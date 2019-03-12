Деньги на борьбу с Россией и на фонд дочери: главное из проекта бюджета Трампа

Правообладатель иллюстрации EPA

Президент США Дональд Трамп предложил значительно увеличить расходы на оборону "в условиях конкуренции с Россией". Отдельно он посчитал необходимым выделить полмиллиарда долларов на борьбу "с пагубным влиянием" России.

Не забыл президент и про стену на границе с Мексикой - на нее он просит более 8 миллиардов долларов. Проект бюджета Трампа столкнется с оппозицией в конгрессе - там уже говорят, что "не стоило тратить на него бумагу".

Трамп в понедельник представил проект бюджета на 2020 финансовый год - он начнется 1 октября 2019 года. Документ под названием "Бюджет для лучшей Америки" предполагает повышение общего объема расходов по сравнению с 2019 годом почти на 5%.

Он составит 4,74 трлн долларов против 4,5 трлн за предыдущий период. Белый дом запланировал доходы в 3,64 трлн долларов в 2020 году, таким образом дефицит бюджета составит 1,1 трлн долларов.

Правообладатель иллюстрации EPA

Цена защиты от России

Бюджет предполагает значительное увеличение расходов на оборону - Трамп предлагает выделить 718 млрд долларов - на 5% или 33 млрд долларов больше, чем в бюджете-2019.

"Бюджет предоставляет необходимые ресурсы минобороны для защиты страны, для того, чтобы она оставалась выдающейся военной державой в мире; для поддержания баланса в ключевых регионах в пользу Америки и для продвижения миропорядка, который в наибольшей степени отвечает интересам США", - отмечается в документе.

В приоритете - "стратегическая конкуренция с Китаем и Россией", подчеркивают с Белом доме. Проект бюджета предполагает закупку 110 истребителей, 12 военных кораблей, а также двух крупных "экспериментальных" судов.

Повышение бюджета Пентагона позволит проводить больше проверок боеготовности и тренировок личного состава, инвестировать в новые технологии, в том числе выделить 208 млн долларов на Объединенный центр по искусственному интеллекту в минобороны. Кроме того, в администрации Трампа рассчитывают развивать американские космические силы, указ о создании которых Трамп подписал 18 июня 2018 года.

Еще 9,6 млрд долларов президент предлагает выделить на операции киберкомандования США. В конце февраля оно рассказало о проведении операции против российского "Агентства интернет- исследований" (также известного как "фабрика троллей") в Петербурге во время промежуточных выборов в США в 2018 году.

Об увеличении финансирования минобороны осенью прошлого года просила спецкомиссия конгресса, анализировавшая Национальную оборонную стратегию США. В ее докладе отмечалось, что правительство недостаточно занимается развитием вооруженных сил США при том, что Россия и Китай наращивают свой военный потенциал.

Американским военным, по мнению комиссии, не хватает инноваций и преимуществ. Еще один пункт бюджета, непосредственно связанный с Россией и предполагающий увеличение расходов, - борьба с российским "пагубным влиянием".

500 млн долларов Трамп предложил направить странам Европы, Евразии и Центральной Азии для обеспечения общей безопасности и защиты территориальной целостности союзников США. Эти средства также должны помочь странам-партнерам уйти от использования российской военной техники "и устранить слабые стороны в макроэкономической среде, которые стремится использовать правительство России". В документе уточняется, что речь, в частности, о зависимости некоторых стран от российской энергетики.

Что предложено порезать

В Белом доме при этом утверждают, что еще ни один президент США не проводил столько сокращений, и что результатом в ближайшие десять лет станет экономия 2,2 трлн долларов.

Госдепартаменту и агентству по международному развитию Трамп предложил выделить 40 млрд долларов - на 23% меньше, чем было заложено в бюджете на 2019 год.

Сильнее всего сокращение расходов коснется агентства по защите окружающей среды - предполагается снизить его финансирование на 31%.

Бюджет предполагает снижение объемов помощи США другим странам на 13 млрд долларов.

В документе также говорится о сокращении необоронных расходов до 543 млрд долларов. Это на 9% или на 54 млрд долларов меньше, чем было заложено на эти цели в 2019 финансовом году. Более чем на 1 трлн долларов предполагается снизить финансирование программы медицинского страхования Medicaid для бедных и инвалидов.

Трамп также хочет сократить расходы на продовольственную и жилищную помощь на 327 миллиардов долларов и сократить финансирование программ по защите окружающей среды и иностранной помощи.

Деньги дочери на фонд

Трамп также предложил выделить 1 миллиард долларов на "стимулирование работодателей инвестировать в программы ухода за детьми для работающих семей". Речь идет о программе, которую лоббирует дочь и советник президента Иванка Трамп.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Проект бюджета предлагает разовое выделение денег на эту программу, которая, как предполагается, должна улучшить доступ малообеспеченных людей к медицинской помощи. По данным Института экономической политики, средняя оплата за полноценный отпуск по уходу за ребенком варьируется от 4000 долларов в год до 22600 - в зависимости от места жительства семьи и возраста ребенка.

Во время президентской гонки 2016-го года Иванка Трамп уже выступала с подобными инициативами. Тогда речь шла о предложении оплачивать шестинедельный отпуск по уходу за ребенком как для отца, так и для матери. При этом средства вычитались бы из будущей пенсии. Однако тогда это предложение не получило поддержки в конгрессе.

Ожидается, что забота о детях станет важным вопросом в президентской кампании. Так, сенатор Элизабет Уоррен, выдвинувшаяся в президенты от демократической партии, уже анонсировала свой план по субсидированию отпусков по уходу за детьми - за счет введения нового налога для мультимиллионеров.

Что со стеной

Трамп попросил 8,6 млрд долларов на строительство пограничной стены с Мексикой. Это в шесть раз больше, чем за минувшие два года выделил на эти цели конгресс. В конце 2018 года спор конгрессменов-демократов с Трампом из-за строительства стены вылился в частичное прекращение работы правительства из-за отсутствия финансирования - "шатдаун". Он продлился 35 дней и стал рекордным по продолжительности в истории США. Денег на стену Трамп так и не получил.

Теперь он решил ввести чрезвычайное положение, чтобы потратить на строительство средства из бюджета минобороны. Конгресс собирается проголосовать за отмену меры на этой неделе, но Трамп пообещал наложить вето на любое такое решение.

Демократы в конгрессе новый проект бюджета уже раскритиковали - скорее всего, они его не примут. "Президент Трамп каким-то образом сумел подготовить бюджет, еще более отвязанный от реальности, чем(бюджеты) за последние два года, - сказала конгрессвумен от демократической партии Нита Лоуи, председатель комитета по ассигнованиям Палаты представителей.

А сенатор-демократ Патрик Лихи, председатель сенатского комитета по ассигнованиям, заявил, что план Трампа "не стоит той бумаги, на которой он напечатан".