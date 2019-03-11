Российским легкоатлетам продлили дисквалификацию. Уже в 10-й раз

Правообладатель иллюстрации VALERY HACHE/AFP/Getty Images Image caption В прошлый дисквалификацию продлили на тех же основаниях

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) оставила в силе решение об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

IAAF продлила дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года.

Дисквалификация будет действовать до выполнения российской стороной всех пунктов из списка, составленного IAAF для восстановления членства. В частности Россия должна оплатить понесенные ассоциацией издержки. Кроме того, необходимо дождаться обработки Всемирным антидопинговым агентством данных из московской антидопинговой лаборатории.

IAAF уже в десятый раз отказала в восстановлении членства ВФЛА. В прошлый раз дисквалификацию продлили в декабре на тех же основаниях.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года после обнародования доклада независимой комиссии ВАДА, выявившей в России поддерживаемую на государственном уровне систему применения и сокрытия допинга. Это привело к тому, что российские легкоатлеты не смогли выступить на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Уже три года российские легкоатлеты выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе и только после получения разрешения от IAAF. Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский признавался, что в сложившихся условиях тяжело поддерживать должный уровень спортсменов.

Вопросом восстановления ВФЛА занимается сформированная IAAF рабочая группа во главе с Руне Андерсеном. Совместно с российской стороной она реализует пункты дорожной карты по восстановлению организации.

В феврале 2018 года Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР).

В конце сентября исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение восстановить в правах РУСАДА. IAAF была среди тех, кто выступал против этого.