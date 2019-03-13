Пресса Британии: газ как политическое оружие Путина в Европе

В обзоре британской прессы:

Европе нельзя полагаться на российский газ

Зависимость Европы от российского газа сопряжена со значительными рисками, пишет в Financial Times посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд.

В Европе обсуждают целесообразность инвестирования миллиардов евро в поддерживаемую Россией газовую инфраструктуру, в которую входит газопровод "Северный поток-2".

Вкладывать в это средства не нужно, считает Сондленд. В этом нет необходимости: уже существуют альтернативные поставки по доступным ценам, и их все больше и больше - в том числе из стран восточного Средиземноморья, Каспийского моря и из США, пишет автор, и добавляет, что у ЕС есть уникальный шанс ослабить энергетическую хватку России на некоторые части Европы.

"Пять лет назад Россия незаконно вторглась в Крым, из-за чего в Европе возникли опасения о вероятности прекращения поставок газа, который идет через Украину, как это произошло в 2006 и 2009 годах. После этого тревожного звонка Европейская комиссия призвать отрасль диверсифицировать источники поставок, поставщиков и маршруты", - отмечает Сондленд.

Но Россия по-прежнему остается основным поставщиком природного газа в Европу. И это положение лишь усилилось после вторжения. Объемы поставок увеличились с 30% (от всего импортируемого ЕС газа) в 2014 году до 37% за 2018 год.

Если Европа допустит появление новых российских газовых артерий в самом сердце континента, она получит троянского коня.

Если система будет построена, новые трубопроводы позволят Москве притворить в жизнь публичные угрозы о прекращении транзита газа через Украину, что разорвет жизненно важное связующее звено между этой страной и Западом.

Если Газпром сможет обходиться без Украины, это не только наделит Москву значительными рычагами влияния, но и вновь сделает Запад уязвимым в том, что касается внезапного прекращения поставок в предстоящие зимние периоды, считает автор.

Хорошая новость заключается в том, что Европа не обязана принимать неразумное и ненужное решение и зависеть от президента России Владимира Путина ради того, чтобы в домах был свет.

Существуют и другие надежные и конкурентоспособные источники сжиженного природного газа. У ЕС есть и собственные источники добычи газа, о чем свидетельствует недавнее открытие нового месторождения у берегов Кипра, пишет американский посол.

США могут играть важную роль в этом процессе. Сейчас это мировой лидер в добыче нефти и природного газа. По оценке министерства энергетики США, к концу 2019 года страна может стать третьим по величине экспортером сжиженного природного газе, уступая лишь Катару и Австралии.

"Однако аргумент, согласно которому США выступают против российских трубопроводов лишь для того, чтобы увеличить экспорт своего газа в Европу, ошибочен. После окончания холодной войны наша поддержка европейской энергетической безопасности стала отличительной чертой трансатлантических отношений", - заверяет Сондленд.

Сейчас ЕС предстоит принять одно из важнейших геостратегических решений этого поколения: как будут отапливаться дома и электростанции. США являются солидным и надежным партнером, тогда как вложение средств в дальнейшую энергетическую зависимость Европы от России лишено какого-либо смысла.

Путин использует энергию как политическое оружие. ЕС не следует полагаться на версию злодея Гарри Поттера лорда Волан-де-Морта с голым торсом в качестве поставщика, даже если его газ немного дешевле. Есть варианты и получше, резюмирует американский посол в ЕС.

Трамп, будь более дерзким с Россией в Венесуэле

Дональду Трампу следует быть более дерзким в своих действиях в Венесуэле в противостоянии там с Россией, пишет обозреватель Times Роджер Бойес.

США и Россия всячески пытаются получить преимущество в стране, которая неумолимо скатывается в хаос. Из-за преступной халатности диктатуры Николаса Мадуро Венесуэла стала самым вероятным местом открытой конфронтации между Вашингтоном и Москвой.

Чтобы избежать усугубления конфликта, разрешить который будет затем крайне сложно, обе стороны ведут хитроумные психологические операции.

Но существует реальная угроза, что эти закулисные игры крупных держав дадут сбой, и Мадуро устроит кровавую бойню, а некогда зажиточное государство погрузится в огненную пучину, пишет журналист.

Дональд Трамп вполне обоснованно призвал Мадуро уйти в отставку. Но США уже не в состоянии добиться цели простым назначением своего человека главой другой страны, по размеру вдвое превышающей Ирак.

Венесуэла - это не Панама и не Гренада. Начнем с того, что численность ее армии превышает 360 тыс. человек. Вместо этого Вашингтон прибегает к тактике запугивания людей, поддерживающих Мадуро, особенно, высокопоставленных военных, чтобы в результате они примкнули к главе оппозиции Хуану Гуайдо, объявившему себя президентом страны.

