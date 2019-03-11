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Французский футболист Зинедин Зидан вернулся на пост главного тренера мадридского клуба "Реал", сообщается на официальном сайте команды. За последний год легендарный испанский клуб погрузился в глубокий кризис.

Контракт с французским специалистом рассчитан до 30 июня 2022 года. Нынешний тренер "Реала" Саньяго Солари уходит со своего поста, проработав в этой должности менее четырех месяцев.

Проблемы у клуба начались еще весной 2018 года - сразу после того, как он триумфально выиграл Лигу чемпионов в третий раз подряд.

Спустя пять дней после победы Зинедин Зидан неожиданно клуб покинул, хотя именно при нем "Реал" и стал непобедимым в Лиге чемпионов.

Позже пресса писала, что Зидан ушел, поскольку не мог влиять на трансферную политику, остававшуюся вотчиной президента "Реала" Флорентино Переса.

Потеря главного тренера очень плохо сказалась на "Реале". Заменить Зидана был призван тогдашний наставник сборной Испании Хулен Лопетеги. Но он проработал с "Реалом" всего четыре месяца.

Лопетеги уволили после поражения от "Барселоны" со счетом 1:5. На тот момент безвыигрышная серия "Реала" достигла пяти матчей, клуб занимал 9-е место в чемпионате.

Пик кризиса

На смену Лопетеги пришел Сантьяго Солари - бывший футболист "Реала", который успел поработать тренером в юношеской и резервной командах клуба.

Сначала дела у "Реала" пошли на лад. Первые четыре матча при Солари клуб выиграл с общим счетом 15:2. К началу февраля "Реал" добрался до второго места в чемпионате Испании, а отставание от "Барселоны" составляло всего пять очков.

Однако говорить о том, что "Реал" вышел из кризиса, мешали редкие, но разгромные поражения от таких скромных по сравнению с ним клубов, как, например, "Эйбар" или московский ЦСКА.

Кризис в "Реале" достиг апогея, когда мадридский клуб был неожиданно разгромлен на своем поле амстердамским "Аяксом" со счетов 4:1 и покинул Лигу чемпионов, которую выигрывал три последних года.

Проигрыш "Аяксу" стал четвертым домашним поражением "Реала" подряд. Так плохо на своем поле футболисты мадридского клуба играли только один раз - 15 лет назад.