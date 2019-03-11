Президент Алжира Бутефлика не пойдет на пятый срок

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Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика на фоне протестов заявил, что не будет баллотироваться на пятый срок. Президентские выборы 18 апреля в Алжире отложены.

23 февраля, после объявления о выдвижении президента на пятый срок десятки тысяч алжирцев вышли с протестами на улицы. В ходе акций пострадали как минимум 50 человек.

Это был бы уже пятый срок, на который баллотировался 82-летний президент. Он находится у власти в стране уже 20 лет.

В 2008 году на втором сроке Бутефлики в конституцию были внесены поправки, позволившие президенту остаться у власти более двух сроков.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption После объявления о выдвижении президента на пятый срок десятки тысяч алжирцев вышли с протестами на улицы

Предыдущие выборы он выигрывал с большим отрывом от остальных кандидатов, все четыре раза оппоненты заявляли о массовых фальсификациях.

После перенесенного в 2013 году инсульта Бутефлика редко появляется на публике, предыдущую присягу он принимал, сидя в инвалидном кресле.

Бутефлика известен своей борьбой за независимость Алжира от Франции в 50-х годах прошлого века.

В начале 2000-х он положил конец гражданской войне, начавшейся в 1991 году и унесшей жизни около 150 тыс. человек.