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Спустя почти три месяца после первой победы над американским минфином российский миллиардер Олег Дерипаска решил судиться с этим ведомством за снятие с него персональных санкций. В иске он утверждает, что потерял из-за них 7,5 млрд долларов.

В январе прошлого года Олег Дерипаска был включен в так называемый кремлевский доклад - список чиновников и бизнесменов, которые, по мнению американских властей, близки к президенту России Владимиру Путину. В апреле прошлого года сам Дерипаска и связанные с ним восемь компаний попали под санкции США.

В иске российский миллиардер просит суд ограничить возможности минфина использовать такую "разрушительную силу" как экономические санкции. По мнению истца, то, как ввели ограничения против него, противоречит конституции США.

Дерипаска подал в суд на минфин и его главу Стивена Мнучина, а также на Office of Foreign Assets Control (OFAC) - структуру минфина, отвечающую за санкционную политику, и ее руководителя Андреа Гацки. Иск направлен в федеральный суд округа Колумбия (Вашингтон).

Олег Дерипаска, как следует из иска, просит снять с себя санкции и убрать свое имя из "кремлевского доклада". Еще он хочет получить доказательства обвинениям, по которым его включили в санкционные списки, а также требует определения слова "олигарх". Дерипаску интересуют критерии, по которым он подпадает под это понятие.

$7,5 миллиардов потерь

"Я потратил 30 лет своей жизни на создание компаний, которые являются основными игроками в мировой экономике, и не позволю, чтобы эта тяжелая работа - наряду с миллионами рабочих мест и средств к существованию - была разрушена политическими интригами", - передал "Ведомостям" представитель Дерипаски комментарий самого миллиардера.

"Презумпция невиновности является одним из основных принципов американской правовой системы и явно игнорируется при применении ко мне санкций. Власти США должны следить за правопорядком, а не за отдельными лицами. Только суды могут решать, виновен человек или нет, и я считаю, что суды США достаточно объективны, чтобы поддерживать американское законодательство и конституцию", - говорится в заявлении.

Согласно иску, Дерипаска считает, что министерство превысило свои законные полномочия, введя санкции против бизнесмена и его компаний и сделав его "последней жертвой" продолжающегося в США расследования возможного вмешательства России в американские президентские выборы 2016 года.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption "Русал" - один из крупнейших в мире поставщиков алюминия

Дерипаска неоднократно упоминался в американских СМИ в связи с расследованием этих событий, а также возможного сговора команды Трампа с Кремлем. Сам он отвергал эти обвинения.

Они основываются на "ложных слухах и инсинуациях, которые стали результатом клеветнических атак конкурентов на миллиардера". Это говорит о незаконности действий американских властей, включивших Дерипаску в санкционные списки, говорится в иске.

Внеся Дерипаску в "произвольно придуманный список олигархов", минфин и OFAC вышли за пределы своих полномочий, также отмечается в документе.

Миллиардер в иске называет "истерией" освещение его истории в американских СМИ, а "политический климат" вкупе с заявлениями конгрессменов о том, что Дерипаска - враг и преступник, лишили бизнесмена права на справедливое разбирательство.

Дерипаска, согласно иску, утверждает, что потерял 7,5 млрд долларов или 81% своего состояния из-за санкций. Санкции привели к "полному уничтожению богатства и репутации Дерипаски и лишили его "средств к существованию", говорится в документе. Forbes в начале марта оценил его потери ниже - в 3,1 млрд долларов, а нынешнее состояние - в 3,6 млрд долларов.

Каким образом Дерипаска считал потери, в иске не объясняется, однако отмечается, что он лишился контроля над своими компаниями, в том числе над En+.

"Дерипаске закрыли доступ в мировое финансовое сообщество и глобальную финансовую систему, - говорится в документе. - Его инвестиции стали токсичными, и истцу пришлось отойти от принадлежавших ему компаний из-за безвозвратной потери контроля над ними".

Представитель минфина США сообщил Би-би-си, что ведомство не комментирует текущие судебные разбирательства, и посоветовал обратиться в министерство юстиции. Би-би-си направило соответствующий запрос туда.

Интересы Дерипаски в американском суде представляет адвокат Эрик Феррари, специализирующийся на теме санкций, Би-би-си обратилась за комментариями к нему, но не получила ответ. Представитель миллиардера также не ответил на запрос Би-би-си.

