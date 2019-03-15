Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В момент нападения в двух мечетях находилось около 500 человек

Как минимум 49 человек погибли в результате вооруженного нападения на две мечети в новозеландском городе Крайстчерч. Десятки тяжело ранены. Русская служба Би-би-си собрала все, что на данный момент известно о случившемся.

Когда и как это произошло?

На востоке Новой Зеландии, в городе Крайстчерч, неизвестные открыли стрельбу по людям, находившихся в двух мечетях.

Вооруженные люди вошли в мечети "Аль-Нур" и "Линвуд Масджид" около 13:45 по местному времени (04:45 по Москве), заблокировали выходы из зданий и открыли огонь по находившимся в мечетях людям.

Нападению подверглись мечеть "Аль-Нур" в центральной части города и мечеть в пригороде Линвуд.

В момент нападения в двух мечетях находилось около 500 человек.

Позже полиция обнаружила в припаркованных вблизи мечетей автомобилях несколько не приведенных в действие самодельных взрывных устройств.

Стрельба, открытая в двух мечетях, оказалась самой кровопролитной за всю историю Новой Зеландии.

Что известно о жертвах нападения?

Media playback is unsupported on your device "Таким взглядам не место в Новой Зеландии": что происходит в Крайстчерче после нападения

Жертвами нападения, по последним данным, стали 49 человек, еще десятки получили тяжелые ранения. Среди жертв нападения, по данным властей страны, много мигрантов, в том числе и беженцев.

"Крайстчерч стал для них домом. Для многих он не был местом рождения. Для многих Новая Зеландия стала выбором. Местом, куда они приехали и которому себя посвятили", - сказала премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

Позже выяснилось, что команда сборной Бангладеш по крикету входила в мечеть в тот самый момент, когда там началась стрельба.

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Все игроки остались целы и невредимы, хотя, как сообщил один из них, они испытали сильное потрясение. Запланированный матч с участием сборной отменен.

Репортер, сопровождающий приехавшую в город сборную Бангладеш по крикету, сообщил в "Твиттере", что он "убежал из мечети рядом с парком "Хагли", где была стрельба".

Что известно о нападавших?

Пока не ясно, сколько человек приняли участие в нападении. Задержаны три человека.

По данным полиции, обвинения в убийстве предъявлены одному из трех задержанных - мужчине в возрасте 26-29 лет. Всего первоначально было задержано четыре человека, но, как установила полиция, скорее всего, один из них не причастен к нападению.

В ходе полицейской операции конфискованы самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы. Судя по количеству обнаруженного оружия, говорят эксперты, нападение на мечети было тщательно подготовлено.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Все школы в Крайстчерче в пятницу были закрыты, сообщил комиссар местной полиции Майк Буш.

Очевидцы рассказали местным СМИ, что стрельбу по прихожанам мечети "Аль-Нур" открыл человек в военном камуфляже и шлеме, вооруженный автоматическим оружием. По всей видимости, он был один.

Вскоре после нападения в интернете появилось видео, снятое нападавшим на камеру, закрепленную на шлеме. На записи видно, что он был вооружен дробовиками и полуавтоматическими винтовками. Агенство Франс Пресс провело цифровую экспертизу видеозаписи и сообщает, что она подлинная.

"Полиции известно, что в интернете есть чрезвычайно жестокое видео, имеющее отношение к инциденту в Крайстчерче. Мы настойчиво призываем не распространять его. Мы работаем над тем, чтобы удалить это видео", - сообщила полиция Новой Зеландии в "Твиттере".

Сейчас в Новой Зеландии многие задаются вопросом о том, как службы безопасности не заметили подготовку столь серьезного нападения. Отмечается, что имена задержанных не значились в списках подозреваемых в терроризме.

Никакой информации о личности и мотивах участников нападения на вторую мечеть - "Линвуд Масджид" - пока нет.

Каковы возможные цели и мотивы нападавших?

Премьер-министр страны Джасинда Ардерн назвала нападение актом терроризма и беспрецедентным актом насилия в истории страны.

Как сообщается, один участник нападения - австралиец, который перед атакой написал некий манифест, выражающий ультраправые экстремистские, антииммигрантские взгляды. Автор манифеста утверждает, что ему 28 лет и что он является уроженцем Австралии.

"Это террористическая атака", - говорится в тексте манифеста.​ По данным СМИ, именно автор манифеста транслировал нападение на мечеть в интернете. В тексте он называет себя простым австралийцем из семьи с доходом ниже среднего.

Полиция Новой Зеландии подтвердила, что в числе задержанных есть гражданин Австралии, однако его имя не называется. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон также сообщил, что одним из нападавших на мечети в Крайстчерче был австралийцем, придерживающимся крайне правых взглядов. При этом Моррисон назвал своего соотечественника экстремистом и праворадикальным террористом.

На странице в "Твиттере", которая могла принадлежать подозреваемому, опубликованы фотографии оружия, которое он использовал. Оно выглядит так же, как дробовики и автоматы на видеозаписи стрельбы. Судя по фотографиям, перед нападением подозреваемый на разных языках написал на оружии и на магазинах с патронами даты крупных сражений мировой истории.

Что происходит в городе?

Все мечети в Новой Зеландии в настоящее время закрыты в целях безопасности.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В городе продолжается крупная операция с участием полиции и врачей

Полиция просит жителей города держаться подальше от района происшествия и по возможности не выходить на улицы.

Все школы в Крайстчерче в пятницу были закрыты, сообщил комиссар местной полиции Майк Буш.

Корреспондент Би-би-си в Новой Зеландии Ховард Гриффит сообщает, что в районе стрельбы проходит крупная операция с участием полиции и парамедиков.

Как сообщается, полиция также очистила Кафедральную площадь города, на которой тысячи детей участвовали в митинге, посвященном борьбе с глобальным потеплением.

Где еще были нападения на мусульман?

Атака в мечетях Крайстчерча стала самым кровопролитным нападением на мирных людей в истории Новой Зеландии. Это самое крупное нападение на мусульман, совершенное в странах, которые ООН характеризует как развитые.

Из событий последних лет с ним может сравниться только стрельба, открытая экстремистами в мечети в канадской провинции Квебек, но там число убитых было во много раз меньше - шесть.Массовые убийства молящихся в мечетях в XXI веке происходили в зонах военных конфликтов: в Ираке, Сирии, Центральноафриканской Республике, и совершались боевиками запрещенных в России и других странах организаций "Аль-Каида", "Исламское государство", а также другими исламистскими группировками.

В 2015 году серия нападений автоматчиков на мечети была совершена в двух городах Нигерии - Кукаве и Майдугури, они сопровождались также взрывами и атаками на жилые дома мирных граждан. Ответственность за них взяла на себя экстремистская группировка Боко Харам, запрещенная во многих странах, включая Россию. Жертвами этих атак стали около полутора тысяч человек.В ноябре 2017 года мишенью тщательно спланированного вооруженного нападения стала мечеть Аль-Равда в египетской провинции Северный Синай. Боевики, несшие флаги запрещенной организации ИГ, подъехали к мечети во время пятничной молитвы на четырех внедорожниках, после чего открыли огонь. Погибли более 230 человек.