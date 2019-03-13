Совет Федерации отклонил закон, запрещающий мини-отели в жилых домах

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Совет Федерации отклонил принятый Госдумой законопроект, запрещающий размещать хостелы и мини-отели в жилых домах выше первого этажа. Документ отправлен на доработку согласительной комиссии.

На вето сенаторов очень надеялся бизнес, который предупреждал депутатов: если закон примут, хостелы уйдут в подполье, а многим туристам будет негде жить.

Еще до того, как состоялось голосование в Совете Федерации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что нижняя палата будет готова преодолеть вето. При этом Госдума готова обсуждать пересмотр сроков вступления закона в силу, сказал он.

Как отклоняли

Верхняя палата российского парламента редко отклоняет законопроекты. Большой резонанс получило только противостояние с Госдумой из-за закона о запрете контактной притравки животных.

Председатель комитета по федеративному устройству Олег Мельниченко выступил в поддержку закона и рекомендовал его принять. Возражения были у комитета по социальной политике. Его председатель Валерий Рязанский указывал на недостаток мест в гостиницах. По его словам, он запрашивал данные сервиса Booking.com, которые показали, что Петербурге глубина бронирования уже достигает июля-августа.

Против высказался и представляющий аннексированный Россией Крым сенатор Сергей Цеков. "Данный закон вызвал резко негативную реакцию в Крыму", - сказал он.Спикер Валентина Матвиенко пояснила, что сенаторы поддерживают закон концептуально, но выступают против его немедленного принятия, поскольку это создаст проблемы для малого бизнеса.

Один из авторов закона Галина Хованская в свою очередь напомнила сенаторам, что в первом чтении законопроект о запрете мини-отелей в жилых домах был принят еще четыре года, а после этого завис. Принят при поддержке президента, подчеркивала депутат Хованская.

После нескольких минут выступления ее прервала Матвиенко и предложила создать комиссию, которая приняла бы решение отсрочить вступление закона в силу до 2020 года, чтобы дать возможность "цивилизованно закрыть" этот бизнес.

Хованская не соглашалася. "И не надо спекулировать Крымом. Крымчане как сдавали помещения по договору найма, так и продолжат сдавать", - сказала она.

Что сказано в законе

Закон, принятый Госдумой в третьем чтении 6 марта, предполагает внесение поправки в Жилищный кодекс. В них сказано, что "жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг".

Согласно закону, хостел или мини-отель в многоквартирном доме могут работать только в том случае, если помещение, в котором они находятся, переведут в категорию нежилого. Это означает, что у него как минимум должен быть отдельный вход.

Под запрет попадут все типы так называемых "малых средств размещения" - хостелы, мини-отели и апартаменты. При этом в Санкт-Петербурге, например, очень многие мини-отели, востребованные туристами, располагаются выше первого этажа - в бывших коммунальных квартирах.

Что говорили авторы законопроекта

Депутат Хованская во время его первого чтения в 2016 году зачитывала обращения жителей домов из Москвы и Петербурга, в которых располагались хостелы, с жалобами на табачный дым, шум, клопов и тараканов.

Второе и третье чтение состоялись только спустя почти три года - законопроект надолго завис в Госдуме.

Выступая в нижней палате парламента на прошлой неделе, Хованская привела новый аргумент в поддержку запрета: по ее информации, большинство хостелов в жилых помещениях не платят налоги и не регистрируются официально.

Что думает бизнес

В Петербурге около 7 млн человек ежегодно пользуются услугами "малых средств размещения" (МСР), в Москве - 10 млн, говорил Би-би-си член правления Лиги хостелов Евгений Насонов. По его убеждению, закон будет выталкивать бизнес в тень.

Невозможно запретить услугу, когда ей пользуется такое количество людей, уверен Насонов. После прохождения закона через Госдуму он выражал надежду на то, что Совет Федерации отклонит его.

"Законопроект должен пройти еще Совет Федерации. Мы не знаем, как он пройдет, там возможны разные неожиданности, так как многие члены Совфеда вносили поправки в проект", - говорил он Би-би-си.

Глава петербургского отделения Лиги хостелов Алена Енова рассказывала РБК, что запрет ставит под угрозу работу "всего сегмента малых средств размещения (МСР), в том числе хостелов, мини-отелей и апартаментов". "80% МСР находятся в жилом фонде", - говорила она.

