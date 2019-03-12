Кризис в Венесуэле: США закрывают посольство и отзывают дипломатов

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американцы вывезут весь оставшийся персонал из посольства в Каракасе. Решение стало "отражением ухудшения ситуации в Венесуэле". Помпео кроме того добавил, что присутствие в стране американских дипломатов стало ограничением для действий США.

Как именно работа диппредставительства США в Венесуэле создало препятствия для внешней политики Вашингтона, Помпео не уточнил.

"Соединенные Штаты выведут весь оставшийся персонал США из посольства США в Каракасе, Венесуэла, на этой неделе", - говорится в заявлении госсекретаря. Госдепартамент опубликовал его в ночь на вторник по североамериканскому восточному времени.

В заявлении Помпео также напомнил о решении США от 24 января о выводе служащих и сокращении штата посольства до минимума. Тогда Госдепартамент распорядился отозвать сотрудников, не отвечающих за реагирование на чрезвычайные ситуации, а также членов их семей из посольства США в Каракасе. В американском внешнеполитическом ведомстве поясняли, что предпринимают такой шаг, "исходя из оценки ситуации с безопасностью в Венесуэле", но заверили, что у Вашингтона "нет планов закрывать свое дипломатическое представительство".

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо на фоне продолжающегося в стране кризиса провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. США признали его временным главой государства. Так же поступили многие страны Латинской Америки и часть американских союзников в Европе.

Россия и Китай при этом продолжают считать легитимным президентом Николаса Мадуро.

Тот назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. Он дал американским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть страну, но те его требованиям в январе подчинятся не стали.

В понедельник Помпео объявил, что российская "Роснефть" продолжает покупать нефть у PDVSA несмотря на американские санкции. "А глава "Роснефти" Игорь Сечин, продолжает спасать режим [Мадуро]", - добавил Помпео. "Роснефть" заявления пока не комментировала.

29 января США заморозили активы венесуэльской нефтяной компании PDVSA в американской юрисдикции и запретили компаниям из США совершать с ней сделки.

Ситуация в Венесуэле

В Венесуэле уже пятый день продолжается "блэкаут" - повсеместное отключение электроэнергии.

По одной из версий, проблемы с электричеством, затронувшие большинство штатов страны, появились из-за неполадок на одной из гидроэлектростанций, которая обеспечивает электричеством большую часть Венесуэлы.

В правительстве Мадуро утверждают, что отключения вызваны "саботажем США". Оппозиция, в свою очередь, винит официальные власти в некомпетентности и отмечает отсутствие технического обслуживания завода и энергосистемы.

Экономика Венесуэлы переживает шестой подряд год экономического спада, с инфляцией свыше 1 миллиона процентов Венесуэла в прошлом году заняла место в истории рядом с Веймарской республикой 1920-х годов и Зимбабве 2000-х. Миллионы венесуэльцев покинули страну.

Прошлогодние президентские выборы, на которых победил Мадуро, бойкотировала оппозиция, а Запад и ведущие страны Латинской Америки назвали фарсом. Большинство иностранных правительств проигнорировало инаугурацию 56-летнего Мадуро. Своих представителей прислали меньше двух десятков стран - в том числе Китай, Турция, Иран и Россия.