Правообладатель иллюстрации YOUTUBE/IVIDEOS Image caption "Гурвинек" - российско-чешско-бельгийский анимационный фильм о приключениях десятилетнего мальчика в музее игрушек

Министерство культуры России обвинило продюсеров мультфильма "Гурвинек" в провале картины в прокате. Многие кинотеатры отказались показывать мультфильм после того, как минкульт по просьбе продюсеров "Гурвинека" не разрешил показывать в те же даты бельгийский анимационный фильм "Королевский корги".

"Продюсерских компетенций хватало на то, чтобы попросить у министерства адекватную поддержку", - заявила во вторник директор департамента кинематографии минкультуры Ольга Любимова (цитата по Интерфаксу).

По словам Любимовой, кинотеатры "устроили мультфильму темную".

"И это стало не частью продуманной рекламной кампании этого релиза, не изощренным пиаром, а настоящим, классическим провалом", - заявила чиновник. По ее словам, в министерстве в течение месяца просили продюсеров, дистрибьюторов, киносети найти компромиссное решение.

В конце февраля министерство культуры России уведомило российского прокатчика бельгийского мультфильма "Королевский корги" о необходимости перенести дату премьеры из-за выхода проекта с российским участием "Гурвинек. Волшебная игра".

Компания "Вольгафильм" планировала выпустить "Королевского корги" 7 марта, однако за неделю до этого прокатчик получил письмо от минкульта, в котором ведомство предложило ему выбрать другие даты премьеры - 21 марта или 4 апреля. Автором письма была Ольга Любимова.

Кинопрокатным сетям такой шаг со стороны минкульта не понравился. О бойкоте "Гурвинека" объявили Ассоциация владельцев кинотеатров и три киносети ("Синема стар", "Каро" и "Киномакс"): вместе они контролируют около 2000 кинозалов в стране и около 60% продаж кинобилетов, пишут "Ведомости".

До начала конфликта журнал "Бюллетень кинопрокатчика" прогнозировал, что мультфильм соберет в первые выходные проката не менее 25 млн рублей, в итоге проект собрал 15 млн рублей.

"Гурвинек. Волшебная игра" - российско-чешско-бельгийский анимационный фильм о приключениях десятилетнего мальчика в музее игрушек. Картина была произведена студией им. Горького, компанией "Киноатис" совместно с чешскими и бельгийскими кинокомпаниями при поддержке минкульта и государственного Фонда кино.

Скандал с "Паддингтоном"

Ранее минкульт неоднократно сдвигал даты проката иностранного кино ради отечественных фильмов и неизменно сталкивался с недовольством киносетей.

Самый громкий скандал разгорелся в январе прошлого года, когда Ассоциация владельцев кинотеатров обвинила ведомство в цензуре и "грубом вмешательстве" в хозяйственную деятельность из-за переноса премьер фильмов "Приключения Паддингтона-2" и "Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти".

При этом несколько деятелей российской киноиндустрии, в том числе режиссер Федор Бондарчук, выступили в защиту министерства культуры, отметив, что практика "раздвижки релизов" уже поспособствовала огромному успеху в прокате российских фильмов "Последний богатырь" и "Движение вверх".

В мае 2018 года минкульт снова решил прибегнуть к этой практике. Тогда прокатчикам было предложено сдвинуть даты показа канадско-американского мультфильма "Распрекрасный принц", которые пересекались с выходом российского анимационного фильма "Садко" кинокомпании СТВ.