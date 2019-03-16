Протесты "желтых жилетов" в Париже: новые столкновения с полицией

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Очередная акция протеста "желтых жилетов" в Париже вылилась в ожесточенные столкновения демонстрантов с полицией.

Утром в субботу у Триумфальной арки на восемнадцатую акцию движения "желтых жилетов" собрались несколько тысяч человек, они колонной прошли по центральным улицам города. Однако уже вскоре после старта акции протеста начались стычки с полицейскими.

"Желтые жилеты" начали бросать в полицейских камни и мусор. Полиция в ответ применила слезоточивый газ.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На восемнадцатую акцию движения "желтых жилетов" собрались несколько тысяч человек

Над площадью висел густой дым от шашек и файеров. Сообщается, что протестующие учинили разгром в пивном ресторане Fouquet's, где они разбили окна, перевернули стулья и опрокинули столики.

Также толпа разбила окна некоторых бутиков, расположенных в центре французской столицы. В том числе пострадали бутики марок Lacoste и Kenzo. В первом "желтые жилеты" разбили окна и выбросили манекены на улицу. Соседний киоск с газетами был подожжен протестующими.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер осудил действия протестующих и тех, кто "призывал к насилию и намерен сеять хаос в Париже". При этом министр потребовал от полиции принять соответствующие меры в ответ на "недопустимые действия" со сторны демонстрантов.

Пропустить Twitter пост , автор: @CCastaner Aucun doute permis : ils appellent à la violence et sont là pour semer le chaos à Paris.

Des professionnels de la casse et du désordre équipés et masqués ont infiltré les cortèges.

Ma consigne au @prefpolice : répondre avec la plus grande fermeté à ces attaques inadmissibles. pic.twitter.com/ihOzZRittU — Christophe Castaner (@CCastaner) 16 марта 2019 г.

По данным парижских СМИ, в ходе столкновений к полудню субботы были задержаны по меньшей мере 20 человек.

В преддверии очередной акции протеста "желтых жилетов" под особый контроль были взяты некоторые здания - в том числе Елисейский и Бурбонский дворцы.

В социальных сетях активисты называли акцию "Акт 18 - Ультиматум - Вся Франция в Париже". "Мы ставим ультиматум президенту Франции и правительству. Мы хотим, чтобы наши требования были выполнены [...] Мы начали свои выступления в середине ноября, и до сих пор мы не были услышаны. Единственным ответом было насилие со стороны полиции", - говорится в коммюнике организаторов акции.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Над площадью висел густой дым от шашек и файеров, сообщают корреспонденты

Протесты "желтых жилетов" продолжаются с середины ноября. Они начались с требований отменить повышение налогов на автомобильное топливо. Однако вскоре протестующие стали требовать и отставки президента страны Эммануэля Макрона. Одна из основных претензий протестующих - в том, что политическая элита отдалилась от проблем простых людей.

В декабре Эммануэль Макрон пошел на ряд экономических уступок, однако уже в новогоднем обращении его тон изменился. Макрон заявил, что правительство продолжит программу экономических реформ и "не будет давать никаких поблажек при обеспечении общественного порядка".

С начала акций "желтых жилетов" пострадали уже около 1000 полицейских. Митинги в Париже уже не раз выходили за рамки мирных акций, оборачиваясь вандализмом и погромами.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Список требований демонстрантов с начала проведения акций значительно расширился. Одно из главных требований на сегодняшний день - отставка президента страны Эммануэля Макрона

За все время акций десятки людей получили ранения. Некоторые получили и крайне серьезные увечья. С беспорядками также связаны по меньшей мере 10 случаев гибели людей.

Жером Родригес, ведущий активист движения "жилетов", получил серьезную травму глаза в январе и спустя неделю призвал посвятить акцию протесту против чрезмерной жестокости полиции.

"Они стреляют в население из боевого оружия, - сказал он. - Такой стала Франция сегодня? Мы просто хотим, чтобы у нас было что положить в холодильник, а в итоге остаемся без глаза".

Французская полиция применяет для разгона "жилетов" нелетальное оружие с пластиковыми и резиновыми пулями: согласно инструкции, такие пули не должны прорывать кожу и причинять раны. Однако на практике счет граждан, получивших серьезные ранения, идет на десятки.

1 февраля французский суд постановил, что полиция может и дальше применять травматическое оружие, потому что угроза беспорядков сохраняется.