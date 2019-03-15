Керченские санкции: как США, Канада и ЕС ответили на инцидент в Черном море
США, Канада и Евросоюз в пятницу ввели новые санкции против России в связи с инцидентом в Керченском проливе в ноябре 2018 года и арестом украинских моряков, а также на пятую годовщину аннексии Крыма.
Канада расширила санкционные списки сильнее всего, добавив в них 114 человек, в том числе главу "Роснефти" Игоря Сечина. МИД России пообещал дать "практический ответ".
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в санкционные списки шесть человек и восемь компаний в ответ на "продолжающуюся российскую агрессию на Украине".
Ограничения направлены против "физических и юридических лиц, причастных к необоснованному нападению" российских пограничников на украинские военно-морские суда в Керченском проливе, объяснили в OFAC. Несколько человек и предприятий из списков оказались в списке из-за их связи с аннексией Крыма и "поддержки незаконных выборов сепаратистского правительства на востоке Украины".
Совместные санкции
Совместные действия США, Канады и Евросоюза подчеркивают приверженность партнеров идеям совместного противодействия "злонамеренной деятельности России" и ее подрывающему стабильность поведению, говорится в заявлении американского минфина.
Среди шести внесенных в санкционный список - зампред избиркома самопровозглашенной ДНР Алексей Найденко и секретарь этого избиркома Владимир Высоцкий.
Остальные четверо связаны с погранслужбой ФСБ России - замглавы службы Геннадий Медведев, начальник отдела береговой охраны пограничного управления по Крыму Андрей Шеин, начальник пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя Сергей Станкевич, начальник службы пункта управления ФСБ по Крыму и Севастополю Руслан Ромашкин.
Американские санкции также введены в отношении "оборонных предприятиях, действующих в Крыму". В списке оказались приборостроительный концерн "Океанприбор", машиностроительное предприятие "Фиолент", конструкторско-технологическое бюро "Судокомпозит", компания "Новые проекты", строительная компания "Консоль-строй ЛТД", а также Петербургский машиностроительный завод "Звезда", Ярославский судостроительный завод и Зеленодольский завод имени А.М.Горького.
Совет ЕС ранее в пятницу также расширил санкции "в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".
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Три фамилии в американском и европейском списке совпадают - это Станкевич, Шеин и Ромашкин.
"Соединенные Штаты и наши трансатлантические партнеры не допустят, чтобы продолжение агрессии России против Украины осталось без ответа, - заявил министр финансов США Стивен Мнучин. - Международное сообщество настроено решительно против военно-морских атак России в Керченском проливе, аннексии Крыма и поддержки незаконных выборов, проводимых сепаратистами на востоке Украины".
Так же объяснили решение ввести ограничения против России и власти Канады. "Провокации России в Керченском проливе, ее незаконное вторжение и продолжающаяся оккупация Крыма не останутся незамеченными, - заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд. - Вместе с нашими международными партнерами мы призываем Россию немедленно освободить 24 задержанных украинских военнослужащих и вернуть захваченные суда".
Широкий канадский список
Канада внесла в свой санкционный список сразу 114 фамилий и названия 15 компаний.
Санкции, в частности, вводятся в отношении главы ВТБ Андрея Костина, главы "Роснефти" Сечина и бизнесмена Игоря Ротенберга. Его отец Аркадий Ротенберг - давний знакомый российского президента Владимира Путина.
Кроме того, ограничения коснулись полпреда президента в Южном федеральном округе Владимира Устинова, бывшего главы РЖД Владимира Якунина, помощника президента Андрея Фурсенко, главы Роскомнадзора Александра Жарова и губернатора Тульской области Алексея Дюмина (работал в службе безопасности президента России).
В списке также оказались глава Росгвардии Виктор Золотов, замглавы минэнерго Андрей Черезов, директор департамент оперативного контроля в министерстве Евгений Грабчак и глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
Есть в канадском списке и офицеры ФСБ Станкевич, Шеин и Ромашкин.
Канада ввела ограничения против предприятий оборонного комплекса - "Туполев", "МиГ" и "Сухой". А также против компаний "Силовые машины" и "Строймонтажгаз".
Реакция Москвы
"Выражаем сожаление, что в американской и канадской столицах продолжают следовать пагубному курсу на полное разрушение двусторонних отношений с Россией, и так оказавшихся в весьма плачевном состоянии вследствие охватившей Вашингтон и Оттаву дремучей русофобии", - говорится в комментарии МИД России.
"Что касается нашего практического ответа, то он непременно последует", - предупредил МИД.
В заявлении "Силовых машин" говорится, что решение Канады о введении санкций в отношении компании незаконное "и вообще лишено каких бы то ни было формальных оснований".
"Подобные действия со стороны Канады вызывают недоумение, так как "Силовые машины" не имеет абсолютно никакого отношения к ситуации в Керченском проливе, связанной с задержанием военных катеров Украины", - сказано в заявлении.
Совместное предприятие "Силовых машин" и Siemens поставило турбины в Крым в обход санкций.
"Подтявкивать надо вовремя. Я могу расценить эту задержку нечеловеческую только как разгильдяйство. Ну что ж тут поделаешь? Ну вспомнили", - прокомментировал канадские санкции против Сечина пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев (цитата по РИА "Новости").
"Роснефть" попала под канадские санкции в феврале 2015 года. Сечин с 2014 года находится под санкциями США.
"Незаслуженные награды, также как и наказания, одинаково вредны в любом обществе. Что касается активов, то их у меня за рубежом нет" - такой комментарий передал Би-би-си через своего представителя Якунин. Как и Сечин, он уже несколько лет находится под американскими санкциями.
Санкции против Золотова не могут повлиять на деятельность Росгвардии, заявил представитель службы Валерий Грибакин.
Руководство Росгвардии понимает важность выстраивания конструктивных отношений в условиях современной международной обстановки, когда отдельные представители зарубежных элит пытаются "демонизировать" Россию, цитирует его РИА Новости.
"Репрессиям подвергают за защиту своих границ", - откликнулся на включение в канадский санкционный список сенатор Косачев у себя в "Фейсбуке".
Инцидент в Черном море
25 ноября 2018 года украинские военные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", подошедшие к Керченскому проливу со стороны Черного моря, были перехвачены российскими пограничными судами.
Сторожевой корабль "Дон" протаранил украинский буксир, а во время захвата украинских судов, российские пограничники применили огнестрельное оружие.
Власти России объяснили это тем, что суда ВМС Украины "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию" и нарушили государственную границу.
Экипажи всех трех кораблей - 24 человека - остаются под арестом. Сами суда отбуксировали в Керчь.
Москва обвинила Киев в провокации, Украина обвинила Россию в вооруженной агрессии.
Украинские власти на месяц объявляли военное положение в приграничных с Россией областях и ограничения на въезд россиян в страну. Военное положение перестало действовать после начала избирательной кампании на Украине.
Страны Евросоюза, НАТО и США призывали Россию восстановить свободное судоходство в Керченском проливе, отпустить моряков и вернуть захваченные корабли Украине.