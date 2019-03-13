Власти Британии оплатят адвокатов солдатам, участвовавшим в "Кровавом воскресенье"

Правообладатель иллюстрации PA Image caption В 1972 году британские военные открыли огонь по демонстрантам

Министерство обороны Британии подтвердило, что оплатит адвокатов всем военным, против которых подадут иски в связи с так называемым "кровавым воскресеньем" - убийством 13 безоружных демонстрантов десантниками в 1972 году.

Министерство обороны сделало это заявление в разосланном ветеранам письме, подписанном министром обороны Гэвином Уильямсоном. Копия письма есть в распоряжении Би-би-си.

В документе говорится, что всем военнослужащим, в отношении которых проводит расследование полиция Северной Ирландии, будет оказана юридическая поддержка - равно как и солдатам, которым возможно придется участвовать в возможных расследованиях в будущем.

Для военнослужащих планируют нанять адвокатов из независимых юридических контор. В каждом случае юристы будут представлять интересы конкретного ветерана, а не министерства обороны, подчеркнули в письме.

Потенциально обвиняемыми по делу могут стать 18 десантников в возрасте от 60 лет. О том, что им могут предъявить обвинения в убийстве, стало известно в начале марта. В четверг, 14 марта, прокуратура должна принять окончательное решение по поводу того, будет ли она это делать.

Многие считают, что из военнослужащих делают "козлов отпущения", а за стрельбу по демонстрантам должны понести ответственность люди, командовавшие операцией 30 января 1972 года.

В тот день солдаты 1-го батальона Парашютного полка Великобритании открыли огонь по участникам марша в защиту гражданских свобод в Лондондерри, убив 13 человек.

К марту 1972-го обстановка в Северной Ирландии обострилась настолько, что по решению Лондона ее премьер Брайан Фолкнер был смещен, а деятельность парламента в Белфасте приостановлена.

В Северной Ирландии ввели прямое правление из Лондона, которое продлилось несколько десятилетий. Эксперты признают, что расстрел толпы поспособствовал притоку новых сил в Ирландскую республиканскую армию (ИРА).

В 1974 году министерство обороны выплатило небольшие суммы семьям погибших, не признавая при этом своей ответственности. В 2010 году по итогам расследования, которое обошлось британской казне в 195 миллионов фунтов, занимавший пост премьера Дэвид Кэмерон извинился перед всеми пострадавшими.