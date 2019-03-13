Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Актрисы Фелисити Хаффман и Лори Лафлин платили деньги за подтасовку экзаменов своих детей

Фелисити Хаффман - исполнительнице роли Линетт Скаво в сериале "Отчаянные домохозяйки" - предъявлены обвинения в сговоре с целью незаконно обеспечить зачисление своих детей в престижные колледжи и университеты США. Вместе с ней по делу проходит также актриса Лори Лафлин из сериала "Полный дом" и еще около 40 человек из высших слоев общества.

После предъявления обвинений в суде Лос-Анджелеса Хаффман отпущена под залог в 250 тысяч долларов, ей запрещено выезжать в другие штаты.

Пока неясно, что будет с детьми-студентами, поступившими в университеты с помощью коррупционных схем.

Согласно судебным документам, ставшим достоянием общественности, родители платили деньги за подтасовку результатов экзамена SAT (американский аналог ЕГЭ) и документов, благодаря которым их детей принимали в престижные учебные заведения на бесплатные места для студентов, имеющих достижения в спорте.

В коррупционной схеме упоминаются Йель, Стэнфорд, Джорджтаунский университет и другие элитные вузы, однако следствие считает, что их администрация была введена в заблуждение и не совершала противоправных действий.

Заговор был раскрыт ФБР с помощью свидетелей.

Один из них - школьный работник - увидел в досье, поданном дочерью одной из актрис в университет, ее фотографию за гребным тренажером и документы о том, что она в составе команды по гребле участвовала в соревнованиях. Однако преподаватель знал, что девочка никогда не занималась спортом, и сообщил в правоохранительные органы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Уильям Мейси, Фелисити Хаффман и их двое дочерей на кинопремьере в 2014 году

Другой свидетель, узнав о намерениях Фелисити Хаффман и ее мужа, актера Уильяма Мейси ("Бесстыжие", "Закон и порядок", "Фарго"), принял участие в обсуждении заговора и записал беседы на скрытую камеру.

По версии следствия, за подтасовку документов для поступления старшей дочери Хаффман могла заплатить 15 тысяч долларов. Обвинений ее мужу не предъявлено, но он присутствовал в суде 12 марта.

Кто пропихивал детей в университеты за взятки?

Почти все из 40 обвиняемых по этому масштабному делу - состоятельные бизнесмены (в том числе главы крупных компаний) и голливудские актеры.

"Список этих родителей - это перечень богачей и людей из привилегированных слоев", - заявил государственный обвинитель Эндрю Леллинг на пресс-конференции во вторник.

Обвинения предъявлены в числе других актрисе Лори Лафлин, прославившейся в 90-е годы ролью в сериале "Полный дом" (Full House), а потом снявшаяся в его сиквеле "Более полный дом" (Fuller House) от Netflix.

Согласно материалам суда, Лафлин и ее муж - дизайнер Моссимо Джаннулли (ему также предъявлены обвинения) - решили выплатить 500 тысяч долларов в качестве взяток за то, чтобы обеспечить поступление своих двоих дочерей в университет Южной Калифорнии под видом членов команды по гребле.

Руководителем заговора федеральные прокуроры считают 58-летнего Уильяма "Рика" Сингера. Предполагается, что он осуществлял подтасовки через свою компанию Edge College & Career Network.

Он признал свою вину на судебном заседании, прошедшем во вторник в Бостоне. Обвинения против него включают рэкет, отмывание денег и препятствие правосудию. Сингеру грозит тюремный срок до 65 лет и штраф около 1 млн долларов.

Приговор Сингеру будет вынесен в июне.