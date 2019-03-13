СМИ России: Путин едет в Крым на "5-летний юбилей"

В обзоре российских газет 13 марта:

РБК: Путин едет в Крым во время избирательной кампании на Украине

Президент России Владимир Путин запланировал поездку в Крым "на пятилетие присоединения", об этом РБК рассказали три близких к администрации президента источника. Поездка уже стоит в графике главы государства, уточнили два собеседника.

Празднования в Крыму и Севастополе начнутся 15 марта, а 18-го ожидается визит Путина. В этот день в 2014 году в Кремле был подписан договор о вхождении в состав России республики Крым и Севастополя.

16 марта, в день крымского референдума, пройдет мотопробег "Ночных волков" по маршруту Симферополь-Севастополь-гора Гасфорта, на которой состоятся флешмоб и концерт.

На 17 марта намечено присвоение аэропорту Симферополя имени художника Ивана Айвазовского, а на 18-е - праздничные мероприятия в Ялте ("Народный забег" на 2019 метров) и Симферополе (концерт с участием звезд российской эстрады).

Для праздника управление делами госсовета Крыма объявило ряд электронных закупок на общую сумму более 3,2 млн руб.

Самые крупные из контрактов: на закупку подарочных женских и мужских часов со стразами и маркировкой "От председателя государственного совета республики Крым" (632,8 тыс руб.).

На втором месте - контракт на заготовку срезанных цветов и букетов к празднованию. За розы, хризантемы и гвоздики крымские власти заплатят 627 тыс руб. Также госсовет планирует закупить подарочные матрешки и медали.

Если поездка Владимира Путина в Крым состоится, она будет носить подчеркнуто деловой и рабочий характер, связанный с обсуждением перспектив и программ развития полуострова, считает председатель совета директоров Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Дмитрий Бадовский.

"Сегодня для общественного мнения нахождение Крыма в составе России - скорее безусловная данность, нормальное положение вещей", - говорит он.

"Пятилетний юбилей присоединения Крыма к России" приходится на период финала президентской избирательной кампании на Украине, и это следует учитывать, указывает Бадовский.

"На этом фоне уверенное спокойствие и акцент на решении самих крымчан также важны", - считает эксперт.

"Ведомости": силовикам добавят значимости

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, разрешающий Следственному комитету России (СКР) создание экспертных подразделений и проведение судебных экспертиз.

"Ведомости" пишут, что документ был рассмотрен в парламенте рекордно быстро, всего за несколько часов, и внесен в план на апрель.

Законопроект разрешает СКР проводить наиболее распространенные виды технических экспертиз, в списке только судебно-медицинской экспертизы. На СКР возлагается и обеспечение законности при экспертизе.

"Сейчас таким правом обладают МВД, ФСБ и другие правоохранительные структуры", - сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев: появление такого же права у СКР существенно сократит сроки следствия и содержания обвиняемых под стражей.

По мнению Павла Чикова из Международной "Агоры", законопроект свидетельствует о явном усилении СКР.

СКР зависел от смежных ведомств: за судмедэкспертизой надо было обращаться в Минздрав, за криминологической - в МВД.

А тот, кто контролирует эксперта, контролирует и результат дела, считает Чиков: например, из 60 уголовных дел, возбужденных против медиков в Татарстане, в суд пошли два, остальные блокированы.

Судя по всему, СКР хочет под видом оптимизации исключить любые ситуации, когда необходимо взаимодействие со смежными ведомствами и госструктурами, что существенно упростит работу по уголовным делам, полагает Дмитрий Горбунов из юридической компании "Рустам Курмаев и партнеры".

Адвокатское сообщество сомневается в объективности экспертов, которые находятся в структуре самого следственного органа.

Политолог Николай Петров напоминает о споре генпрокурора Юрия Чайки и председателя СКР Александра Бастрыкина о судебно-медицинских экспертизах.

"Тактика президента простая, - объясняет Петров, - он их стравливает, но следит, чтобы никто не брал верх".

Радикально законопроект ничего не изменит, поскольку у СКР уже есть подобные структуры, считает Петров.

Внесение президентом этого законопроекта поднимает акции не столько Бастрыкина, сколько директора ФСБ Александра Бортникова, полагает политолог Евгений Минченко: "Складывается впечатление, что СКР и ФСБ очень плотно работают тандемом, где ФСБ выглядит старшим партнером".

Минченко напоминает, что силовые структуры - это личная сфера особого внимания и интереса президента, и именно поэтому нет фигуры главного силовика. Конкуренция силовых структур поощряется, потому что их ресурс опасно концентрировать в одних руках, заключает эксперт.

