Иван Колпаков вернулся на пост главреда "Медузы". Его обвиняли в харассменте

Правообладатель иллюстрации Facebook/Ivan Kolpakov

Главным редактором интернет-издания "Медуза" вновь назначен Иван Колпаков. Осенью он покинул эту должность после обвинений в харассменте.

О назначении Колпакова с 11 марта сообщает сайт издания. Татьяна Ершова, исполнявшая до сих пор обязанности главного редактора, станет редакционным директором.

"Решение о восстановлении Колпакова в должности главного редактора было принято мной. Иван с самого начала был идеологом и лидером издания, мы вместе сделали одно из самых читаемых СМИ в России", - заявила генеральный директор "Медузы" Галина Тимченко. По ее словам, возвращение Колпакова поддерживают руководители всех подразделений издания.

"Я считаю случившееся тяжелым опытом, но одновременно и серьезным уроком на будущее. Я глубоко сожалею о том, что произошло", - говорится в заявлении Тимченко.

"Кандидатуру Ивана поддерживают и члены нового совета директоров, первое заседание которого пройдет в конце марта 2019 года. Совету предстоит утвердить план развития компании на ближайший год и кодекс поведения сотрудников "Медузы", - сообщила Тимченко. Имена новых членов совета директоров он пообещала объявить позже.

"Недостойное поведение"

25 октября 2018 года главный редактор "Медузы" Иван Колпаков временно сложил с себя полномочия. Поводом для этого стали поступившие в его адрес обвинения в "недостойном поведении".

Как заявляли в издании, инцидент произошел 20 октября во время празднования дня рождения "Медузы" в Риге.

"Примерно в четыре утра главный редактор Иван Колпаков, который был сильно пьян, прикоснулся к ягодице жены одного из сотрудников "Медузы" и сказал: "Ты единственная на этой вечеринке, кого я могу харассить, и мне за это ничего не будет", после чего ушел. Об этих событиях мы знаем со слов девушки (она решила сохранить анонимность). У нас нет поводов ей не доверять. Иван не помнит, что именно произошло, но признает, что такое могло случиться", - говорилось в предыдущем заявлении издания.

О произошедшем рассказал муж пострадавшей, который после восстановления Колпакова в должности уволился по собственному желанию и предпочел не брать компенсацию.

6 ноября совет директоров издания вернул Колпакова к работе: "У совета нет оснований считать, что Иван Колпаков когда-либо прежде позволял себе подобные действия. Большинство сотрудников "Медузы", опрошенных членами совета, высказались за то, чтобы Колпаков остался главным редактором издания, хотя и назвали его поведение на вечеринке неприемлемым".

Решение о восстановлении вызвало бурную негативную реакцию среди многих читателей "Медузы", и через три дня после возвращения Колпаков сам объявил об уходе с должности главного редактора. Исполняющим обязанности главреда была назначена Татьяна Ершова.