СМИ России: жители Украины стали позитивнее воспринимать россиян

В обзоре российских газет 12 марта:

"Ведомости": "страна-агрессор" стала симпатичнее

Жители Украины стали лучше относиться к России, а среди россиян по-прежнему доминирует негативное отношение к соседям, пишут "Ведомости", ссылаясь на опросы "Левада-центра" и Киевского международного института социологии (КМИС).

С ноября 2018 г. доля украинцев, хорошо относящихся к России, выросла с 48 до 57%. Россиян с позитивным восприятием Украины тоже стало больше, но их пока лишь треть (34 против 28%).

Около половины россиян и украинцев считают, что между странами должны быть открытые границы, без виз и таможен. А вот к властям соседних стран подавляющее большинство респондентов относятся резко отрицательно (позитивные оценки им дают лишь 7% россиян и 13% украинцев).

Вряд ли можно говорить о потеплении в отношении россиян, скорее стало меньше антиукраинской пропаганды, комментирует директор "Левада-центра" Лев Гудков: "Ее интенсивность немного снизилась с марта 2018 года. К тому же россиян стала больше волновать внутренняя политика, чем внешняя".

"Украинское общество сложнее устроено, потому и отношение сложнее. Украинцы не принимают агрессию в отношении своей страны и [политику] Владимира Путина". Для улучшения отношения россиян должна прекратиться антиукраинская пропаганда, считает Гудков: "У стран сохраняется память об общем прошлом, а такое отношение к Украине было все-таки создано искусственно".

Россияне отношение к Украине не изменили, согласен гендиректор КМИСа Владимир Паниотто: "По Украине же улучшение статистически значимое. Оно началось после окончания активных боевых действий и прежде всего связано с улучшением отношения к россиянам, а не к руководству страны".

Отношение к россиянам улучшилось, возможно благодаря тому, что накануне выборов президента Украины (31 марта) снизился накал антироссийской пропаганды. Хотя социолог и говорит, что троих фаворитов гонки, а это актер Владимир Зеленский, президент Петр Порошенко и экс-премьер Юлия Тимошенко, трудно назвать пророссийскими. Хотя Зеленского поддерживают на востоке, и он говорит с избирателями на русском.

У украинцев есть разочарование в майдане, если бы были успехи, то цифры были бы другие и не в пользу России, уверен украинский политолог Вадим Карасев: "Есть и инерция общественного сознания, люди не хотят признаться, что с симпатией относятся к "стране-агрессору", как ее называют на официальном уровне".

Подобные настроения уже используются в выборной кампании, отмечает эксперт: "Зеленский - это альтернатива от юга и востока, это пророссийский электорат, который не хочет отчетливо артикулировать свои настроения. Поэтому голоса Зеленского - это голоса скрытого пророссийского большинства, которое пока не может в этой паранойе открыто говорить о своих взглядах".

"Коммерсант": "Юнармия" идет на заводы

На предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) могут появиться отряды военно-патриотического движения "Юнармия", об этом стало известно "Коммерсанту".

Предложение было разослано руководству ОПК с целью "развития юнармейского движения", численность которого, по планам военных, к 2020 году должна составить около миллиона человек.

Ранее газета сообщала о письме врио заместителя командующего войсками Восточного военного округа Александра Манакова с просьбой принять в "Юнармию" "100% детей офицерского состава в возрасте от 8 до 18 лет". На предприятиях ОПК готовы поддержать проект, а правозащитники выражают опасения в связи с "вмешательством военных в детские структуры".

Ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Гребеник считает, что таким образом военные пытаются обосновать деятельность главного военно-политического управления (создано в 2016 году, его возглавляет генерал-полковник Андрей Картаполов).

"Не понимаю, как это должно быть реализовано. Должны быть как минимум люди, преподаватели - зачем это предприятиям ОПК, если они не собственность министерства обороны. И вообще вмешательство военных в детские структуры вызывает опасения", - отмечает Гребеник.

Движение "Юнармия" было создано 29 октября 2015 года по инициативе министра обороны Сергея Шойгу, сейчас число участников оценивается примерно в 300 тыс. человек. В перспективе это число должно существенно увеличиться: так, 26 февраля первый заместитель начальника главного военно-политического управления генерал Алексей Цыганков заявил, что к 9 мая ведомство прогнозирует увеличение численности юнармейцев до 500 тыс. человек.

РБК: первые санкции из-за Венесуэлы

"Еврофинанс" стал первым российским фигурантом санкционного списка США, относящегося к Венесуэле, пишет РБК. Банк подозревают в поддержке режима Мадуро и криптовалюты Petro. ВТБ и Газпромбанку придется отложить продажу "Еврофинанса", полагает издание.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) внесло в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons), имеющий отношение к Венесуэле, российско-венесуэльский "Еврофинанс Моснарбанк". По состоянию на 1 февраля он занимал 82-е место по активам (64,8 млрд руб.) в российской банковской системе.

"Банк продолжает работу в стабильном режиме. Банк выполняет и будет, безусловно, выполнять все свои обязательства перед клиентами и партнерами в полном объеме", - сообщили в банке.

Санкции против "Еврофинанс Моснарбанка" были введены за "материальную поддержку, спонсирование или обеспечение финансированием" венесуэльской государственной нефтекомпании PDVSA.

"Еврофинанс Моснарбанк" с августа 2014 года находится под российско-украинскими секторальными санкциями, хотя и не был внесен в соответствующий список. Банк попадает под секторальные ограничения США (ему запрещено привлекать долговое финансирование сроком более чем на 14 дней, а также акционерное финансирование), поскольку он более чем на 50% принадлежит ВТБ и Газпромбанку - банкам из секторального списка. "Еврофинанс" подтверждал в отчете за 2016 год, что находится под секторальными санкциями.

Forbes: доначислили полмиллиарда

После обысков с участием ФСБ "Онэксим" получил от ФНС требование доплатить налоги на 500 млн рублей, рассказывает Forbes, вспоминая историю трехлетней давности.

В апреле 2016 года в офисах компаний из группы "Онексим" миллиардера Михаила Прохорова прошли обыски, в которых принимали участие до 200 сотрудников спецслужб и налоговиков. Это происходило во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

Тогда источники связали происходящее с давлением на медиахолдинг РБК, которым на тот момент владел Прохоров. В ФСБ заявляли, что расследуют налоговые махинации.

Спустя три года стало известно, что налоговики выставили "Онэксиму" счет в полмиллиарда рублей. Во время обыска оперативники изъяли как минимум 68 печатей "различных организаций", в том числе 11 печатей иностранных компаний, которые зарегистрированы за рубежом, но принадлежали Михаилу Прохорову. Налоговики сделали вывод, что услуги оказывались на территории России, а, значит, компаниям нужно заплатить российский НДС. Таким образом, "Онексиму" доначислили 504 млн рублей: 333 млн рублей НДС, 124 млн рублей пени и 47 млн рублей штрафов.

Это первый прецедент, когда ФНС доначислила НДС юрлицу из-за оказания услуг иностранным взаимозависимым компаниям, так как те управлялись из России, отмечает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. По его мнению, в этом году это станет основным налоговым риском для компаний, владеющих юрлицами за рубежом.

Также эксперты отмечают, что спецслужбы редко фигурируют в налоговых делах, и предполагают желание при подобных проверках оказать влияние на собственника. Forbes отмечает, что после обысков в 2016 году Прохоров продал практически все свои российские активы - доли в UC Rusal и "Уралкалии", девелоперскую группу ОПИН и РБК.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си