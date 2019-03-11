Tesla меняет планы: магазины останутся открытыми, но цены вырастут

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Цена Model 3 не вырастет, а остальные модели Tesla подорожают

Производитель электрокаров Tesla переосмыслил свои планы по переходу на онлайн-продажи с закрытием большинства представительств и магазинов.

Как говорится в заявлении в блоге компании, за последние две недели Tesla проводила аудит в каждом офлайн-магазине. Несколько дней назад было закрыто около 10% магазинов компании, где не было потока посетителей. Эти магазины "закрыли бы в любом случае", говорится в заявлении компании.

Еще около 20% магазинов - в процессе оценки, какие-то из них закроются, какие-то останутся открытыми, в зависимости от объемов продаж в течение следующих нескольких месяцев.

Другими словами, компания закроет примерно вдвое меньше магазинов, чем планировала, говорится в заявлении.

Как следствие, цены на все модели Tesla, кроме Model 3, повысятся на 3%. Однако компания достигнет своей основной цели - "народная" модель Tesla Model 3 в магазинах США по-прежнему будет стоить 35 тысяч долларов.

Цена Model 3

В начале марта Tesla объявила, что собирается закрыть все свои магазины. По всему миру у компании их насчитывается 378.

Компания планировала перейти исключительно на онлайн-продажи, чтобы сократить расходы на магазины. Конечной целью компании было снизить розничную цену модели Model 3 до 35 тысяч долларов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сколько именно закроется магазинов, пока неизвестно

В сентябре прошлого года средняя цена Model 3 превышала 50 тысяч долларов.

С июля 2018 года Tesla сокращает штат, пытаясь компенсировать убытки. Последнее такое сокращение произошло в январе этого года. Под него попали 7% сотрудников компании, это три тысячи человек. Однако цена Model 3 все равно превышала заявленную.

Продажи Model 3 могут решить судьбу компании. По итогам последних двух кварталов прошлого года компания объявила о небольшой прибыли, но в первом квартале нынешнего ожидает убытки.

В этой ситуации Tesla рассчитывает на автомобиль, который может стать по-настоящему массовым. Model 3 - первый автомобиль Tesla, по цене соответствующий средней стоимости бензинового автомобиля на американском рынке.