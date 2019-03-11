Президент Алжира Бутефлика не пойдет на пятый срок
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика на фоне протестов заявил, что не будет баллотироваться на пятый срок. Президентские выборы 18 апреля в Алжире отложены.
23 февраля, после объявления о выдвижении президента на пятый срок десятки тысяч алжирцев вышли с протестами на улицы. В ходе акций пострадали как минимум 50 человек.
- 82-летний президент Алжира Абдельазиз Бутефлика не хочет уходить. Как реагирует страна?
- #10YearChallenge: так ли уж сильно изменился мир за 10 лет?
Это был бы уже пятый срок, на который баллотировался 82-летний президент. Он находится у власти в стране уже 20 лет.
В 2008 году на втором сроке Бутефлики в конституцию были внесены поправки, позволившие президенту остаться у власти более двух сроков.
Предыдущие выборы он выигрывал с большим отрывом от остальных кандидатов, все четыре раза оппоненты заявляли о массовых фальсификациях.
После перенесенного в 2013 году инсульта Бутефлика редко появляется на публике, предыдущую присягу он принимал, сидя в инвалидном кресле.
Бутефлика известен своей борьбой за независимость Алжира от Франции в 50-х годах прошлого века.
В начале 2000-х он положил конец гражданской войне, начавшейся в 1991 году и унесшей жизни около 150 тыс. человек.