Все это содержит признаки американской психологической войны. На фото с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном была замечена записка с надписью "5 тыс. солдат в Колумбию".

Нескрываемая попытка заманить на свою сторону военных дезертиров, попытка заставить венесуэльских генералов делать выбор, поставляя американскую гуманитарную помощь через границу.

Были введены новые санкции, цель которых - отпугнуть российские энергетические компании от страны. А теперь в Венесуэле происходят повсеместные отключения электроэнергии, взрываются электрические подстанции, из-за чего останавливается экспорт нефти и возникает дефицит воды и топлива.

Это может быть результатом постоянного недофинансирования или киберсаботажа США. Возможно, прелюдией к смене режима, полагает Бойес.

Другими словами, это зеркальное отображение действий Москвы. Она взломала эстонскую электросеть в 2007 году, а затем сделал то же самое на Украине в 2015 году.

Теперь она предоставляет Мадуро специалистов по кибербезопасности и направляет в страну наемников из группы Вагнера для защиты Мадуро от похищения, пишет газета.

По мере того, как американское посольство пустеет, чтобы не допустить ситуации, когда люди могут стать заложниками режима, российское посольство наполняется сотрудниками ГРУ, продолжает обозреватель Times. Они только что участвовали в грязной войне, чтобы оставить у власти Асада, теперь же в их помощи нуждается Мадуро, пишет автор.

Власть Мадуро висит на волоске, но он по-прежнему в состоянии дать серьезный отпор. Но ни гибридная война, ни вторжение не являются выходом из ситуации.

Создание ситуации, когда детям отключают аппараты жизнеобеспечения, а люди вынуждены употреблять воду из грязных рек из-за неработающих насосов выйдет боком США. Латинская Америка устала от Мадуро, но Трамп лишится там поддержки, если сложится мнение о том, что от тайной кибервойны страдает мирное население.

Переманить армию на свою сторону будет не так просто, как считает команда Трампа. Высшие ее чины владеют телеканалом, банком, строительной группой, они связаны с государственной нефтяной компанией. Если Мадуро лишится власти, они потеряют все, отмечает обозреватель Times.

Однако разрушение общества и эффект гиперинфляции серьезно повлияли на мнение младших офицеров и военных, проходящих службу по призыву. Гуайдо стремится заручиться их поддержкой. Если многие из них захотят сложить оружие, то, возможно, гражданской войны удастся избежать.

Вероятным выходом из ситуации могла бы стать некая коалиция под руководством Гуайдо с участием профессионалов-управленцев, чиновников, поддерживающих проведение реформ и экономистов-модернизаторов.

При содействии Запада необходимо будет разработать план, который позволит отказаться от регулирования цен, прекратить государственную экспроприацию, начать бороться с проблемой бедности и призвать к ответу в независимых судах коррупционеров, считает автор.

Венесуэле потребуется поддержка международных финансовых институтов. Доллары будут нужны для поддержки экономики, а не для обогащения приближенных Мадуро.

Трампу необходимо будет утвердить план по списанию задолженности страны. США это обойдется недешево, потребуется политическая воля. Но это даст возможность обойтись без крови, без вторжения и долгого противостояния с Россией, полагает Бойес.

Клептократия Россия не в состоянии помочь Венесуэле стать успешной страной, но это под силу Западу. Если Москва хочет и дальше помогать никчемному диктатору, то пусть она выделит ему небольшую уютную квартиру в Сибири, откуда он больше не сможет вредить своему народу, подытоживает обозреватель.

Министра кабинета Тэтчер не взяли в Москву из-за подозрений в педофилии

Один из ближайших сторонников Маргарет Тэтчер не был включен в государственную делегацию в СССР, потому что его "влечение к мальчикам" сделало бы его легкой добычей для шантажа КГБ, пишет Times со ссылкой на материалы официального расследования.

Сэр Питер Моррисон, занимавший должность младшего министра энергетики, должен был отправиться в Москву в 1987 году, но было решено, что из-за обвинений в педофилии и пристрастии к алкоголю его поездка была бы сопряжена с рисками.

Согласно документам, предоставленным независимой комиссии по расследованию сексуального насилия по отношению к детям, существовали опасения о том, что слухи о Моррисоне могли быть известны русским, и существовала вероятность, что его могли скомпрометировать, пишет издание.

Во время поездок Моррисона в Москву его всегда сопровождали другие люди. Аналогичные опасения у британских властей возникли и относительно его поездок в Китай. Питер Моррисон скончался в 1995 году,

Документы правительства и МИ-5 в отношении Моррисона были преданы гласности в ходе расследования реакции властей на обвинения в растлении детей. Согласно показаниям свидетелей, премьер-министру Маргарет Тэтчер не менее трех раз докладывали о вероятном интересе Моррисона к детям, пишет издание.

Обзор подготовил Геннадий Алашеев, BBCRussian.com