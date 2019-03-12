Спикер парламента Чечни объявил кровную месть блогеру

Правообладатель иллюстрации Denis Abramov/TASS Image caption Спикер парламента Чечни заявил, что он будет искать разгневавшего его блогера, но убивать не собирается

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов записал видеообращение к чеченскому блогеру Тумсо Абдурахманову, в котором объявил его своим врагом и пообещал вместе с братьями найти его. Даудова возмутили слова блогера о бывшем главе Чечни Ахмате Кадырове.

В начале марта Абдурахманов, который последние годы живет в Польше и ведет блог в YouTube, выложил видео своего разговора с общественным деятелем Максимом Шевченко. Блогер назвал первого президента Чечни, отца нынешнего руководителя республики Рамзана Кадырова, предателем чеченского народа. Абдурахманов сказал, что презирает память о нем и все, что с ним связано.

В ответ спикер чеченского парламента в прямом эфире в "Инстаграме" объявил блогеру кровную месть. Сейчас это видео уже недоступно, но его копию в своем телеграм-канале выложил сам Абдурахманов.

"Официально заявляю, Тумсо, я и мои братья - ты знаешь, кто мои братья - официально за те слова, которые ты сказал об Ахмате-хаджи, объявляю тебе кровную месть", - говорит Даудов в видеообращении (на чеченском языке).

В конце видеообращения спикер парламента Чечни заявляет, что пока в нем течет кровь, он и его братья будут считать блогера своим врагом и будут его искать, но убивать не собираются.

"Уладим это как надо, по мусульманским законам уладим. Мы не собираемся тебя убивать, мы тебя удивительным образом повеселим, - говорит спикер. - Отныне когда будешь ложиться спать, убедись, что закрыл дверь на ключ. Убедись, что она закрыта на крючок. Когда выйдешь на улицу, оглядывайся по сторонам. Если внезапно сзади получишь пинок, имей в виду, что это не случайность".

Даудов также пообещал встретить Абдурахманова в аэропорту с цветами, когда его выгонят из Польши. "А если не смогу встретить, возможно, приеду к тебе. Имей это в виду", - предупредил он.

Image caption Тумсо Абдурахманов уехал из Чечни в 2015 году

Абдурахманов сообщил Би-би-си, что воспринимает угрозу всерьез. "Я не испытываю страха, но я понимаю, что все очень реально и опасно", - сказал он.

Как утверждает блогер, он получил информацию о том, что чеченские власти ищут "исполнителей" на территории Европы. Абдурахманов, по его словам, намерен усилить меры безопасности на бытовом уровне.

"У меня нет какой-то стабильности в этой стране, меня могут депортировать в любой момент. Я буду более бдителен", - рассказал он и пообещал сообщить о заявлении спикера парламента Чечни в миграционную службу Польши.

Можно ли говорить о кровной мести?

Кровная месть на Северном Кавказе - своего рода возмездие: за умышленное убийство человек, который его совершил, карается смертью, если семьям, к которым принадлежит убитый и убийца, не удается это урегулировать другими способами.

Если речь идет не об убийстве, а ранении, то практикуется принцип "глаз за глаз".

Практика кровной мести была настолько распространена, что в 2010 году в Чечне была создана комиссия по примирению "кровников". Через год комиссия отчиталась о 451 улаженном конфликте на почве кровной мести.

"Сегодня уверенно можно сказать, что комиссия справилась со своей задачей", - говорил тогда Рамзан Кадыров. Он уверял, что в республике не осталось ни одного неулаженного конфликта на почве кровной мести.

Однако сам Кадыров объявлял кровную месть родственникам боевиков, участвовавшим в нападениях и терактах в Чечне. На одном из совещаний с силовиками в прошлом году глава Чечни заявил, что собирается мстить родственникам тех, кто убивает полицейских: "Они убили наших товарищей, мы объявляем вам кровную месть. Они убивают вагон людей, а их родственникам не стыдно защищать своих детей. Такое не может происходить в Чечне".

Правообладатель иллюстрации Mihail Metcel/TASS Image caption Рамзан Кадыров ранее говорил, что "кровников" в Чечне не осталось

Адвокат Кирилл Бельский называет слова Даудова жесткими по форме, но не противоправными по содержанию.

"Статьей 119 УК РФ установлена ответственность за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы. В словах Даудова прямо сказано: мы не собираемся тебя убивать, мы тебя повеселим", - пояснил адвокат.

"Единственное конкретное действие описано в цитате "если сзади получишь пинок, имей в виду это не случайность", - продолжил Бельский. - Даже если признать эти слова прямой угрозой, они все равно не подпадают под действие статьи 119 УК РФ, поскольку однократный пинок в судебной практике - действие, причинившее физическую боль, но не повлекшее вреда здоровью".

По словам адвоката, кровная месть, которая до сих пор практикуется на Северном Кавказе, предусматривает отдельное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет за убийство, совершенное по обычаю.

"Для мотива кровной мести нужно раннее совершенное обидчиком убийство, но не оскорбление. Избиение кровной местью считаться не может", - считает адвокат.

Правовых оснований для привлечения к уголовной ответственности спикера чеченского парламента Бельский не видит.

В чем суть конфликта с Абдурахмановым?

Абдурахманов уехал из Чечни в 2015 году после конфликта с родственником Кадырова. Власти Польши, в которой просит убежище Абдурахманов, уже несколько раз отказывали ему в предоставлении статуса беженца с формулировкой "представляет угрозу для безопасности страны".

Чеченские власти обвинили Абдурахманова в том, что он воевал в Сирии, и завели уголовное дело по статье "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем".

Как утверждал сам Абдурахманов, у него имеются доказательства того, что в указанные чеченскими правоохранителями даты он находился на территории других стран.

Председатель парламента Чечни уже общался с Абдурахмановым полгода назад, запись их разговора была выложена на канале блогера и набрала в общей сложности более 4 млн просмотров.

Правообладатель иллюстрации https://t.me/askrasul Image caption В знак примирения Даудов публиковал копию постановления о прекращении уголовного дела

Тогда Даудов пообещал прекратить уголовное дело против него и уговаривал блогера вернуться в Чечню.

После своего последнего разговора с Абдурахмановым Даудов продемонстрировал постановление о прекращении дела, тем самым, доказав, что выполнив данное им обещание. Блогер не получил официального уведомления о прекращении дела и считает, что оно изначально было абсурдным: "И если закрывать, то лучше получить с этого политические баллы".

Даудова и ранее обвиняли в угрозах в адрес правозащитников, журналистов и пользователей соцсетей. В 2017 году главный редактор сайта "Кавказский узел" Григорий Шведов подал заявление в Следственный комитет России с просьбой проверить заявления Даудова, призвавшего "вырвать "Шведу" пару клыков "мудрости" и "укоротить" язык.

В начале 2017 года Даудов опубликовал в своем "Инстаграме" имя, адрес и домашний телефон жителя Кабардино-Балкарии, оставившего критический комментарий в его адрес, и подписал: "Ну че, приплыли?"