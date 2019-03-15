Керченские санкции: как США, Канада и ЕС ответили на инцидент в Черном море

Правообладатель иллюстрации Sergei Malgavko/TASS Image caption Поводом для новый санкций стал захват российскими пограничниками украинских кораблей

США, Канада и Евросоюз в пятницу ввели новые санкции против России в связи с инцидентом в Керченском проливе в ноябре 2018 года и арестом украинских моряков, а также на пятую годовщину аннексии Крыма.

Канада расширила санкционные списки сильнее всего, добавив в них 114 человек, в том числе главу "Роснефти" Игоря Сечина. МИД России пообещал дать "практический ответ".

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в санкционные списки шесть человек и восемь компаний в ответ на "продолжающуюся российскую агрессию на Украине".

Ограничения направлены против "физических и юридических лиц, причастных к необоснованному нападению" российских пограничников на украинские военно-морские суда в Керченском проливе, объяснили в OFAC. Несколько человек и предприятий из списков оказались в списке из-за их связи с аннексией Крыма и "поддержки незаконных выборов сепаратистского правительства на востоке Украины".

Правообладатель иллюстрации SOPA Images Image caption США не допустят, чтобы продолжение агрессии России против Украины осталось без ответа, заявил министр финансов США Стивен Мнучин

Совместные санкции

Совместные действия США, Канады и Евросоюза подчеркивают приверженность партнеров идеям совместного противодействия "злонамеренной деятельности России" и ее подрывающему стабильность поведению, говорится в заявлении американского минфина.

Среди шести внесенных в санкционный список - зампред избиркома самопровозглашенной ДНР Алексей Найденко и секретарь этого избиркома Владимир Высоцкий.

Остальные четверо связаны с погранслужбой ФСБ России - замглавы службы Геннадий Медведев, начальник отдела береговой охраны пограничного управления по Крыму Андрей Шеин, начальник пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя Сергей Станкевич, начальник службы пункта управления ФСБ по Крыму и Севастополю Руслан Ромашкин.

Американские санкции также введены в отношении "оборонных предприятиях, действующих в Крыму". В списке оказались приборостроительный концерн "Океанприбор", машиностроительное предприятие "Фиолент", конструкторско-технологическое бюро "Судокомпозит", компания "Новые проекты", строительная компания "Консоль-строй ЛТД", а также Петербургский машиностроительный завод "Звезда", Ярославский судостроительный завод и Зеленодольский завод имени А.М.Горького.

Совет ЕС ранее в пятницу также расширил санкции "в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Три фамилии в американском и европейском списке совпадают - это Станкевич, Шеин и Ромашкин.

"Соединенные Штаты и наши трансатлантические партнеры не допустят, чтобы продолжение агрессии России против Украины осталось без ответа, - заявил министр финансов США Стивен Мнучин. - Международное сообщество настроено решительно против военно-морских атак России в Керченском проливе, аннексии Крыма и поддержки незаконных выборов, проводимых сепаратистами на востоке Украины".

Так же объяснили решение ввести ограничения против России и власти Канады. "Провокации России в Керченском проливе, ее незаконное вторжение и продолжающаяся оккупация Крыма не останутся незамеченными, - заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд. - Вместе с нашими международными партнерами мы призываем Россию немедленно освободить 24 задержанных украинских военнослужащих и вернуть захваченные суда".

Широкий канадский список

Канада внесла в свой санкционный список сразу 114 фамилий и названия 15 компаний.

Санкции, в частности, вводятся в отношении главы ВТБ Андрея Костина, главы "Роснефти" Сечина и бизнесмена Игоря Ротенберга. Его отец Аркадий Ротенберг - давний знакомый российского президента Владимира Путина.

Кроме того, ограничения коснулись полпреда президента в Южном федеральном округе Владимира Устинова, бывшего главы РЖД Владимира Якунина, помощника президента Андрея Фурсенко, главы Роскомнадзора Александра Жарова и губернатора Тульской области Алексея Дюмина (работал в службе безопасности президента России).

В списке также оказались глава Росгвардии Виктор Золотов, замглавы минэнерго Андрей Черезов, директор департамент оперативного контроля в министерстве Евгений Грабчак и глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Есть в канадском списке и офицеры ФСБ Станкевич, Шеин и Ромашкин.

Канада ввела ограничения против предприятий оборонного комплекса - "Туполев", "МиГ" и "Сухой". А также против компаний "Силовые машины" и "Строймонтажгаз".

Реакция Москвы

"Выражаем сожаление, что в американской и канадской столицах продолжают следовать пагубному курсу на полное разрушение двусторонних отношений с Россией, и так оказавшихся в весьма плачевном состоянии вследствие охватившей Вашингтон и Оттаву дремучей русофобии", - говорится в комментарии МИД России.

"Что касается нашего практического ответа, то он непременно последует", - предупредил МИД.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Все три украинских корабля по-прежнему стоят в Керченском порту. А их члены экипажей - в СИЗО

В заявлении "Силовых машин" говорится, что решение Канады о введении санкций в отношении компании незаконное "и вообще лишено каких бы то ни было формальных оснований".

"Подобные действия со стороны Канады вызывают недоумение, так как "Силовые машины" не имеет абсолютно никакого отношения к ситуации в Керченском проливе, связанной с задержанием военных катеров Украины", - сказано в заявлении.

Совместное предприятие "Силовых машин" и Siemens поставило турбины в Крым в обход санкций.

"Подтявкивать надо вовремя. Я могу расценить эту задержку нечеловеческую только как разгильдяйство. Ну что ж тут поделаешь? Ну вспомнили", - прокомментировал канадские санкции против Сечина пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев (цитата по РИА "Новости").

"Роснефть" попала под канадские санкции в феврале 2015 года. Сечин с 2014 года находится под санкциями США.

"Незаслуженные награды, также как и наказания, одинаково вредны в любом обществе. Что касается активов, то их у меня за рубежом нет" - такой комментарий передал Би-би-си через своего представителя Якунин. Как и Сечин, он уже несколько лет находится под американскими санкциями.

Правообладатель иллюстрации Vitaly Nevar/TASS Image caption Якунин заявил, что санкции ему не страшны, поскольку активов за рубежом у него нет

Санкции против Золотова не могут повлиять на деятельность Росгвардии, заявил представитель службы Валерий Грибакин.

Руководство Росгвардии понимает важность выстраивания конструктивных отношений в условиях современной международной обстановки, когда отдельные представители зарубежных элит пытаются "демонизировать" Россию, цитирует его РИА Новости.

"Репрессиям подвергают за защиту своих границ", - откликнулся на включение в канадский санкционный список сенатор Косачев у себя в "Фейсбуке".

Инцидент в Черном море

25 ноября 2018 года украинские военные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", подошедшие к Керченскому проливу со стороны Черного моря, были перехвачены российскими пограничными судами.

Сторожевой корабль "Дон" протаранил украинский буксир, а во время захвата украинских судов, российские пограничники применили огнестрельное оружие.

Власти России объяснили это тем, что суда ВМС Украины "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию" и нарушили государственную границу.

Экипажи всех трех кораблей - 24 человека - остаются под арестом. Сами суда отбуксировали в Керчь.

Москва обвинила Киев в провокации, Украина обвинила Россию в вооруженной агрессии.

Украинские власти на месяц объявляли военное положение в приграничных с Россией областях и ограничения на въезд россиян в страну. Военное положение перестало действовать после начала избирательной кампании на Украине.

Страны Евросоюза, НАТО и США призывали Россию восстановить свободное судоходство в Керченском проливе, отпустить моряков и вернуть захваченные корабли Украине.