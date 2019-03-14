В России завели второе дело за участие в "нежелательной организации"

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Против бывшего координатора движения "Открытая Россия" в Екатеринбурге Максима Верникова возбудили уголовное дело об участии в деятельности организации, признанной нежелательной на территории России. Это второе дело, возбужденное по данной статье.

В "Открытой России" сообщили, что в рамках уголовного дела у Верникова прошел обыск, после которого активиста вместе с адвокатом увезли на допрос в Следственный комитет.

Информацию о возбуждении дела по статье о деятельности "нежелательной организации" подтвердили "МБХ медиа" в управлении СКР по Свердловской области.

Сам Верников сообщил изданию, что в ходе обыска у него изъяли макбук и смартфон.

Он также подчеркнул, что еще в декабре перестал быть координатором "Открытой России", а в феврале полностью вышел из движения, покинув его региональный совет. Сейчас Верников работает главным редактором корпункта "Урал МБХ медиа".

Ранее в отношении Верникова заводили три административных дела по статье об осуществлении деятельности "нежелательной организации". Последний протокол на него был составлен за участие в онлайн-конференции с основателем "Открытой России" Михаилом Ходорковским.

"Нежелательные организации" и "Открытая Россия"

Закон о "нежелательных организациях" был принят в России в 2015 году. В апреле 2017 года генпрокуратура причислила к ним две британские организации, связанные с Михаилом Ходорковским, - OR (Otkrytaya Rossia) и Open Russia Civic Movement (Общественное сетевое движение "Открытая Россия").

Российское движение "Открытая Россия" запрещено не было, однако на его активистов начали составлять административные протоколы по обвинению в осуществлении деятельности нежелательной организации (20.33 КоАП).

Если человек дважды в течение года привлекался к административной ответственности по этой статье, против него может быть возбуждено уже уголовное дело (284.1 УК РФ). Наказание в таком случае предусматривает до шести лет лишения свободы.

Первое уголовное дело об участии в деятельности нежелательной организации было возбуждено в январе 2019 года против ростовской активистки, члена федерального совета "Открытой России" Анастасии Шевченко. Основанием для этого послужило то, что она привлекалась к административной ответственности за участие в собраниях и митингах.

23 января суд отправил Шевченко под домашний арест. Адвокаты просили не заключать активистку под стражу, поскольку, находясь под арестом, она не сможет обеспечить уход своей дочери, живущей в интернате для детей с особенностями развития.

30 января девочка попала в больницу с обструктивным бронхитом, на следующий день она умерла.