"Ведомости": очередная попытка Навального

Политик Алексей Навальный вновь проведет съезд своей партии "Россия будущего", пишут "Ведомости".

Съезд пройдет 28 марта в Калужской области и будет совмещен со "Штабиконом" - съездом участников штабов Навального, рассказал соратник Навального Леонид Волков.

По его словам, с членами штабов обсудят проекты "Умное голосование" и "Профсоюз Навального".

"С вероятностью 99% мы опять получим отказ [в регистрации партии] по беспределу, но мы считаем важным продолжать эти попытки. Это правильно и с моральной точки зрения, и с практической - для будущих процессов в Европейском суде по правам человека", - говорит Волков.

"России будущего" Минюст уже дважды отказывал в регистрации. До этого Навальному так и не удалось зарегистрировать Партию прогресса, а год назад это название взяла себе партия "Гражданская позиция", которая входит в пул политтехнолога Андрея Богданова.

Ранее "Родная страна", еще одна из партий Богданова, переименовалась в "Народный альянс" - под этим названием Навальный впервые пытался создать партию.

Очередная попытка Навального провести съезд партии обусловлена ситуацией внутри оппозиции, считает политолог Александр Пожалов: "Это способ снять претензии к себе со стороны оппозиции. Только что Дмитрий Гудков провел съезд "Гражданской инициативы", чтобы выполнить требования Минюста по регистрации названия "Партия перемен". "Открытая Россия" объявила о планах официальной регистрации в качестве общероссийского движения. Навального же регулярно критикуют за то, что он не стремится участвовать в системных формах политической борьбы и не дает своим сторонникам возможностей для легального участия в выборах".

Новая попытка зарегистрировать партию должна показать, что Навальный тоже стремится к системным формам политической борьбы, считает эксперт.

"Коммерсант": контроль над пищевиками будут ужесточать

Массовая вспышка дизентерии в московских детских садах в конце 2018 года может привести к ужесточению контроля за поставками продуктов в госучреждения социальной сферы по всей стране.

"Коммерсант" пишет, что подготовить соответствующие предложения вице-премьер Алексей Гордеев уже поручил Минсельхозу, Роспотребнадзору и другим ведомствам.

Участники рынка считают дополнительные меры регулирования излишними и опасаются, что они могут привести к росту издержек и уходу с рынка средних и мелких поставщиков.

Тема качества продуктов, поставляемых в госучреждения, активно обсуждается с декабря 2018 года, когда стало известно о массовой вспышке дизентерии в московских детских садах.

По данным Роспотребнадзора, в семи учреждениях было выявлено 127 случаев кишечной инфекции, в том числе 57 случаев дизентерии. Причиной мог быть творог, произведенный липецким ООО "Чаплыгинмолоко", предполагали в ведомстве.

Поставкой продукции для детских садов занимался комбинат питания "Конкорд" Евгения Пригожина.

В начале февраля в компании заверили, что никаких юридических отношений с "Чаплыгинмолоко" не имеют, а в конце того же месяца в комбинате заявили о готовности начать выплаты компенсаций пострадавшим.

Заместитель председателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов признает, что проблема качества продуктов в организациях социальной сферы существует.

Как правило, речь идет о нарушениях условий хранения и маркировки и отсутствии сопроводительных документов.

Собеседник в пищевой компании утверждает, что крупные поставщики продуктов в госучреждения сами проходят все необходимые исследования в аккредитованных лабораториях, на что тратят более 10 млн долларов в год.

Собеседник опасается, что новые меры контроля в несколько раз увеличат расходы.

Что еще почитать:

Статистика реальных доходов населения остается проблемой для правительства и загадкой для экономистов. Росстат может пересмотреть методику расчета реальных доходов россиян, пишет "Коммерсант". https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/03/12/796242-rosstat-mozhet-peresmotret-metodiku-rascheta-dohodov-rossiyan

В гостинице при московском рынке работал китайский "расчетный центр" с оборотом в десяток миллионов долларов в день. "Независимая газета" рассказывает подробности работы нелегалов и сообщает об облаве, которую провели оперативники ФСБ и УБЭП. https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/03/13/79856-pod-kryshey-druzhby

Военные заводы помогут попавшим под санкции "Роснефти" и "Газпрому". Энергетики рассчитывают на оборудование "нормальное, как за границей", а не "в виде танка", подробности рассказывает РБК. https://www.rbc.ru/business/12/03/2019/5c80c1099a79470fb62ec391?from=center

Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си