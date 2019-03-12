Пресса Британии: ЕС запланировал "брексит" на 2020 год

В обзоре британской прессы:

ЕС планирует не торопиться с "брекситом"

Британские газеты продолжают публиковать много статей о "брексите".

Times стало известно, что ЕС готовится к отсрочке "брексита" по крайней мере на год.

Об этом газете сказали высокопоставленные чиновники и дипломаты. Речь идет об отсрочке до марта 2020 года или даже дольше.

Встречавшийся с послами европейских стран в Британии Мартин Селмайр, одна из ключевых фигур в переговорах по "брекситу" со стороны ЕС, сказал, что отсрочка будет единовременная и может быть короче, если Терезе Мэй удастся провести ее план через палату общин. Но может быть и достаточно длинной для того, чтобы Британия смогла провести новые выборы и сформировать новое правительство, если действующий премьер не добьется поддержки депутатов.

По мнению немецкого дипломата и генерального секретаря Еврокомиссии, отсрочка лишь до мая (времени проведения выборов в Европарламент) - это нонсенс, "шесть недель ни на что не повлияют".

Селмайр считает, что наиболее вероятные сценарии - новые парламентские выборы или повторный референдум, но и то, и другое не произойдут раньше осени. Также он считает, что, скорее всего, Британия получит отсрочку до конца 2020 года, поскольку в ноябре этого года европейским лидерам нужно будет найти компромисс по вопросу преемника Жан-Клода Юнкера на посту главы ЕС.

Блэристы и браунисты за спасение лейбористов

Газеты рассказывают о том, что происходит внутри двух главных политических партий Британии.

Влиятельный лейборист Том Уотсон запустил создание "партии внутри партии". Учредительное собрание новой партийной инициативы посетили как минимум 90 членов палаты общин и палаты лордов, как пишет Guardian.

Times рассказывает, что Уотсон начал собирать группу "Будущая Британия" после выхода из Лейбористской партии девяти депутатов нижней палаты парламента, считая, что собрание в одну группу депутатов-центристов поможет предотвратить дальнейший отток членов и развал партии.

Daily Telegraph отмечает, что на заседание пришли самые влиятельные лейбористские силы, сторонники "нового лейборизма" эпохи Тони Блэра и Гордона Брауна. Один из них, лорд Мандельсон, заявил, что пришло время" блэристам и браунистам взяться за совместную работу, чтобы спасти партию".

Guardian отмечает, что точные намерения Уотсона не слишком очевидны, а многочисленная поддержка Корбина рядовыми членами позволяет ему достаточно расслабленно смотреть на появление новой группы, какими бы влиятельными ни были ее члены, так как его лидерство основано на доверии рядовых партийцев по всей стране.

Times продолжает тему необъявленной официально, но де-факто начавшейся гонки за пока еще занятое место лидера Консервативной партии. Как уже предсказывала вчера Financial Times, одним из претендентов будет Доминик Рааб, в ноябре 2018 года ушедший в отставку с поста министра по "брекситу".

Не прошло и суток, как уже Times рассказывает, что Рааб выступил с программной речью в одном из британских исследовательских центров, обозначившей его лидерские амбиции. Правда, как отмечает издание, пока нет ясности, будет ли вакантна в ближайшее время позиция, на которую бывший министр претендует.

Но рано или поздно место освободится, и, как отмечает газета, опросы членов партии последнего времени показывают, что члены партии отдадут своих голоса стороннику "брексита", так что бороться за попадание в финальный бюллетень для голосования Рааб будет с Борисом Джонсоном.

Британцы выбирают Алексу и отказываются от попкорна в кино

Все британские газеты рассказывают о меняющихся вкусах британцев.

Раз в году офис национальной статистики публикует данные об "инфляционной потребительской корзине", которые отражают меняющиеся потребительские предпочтения жителей страны. Анализ потребительской корзины британцев ведется уже 70 лет.

Как пишут газеты, цифровая эра пошатнула даже такую незыблемую британскую ценность, как письменные приглашения и поздравительные открытки, отправляемые по почте.

Также британцы неуклонно сокращают потребление попкорна в кино и покупку чайных сервизов. Зато растет популярность травяного чая, приспособлений для домашней выпечки, деликатесов для собак и электрических зубных щеток.

Еще одна новость - бытовая цифровизация британцев, которые все больше покупают "умные динамики" с опцией голосовых помощников, и все меньше - домашние музыкальные системы hi-fi.

И статистики, и газеты отдельно отмечают, что в потребительской корзине британцев впервые за долгое время оказалась детская художественная литература.