Правообладатель иллюстрации Artem Geodakyan/Tass Image caption В 2012 году Шац был избран в Координационный совет российской оппозиции

Телеведущий Михаил Шац вернется на канал СТС для участия в новом шоу, сообщает пресс-служба телеканала. Шесть лет назад Шац и его супруга Татьяна Лазарева были уволены с СТС на фоне их активной оппозиционной деятельности.

По информации канала, Шац станет ведущим нового развлекательного шоу "Дело было вечером".

"В каждом выпуске две звездные команды под руководством обычных зрителей будут бороться за денежный приз в полмиллиона рублей", - сообщается на странице СТС в "Фейсбуке".

Сам телеведущий в интервью Би-би-си подтвердил, что получил предложение от СТС, однако в подробности вдаваться на стал.

"Да, это так, я возвращаюсь. Заниматься планирую телевидением, как ни странно. Я не знаю, что случилось. Я получил предложение от канала, мы его обсудили и пришли к соглашению. А закончилось ли что-то, или что-то началось - мне сложно судить. Нет предположений у меня уже давно никаких", - сказал Шац.

Михаил Шац проработал на СТС с 2004 по 2012 год. Он был соавтором и ведущим популярных юмористических шоу "О.С.П.-студия", "Хорошие шутки", "Слава богу, ты пришел!" и "Песня дня".

Оппозиция и увольнение

В декабре 2011 года Шац и Лазарева примкнули к оппозиционному движению, а в 2012 году оба были избраны в Координационный совет российской оппозиции.

В конце декабря 2012 года стало известно, что руководство СТС не продлило контракт с обоими ведущими.

В интервью "Эху Москвы" Шац тогда заявил, что не держит обиды на СТС и что не стал бы связывать увольнение исключительно со своей оппозиционной деятельностью. При этом он предположил, что "вероятно, это сыграло свою роль".

В марте прошлого года Татьяна Лазарева в интервью изданию New Times также предположила, что увольнение могло быть связано с оппозиционной активностью супругов.

"Я не исключаю, что кто-то, может быть, воспользовался моментом. Мы же с Мишкой, в общем, достаточно были конкурентными на телевидении. Ну, а кому не хочется убрать любым способом конкурентов? Тем более мы так подставились", - отмечала она.

Еще в 2018 году Шац говорил телеканалу "Дождь", что его фамилия "как будто вычеркнута отовсюду" на телевидении.

"Это было неожиданное предложение. Я испытывал разные чувства за эти шесть лет без телевидения, были разные эмоции: и отрицание, и надежда. В определенной степени я надеялся, что когда-то это произойдет. И это произошло", - сказал он в беседе с Би-би-си.

Шац рассказал, что сейчас активно выступает в жанре стендап-комедии и планирует запустить шоу на портале YouTube. Кроме того, в его планах - производство документального сериала о своей жизни.