Как Дерипаска оказался под санкциями

Минфин США ввел санкции против Дерипаски 6 апреля прошлого года. Вместе с ним в списке оказались еще 23 россиянина, в частности, бизнесмен Виктор Вексельберг, глава ВТБ Андрей Костин, глава Газпромбанка Андрей Акимов и другие.

Имя российского миллиардера фигурировало в расследовании вмешательства России в президентские выборы в США. Выяснилось, что сейчас уже осужденный за мошенничество и уход от налогов экс-советник Трампа Пол Манафорт работал на Дерипаску, а с бизнесменом контактировал через Константина Килимника. В США его связывают с российской разведкой.

СМИ писали, что Манафорт продвигал интересы президента России Владимира Путина за рубежом и якобыы получал на это деньги от Дерипаски, с которым в 2006 году заключил контракт. Агентство Ассошиэйтед пресс оценивало ежегодный гонорар Манафорта в 10 млн долларов.

Помимо персональных санкций минфин тогда ввел санкции в отношении компаний, принадлежащих российским бизнесменам. Под ограничения попали сразу восемь активов Дерипаски, включая холдинговую компания En+, "Русал", группу "ГАЗ", "Евросибэнерго" и "Русские машины".

Санкционный режим обязывал американских бизнесменов прекратить любые операции и разорвать контракты с этими компаниями, а также избавиться от их долговых бумаг. Введение санкций привело к резкому падению на бирже их акций. Всего за первые несколько дней после введения санкций состояние Дерипаски, по оценке журнала Forbes, снизилось более чем на миллиард.

Дерипаска после введения санкций просил у правительства поддержки и льгот для своего бизнеса. Например, речь шла о льготах на поставки электроэнергии на заводы компании, а также о создании предприятий по переработке алюминия в России, сообщали российские СМИ.

Как Дерипаска вывел из-под санкций компании, но потерял контроль над ними

В декабре 2018 года Дерипаска добился вывода своих компаний из-под ограничений. Минфин США сообщил, что принял решение о снятии санкций с En+, "Евросибэнерго" и "Русала".

27 января американское ведомство отчиталось о том, что компании выполнили все условия для исключения из санкционного списка. Их прописали в рамках специально разработанного "плана Баркера", названном по имени независимого председателя совета директоров En+ лорда Грегори Баркера.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Министр финансов США Стивен Мнучин утверждал, что "Русал" попал под санкции только из-за Дерипаски, и что американское правительство не собиралось вредить людям, работающим на компанию

В частности, Дерипаска снизил долю в этих компаниях ниже контрольной, а в советы директоров En+ и "Русала" пришлось ввести независимых директоров, включая граждан США и Европы, которые не имеют связей с Дерипаской.

В En+ уже поменяли совет директоров. Число независимых директоров, одобренных OFAС, увеличилось с трех до восьми. Среди них шесть граждан США или Великобритании, отчиталась компания.

Изменился и совет директоров "Русала". В частности, его покинул Маттиас Варниг. В состав совета введены независимые неисполнительные директора.

Сейчас идет работа по выводу из-под санкций другого актива Олега Дерипаски - группы ГАЗ, сказал в феврале первый вице-премьер Антон Силуанов.

Из-за санкций компания Volkswagen приостановила переговоры о покупке доли в группе ГАЗ, также приостановлены переговоры по поставкам дизельных двигателей Volkswagen для "Газелей", писали РИА Новости со ссылкой на гендиректора Volkswagen Group Rus Маркуса Озеговича. Причина - санкции США.

Кто еще пытается выйти из санкционных списков

В октябре 2018 года российский миллиардер Виктор Вексельберг заявил, что собирается оспорить в суде введение санкций. "Санкции незаконны и несправедливы, буду судиться", - заявил тогда миллиардер.

Представитель Вексельберга Андрей Шторх тогда объяснял, что бизнес будет оспаривать включение в санкционный список в рамках существующих процедур OFAC.

Шторх в эту пятницу сообщил Би-би-си, что в ноябре 2018 года была подана петиция в OFAC о полном соответствии с процедурой. Под персональными санкциями находится лично бизнесмен, кроме того, в санкционный список включена АО "Группа компаний Ренова".