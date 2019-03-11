Российским легкоатлетам продлили дисквалификацию. Уже в 10-й раз
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) оставила в силе решение об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.
IAAF продлила дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года.
Дисквалификация будет действовать до выполнения российской стороной всех пунктов из списка, составленного IAAF для восстановления членства. В частности Россия должна оплатить понесенные ассоциацией издержки. Кроме того, необходимо дождаться обработки Всемирным антидопинговым агентством данных из московской антидопинговой лаборатории.
- Как Россия улаживает допинговый скандал. Для тех, кто запутался
- Дисквалификацию российских легкоатлетов оставили в силе
- 42 легкоатлета из России допущены к участию в турнирах 2019 года под нейтральным флагом
IAAF уже в десятый раз отказала в восстановлении членства ВФЛА. В прошлый раз дисквалификацию продлили в декабре на тех же основаниях.
Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года после обнародования доклада независимой комиссии ВАДА, выявившей в России поддерживаемую на государственном уровне систему применения и сокрытия допинга. Это привело к тому, что российские легкоатлеты не смогли выступить на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
Уже три года российские легкоатлеты выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе и только после получения разрешения от IAAF. Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский признавался, что в сложившихся условиях тяжело поддерживать должный уровень спортсменов.
- Допинговый скандал: РУСАДА снова на грани отстранения
- Международный олимпийский комитет восстановил Россию в правах
- Олимпийская допинг-драма России в вопросах и ответах
Вопросом восстановления ВФЛА занимается сформированная IAAF рабочая группа во главе с Руне Андерсеном. Совместно с российской стороной она реализует пункты дорожной карты по восстановлению организации.
В феврале 2018 года Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР).
В конце сентября исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение восстановить в правах РУСАДА. IAAF была среди тех, кто выступал против этого.