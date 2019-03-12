Убийца четырех человек в Еврейском музее Брюсселя получил срок

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Суд над Неммушем и его сообщником длился два месяца

Джихадиста из Франции, убившего в 2014 году четырех человек в Еврейском музее в Брюсселе, приговорили к пожизненному заключению.

Мехди Неммуш провел год в рядах Исламского государства в Сирии, бельгийские прокуроры называют его первым вернувшимся джихадистом с европейским паспортом, который совершил теракт на территории Европы.

33-летний Неммуш открыл огонь из автомата Калашникова в музее в мае 2014 года. В результате нападения трое погибли на месте - супружеская пара из Израиля и француженка-волонтер, - еще один человек - бельгийский сотрудник культурного центра - скончался в больнице.

Вместе с Неммушем судили француза Насера Бендрера, который помог достать оружие. Бендрер получил 15 лет тюрьмы.

"Мне стыдно, что я знаком с ним. Это не человек, это монстр", - сказал сообщник Неммуша Бендрер.

Неммуш в качестве последнего слова сказал с ухмылкой: "Жизнь продолжается".

Защита уже объявила, что не будет обжаловать приговор.

Радикализация в тюрьме

Неммуш - француз алжирского происхождения, постоянно проживал в городе Рубе на севере Франции. Пять лет отсидел за грабеж.

Со своим будущим сообщником Бендрером познакомился в тюрьме.

По сведениям бельгийских прокуроров, именно в тюрьме усилились их радикальные взгляды. Бельгийский прокурор назвал Неммуша "ультрарадикализированным".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Фотография Неммуша в 2014 году. Во время суда его не фотографировали

В 2013 году Неммуш отправился в Сирию, где провел год, по всей видимости в рядах Исламского государства, джихадистской группировки, запрещенной во многих странах, включая Россию.

В Сирии Неммуш познакомился с Наджимом Лаашрауи, одним из подозреваемых в нападении на брюссельский аэропорт в марте 2016 года, в результате которого погибли 32 человека.

Четверо французских журналистов, которых держали в заложниках исламисты, рассказывали после освобождения, что их надзирателями были как раз Лаашрауи и Неммуш.

Один из журналистов Николя Энан назвал Неммуша на суде "самовлюбленным садистом".

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Адвокаты на процессе заявили, что Неммуш стал жертвой шпионских игр международных спецслужб. Но доказательств подобных заявлений предоставить не смогли.

Прокурор Ив Моро просил присяжных вынести самый суровый приговор: "Если он выйдет из тюрьмы, он начнет снова убивать", - сказал прокурор.