Сенатора Арашукова отстранили от должности. Ему назначили пособие

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Басманный суд Москвы временно отстранил Рауфа Арашукова от должности члена Совета Федерации. Это произошло через полтора месяца после его ареста по обвинению в организации убийства и участии в преступном сообществе.

Как уточнили в пресс-службе суда, таким образом суд удовлетворил ходатайство следователя, который отмечал, что Аршуков мог использовать свою должность для угроз свидетелям и потерпевшим.

Адвокат отстраннного сенатора Анна Ставицкая назвала решение суда бессмысленным, так как, по ее словам, Арашуков все равно находится под стражей, откуда никакого давления оказать не может.

"Никаких доводов, которые необходимы с точки зрения закона, следователь не привел", - сказала Ставицкая агентству РИА Новости.

В пресс-службе Совета Федерации сообщили, что Арашукову после решения суда было назначено ежемесячное государственное пособие в размере прожиточного минимума.

Размер выплат в ведомстве не уточнили. В республике Карачаево-Черкесия, которую представлял Арашуков в верхней палате парламента, прожиточный минимум составляет 9836 рублей, в Москве - 18781 рубль.

Череда арестов

32-летний Рауф Арашуков был задержан утром 30 января прямо во время заседания Совета Федерации после выступления генпрокурора Юрия Чайки.

Арашукову было предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе, он также обвиняется в двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений и давлении на свидетеля.

Позднее в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора - Рауль Арашуков. Он стал фигурантом дела о хищениях у "Газпрома" на сумму 30 млрд рублей и о создании преступной группы.

Параллельно был арестован его племянник Руслан Арашуков (гендиректор компаний "Газпром газораспределение Астрахань" и "Газпром межрегионгаз Астрахань"), проходящий по тому же делу.

В начале сентября 2018 года стало известно, что три человека, арестованные в Карачаево-Черкесии по делу о заказных убийствах, на допросах дали показания о причастности к ним сенатора Рауфа Арашукова. Представитель Арашукова называл эти обвинения безосновательными.

Кроме того, в конце сентября прошлого года РБК сообщал, что в отношении Арашукова расследуется уголовное дело в Объединенных Арабских Эмиратах. По данным издания, его заподозрили в фальсификации документов о виде на жительство, что позволило ему стать членом Совета Федерации.