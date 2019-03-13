Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Премьер-министр Тереза Мэй сама обещала проголосовать за запрет на выход из ЕС без соглашения. Но депутаты сделали запрет более жестким, чем предлагала премьер.

Британская Палата общин большинством голосов запретила правительству выводить страну из Евросоюза без какого-либо соглашения. Теперь Британия готовится отложить выход из Евросоюза, который должен был состояться 29 марта.

При этом депутаты нанесли правительство Терезы Мэй еще одно поражение: кабинет предлагал исключить возможность выхода без соглашения только конкретно 29 марта, но Палата общин проголосовала за поправку, запрещающую выход без соглашения вообще когда-либо.

Эта важная поправка была принята большинством всего в четыре голоса: 312 против 308. Она не имеет силы приказа для правительства, но очень важна политически, как индикатор воли парламента.

"Юридически, по умолчанию, вероятность выхода без соглашения сохраняется [...] если только не будет достигнута какая-либо иная договоренность", - сказала Тереза Мэй после голосования.

Премьер-министр сказала, что теперь перед парламентом стоит выбор: все-таки одобрить дважды отвергнутый вариант соглашения о выходе, довести дело до второго референдума - который, по мнению Мэй, подорвет доверие народа к демократическим институтам - или же добиваться соглашения с ЕС на новых условиях.

За отредактированное таким решительным образом постановление в итоге проголосовал 321 депутат, против - 278.

В тексте постановления, внесенного правительством, говорилось, что парламент отвергает возможность выхода 29 марта без соглашения, но при этом констатирует, что "возможность выхода без соглашения по умолчанию остается в силе, если Палата общин и ЕС не ратифицируют какое-либо соглашение".

Итоги голосования в среду были вполне ожидаемы: большинство депутатов Палаты общин, в том числе членов правительства, считают, что "обвальный" выход из ЕС несет слишком большие риски для экономики страны.

Теневой министр по делам "брексита", лейборист Мэтью Пенникук в завершение дебатов в среду сказал, что возможный ущерб от выхода из ЕС трудно переоценить.

"Это будет равноценно национальной катастрофе", - заявил Пенникук.

Наиболее решительные сторонники разрыва с ЕС, впрочем, доказывают, что никакой катастрофы не будет - будут лишь кратковременные трудности, но затем британская экономика, освобожденная от общеевропейских тарифов нормативов, расцветет.

Дальше - просьба об отсрочке

Накануне парламент во второй раз отверг проект соглашения о выходе, составленный правительством Терезы Мэй и Евросоюзом.

В четверг в Палате общин планируется провести голосование по вопросу об отсрочке "брексита", а именно, одобрить поручение правительству просить Евросоюз о переносе дня выхода Британии с 29 марта на более поздний срок.

ЕС может дать ответ на эту просьбу уже 21-22 марта - в эти дни пройдет очередной саммит Евросоюза.

Многие высокопоставленные политики Евросоюза неоднократно заявляли, что готовы дать Британии отсрочку, но хотели бы понять, зачем именно она ей нужна - то есть, с какими новыми предложениями Лондон приедет на новые переговоры.

До сих пор исходная позиция Лондона, как ее сформулировала Тереза Мэй - это выход Британии из единого рынка ЕС (чтобы иметь возможность ограничить иммиграцию из Евросоюза), из таможенного союза и выход из-под юрисдикции люксембургского Европейского суда.

Для того, чтобы попытаться сформулировать новую позицию, некоторые британские депутаты предлагают позже, после получения отсрочки, вынести на поочередное голосование в Палате общин несколько вариантов будущих отношений с Евросоюзом.

Источники в Консервативной партии не исключают, что правительство Мэй, попросив ЕС об отсрочке, просто снова вынесет на голосование все тот же, дважды отвергнутый проект соглашения о выходе.

Не исключено, что в конце концов нужное число депутатов Палаты общин поддастся - и проект пройдет.

В этом случае все будет относительно просто: Британия формально выйдет из ЕС, но фактически почти все останется по-прежнему, потому что по соглашению тут же начнется переходный период до конца 2020 года.

В течение этого периода Британия лишается представительства и права голоса в органах власти ЕС, но полностью сохраняет все остальные права и обязанности члена Евросоюза.