных показаниях приборов скорости на этапах взлета, набора высоты и эшелоне".

При этом пресс-секретарь министерства индустрии и инфраструктурного развития Меруерт Ибраева уточнила агентству "Интерфакс-Казахстан", что полеты на этих типах самолетов пока будут продолжаться. "Полеты приостановлены не будут. Пока такого решения нет", - сказала она.

В свою очередь власти Евросоюза после авиакатастрофы в Эфиопии заявили, что примут решение о дальнейшей эксплуатации авиалайнера Boeing 737 MAX 8 по итогам консультаций с авиавластями США. Об этом заявил на брифинге в понедельник представитель Еврокомиссии Энрико Бривио.

"Мы оценим все риски и примем решение на основании полученной информации, нужно ли предпринимать конкретные действия", - заявил он (цитата по ТАСС).

Впрочем, среди мировых авиакомпаний есть и те, кто не готов отказаться от новейшего самолета. Так, представитель FlyDubai заявил агентству Рейтер, что компания уверена в лайнере. Кроме того, "Боинги" этого типа активно используют в Северной Америке - по 24 самолета есть во флоте American Airlines и Air Canada, 31 самолет летает в Southwest Airlines. Эти компании заявили, что будут следить за ходом расследования.

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Сам Boeing сообщил, что технические эксперты компании отправятся на место крушения, чтобы оказать поддержку комиссии по расследованию происшествий Эфиопии и национальному комитету безопасности на транспорте США.

Акции авиастроительной компании Boeing на открытии американских торгов рухнули более чем на 11% на фоне авиакатастрофы с ее самолетом в Эфиопии, следует из данных биржи. Бумаги компании на фондовой бирже в Нью-Йорке днем 11 марта дешевели более чем на 10%.

Нужно ли бояться?

Российские авиационные власти, по всей видимости, не приняли решения по поводу Boeing 737 MAX 8 - в Росавиации не ответили на запрос Русской службы Би-би-си, сообщений на сайте ведомства также не опубликовано.

Единственный российский эксплуатант Boeing 737 MAX 8 - авиакомпания S7 Airlines - пока продолжит использовать этот тип самолета. "Пока никаких рекомендаций от Boeing о необходимости приостановки полетов на Boeing 737MAX в авиакомпании не поступало", - сказали в компании.

Агентству Reuters представитель Boeing ранее заявлял, что компания пока не планирует выпускать дополнительных рекомендаций по эксплуатации этого типа самолета.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян

"Специалисты авиакомпании внимательно следят за расследованием и находятся в постоянном диалоге с производителем,"- добавили в S7.

Заказы на самолеты этого типа размещали или планировали разместить три российские авиакомпании - "Уральские авиалинии", "Ютэйр" и "Победа".

Представитель "Ютэйр" пояснил Би-би-си, что перевозчик будет использовать Boeing 737 MАХ только в случае, если получит стопроцентную гарантию его безопасности от производителя. В мае прошлого года компания сообщала, что первые Boeing 737 MАХ 8 компания должна получить уже в 2019 году.

В авиакомпании "Победа" также изучают ситуацию. "Мы внимательно следим за расследованием", - сказал представитель компании газете "Ведомости". "Уральские авиалинии" отказались от комментария.

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Официально ни разработчик, ни авиационные власти США, которые выдали сертификат, не выпустили документа, которые признает самолет опасным, напоминает Олег Пантелеев, глава аналитической службы агентства "Авиапорт".

Китайские власти признают, что расследование происшествия не проведено, но они отмечают, что это вторая катастрофа, которая произошла на схожем этапе полета.

"С учетом нулевой терпимости к факторам риска они принимают решение, что китайкие авиакомпании должны "приземлить" свой парк. Это волевое решение, которое служит ориентиром для других стран, но свидетельств о том, что у китайских властей есть претензии к этому самолету, нет" - говорит Пантелеев. С точки зрения документов этот самолет безопасен, заключает эксперт.