По данным компании 2ГИС, в Москва есть 719 хостелов, в Петербурге - 379 хостелов, в Казани - 106. Больше половины (53%) хостелов в крупных городах находятся в жилых домах, в Петербурге 77% хостелов окружены квартирами, говорится в исследовании 2ГИС.

Для владельцев объектов в жилых домах оставили в проекте закона возможность легально работать в формате посуточной сдачи жилья, рассказывал руководитель управляющей компании Hotel Consulting Роман Сабиржанов.

"Что сейчас сделают владельцы объектов? Они снимут вывески "Хостел" и "Гостиница", перестанут проходить классификацию и получать паспорта безопасности, - считает Сабиржанов. - Государство будет меньше контролировать эту сферу".

"Мы собирали подписи, сообщество сплотилось вокруг этого законопроекта, - говорил Би-би-си совладелец петербургского хостела Soul Kitchen Сергей Сорокин. - Но депутаты просто не хотели нас слушать. Для них малый бизнес - это недоразумение, а не деньги для бюджета. Скорее, таракашки, которые мешают жить. И наш рынок очень пострадает".

Как готовилось вето

Накануне стало известно, что надежды бизнеса на Совет Федерации могут оправдаться. Источники информационных агентств сообщали, что верхняя палата парламента может отклонить принятый Госдумой закон о хостелах и мини-отелях.

При обсуждении повестки пленарного заседания возникла дискуссия, подтверждала сенатор Елена Мизулина. "Я считаю, что его [законопроект] надо отклонять", - сказала она (цитата по Интерфаксу).

Отклонить законопроект рекомендовал и комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Однако он не считается профильным в этой области. Профильный - комитет по федеративному устройству и региональной политике - рекомендовал одобрить законопроект.

Доработать проект закона рекомендовал и комитет по социальной политике. Хостелы из жилых помещений нужно убирать, но если принять закон в нынешнем виде, то можно потерять "достаточно большое количество рабочих мест", говорил глава комитета Рязанский.

"Мы потеряем достаточно большое количество мест размещения туристов в экономклассе, и это при том, что мы активно развиваем туристический бизнес. Еще один риск связан с тем, что многие хостелы просто уйдут в тень", - соглашался с бизнесом сенатор Рязанский.

"Цель закона правильная - защита прав жильцов, - цитировала зампреда комитета Игоря Фомина "Российская газета". - Проблема в том, что сегодня в стране более двух тысяч хостелов, часть из них уже прошли классификацию, они соответствуют установленным правилам. Срок вступления закона в силу - 10 дней. Как они успеют пройти процедуру перевода помещения из жилого в нежилую, непонятно".

После критики в Госдуме согласились, что вопрос о сроках вступления закона в силу можно обсуждать.

"Если сроки разумные, конечно, мы будем обсуждать это с ними. Мы за поиск какого-то нормального решения, - сказал журналистам вице-спикер Толстой. - Но если нам предлагается пересмотреть суть закона, этого мы делать не будем. Будем голосовать", - добавил он, имея в виду возможность преодоления вето.

Какие еще законы отклоняли сенаторы

Совет Федерации редко отклоняет законы, принятые Госдумой.

В конце 2017 года сенаторы отклонили закон о запрете контактной притравки животных. Он вводил запрет на контактные притравочные станции, где охотничьей собаке дают напасть на привязанную или раненую дичь.

В Совете Федерации сочли, что введение запрета на прямой контакт охотничьих собак с животными может навредить охотничьей отрасли. В итоге пришлось создавать согласительную комиссию, после чего Госдума повторно приняла законопроект в исправленном виде.

В декабре 2017 года Совет Федерации отклонил принятый Госдумой закон о запрете рекламы на платежках ЖКХ. Спикер Валентина Матвиенко назвала эту инициативу "чушью". После этого согласительная комиссия выработала компромиссный текст законопроекта (запрет не будет касаться социальной рекламы и справочно-информационных сведений), и только тогда верхняя палата одобрила закон.

В январе 2019 года Совет Федерации отклонил законопроект о расширении перечня данных, которые обязаны публиковать юридические лица.